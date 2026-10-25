Honduras

En las próximas horas médicos y gobierno hondureño firmarán acuerdos para reanudar atenciones

Las negociaciones también incluyen la revisión de plazas de médicos que llevan entre 10 y 20 años bajo contratos temporales o interinatos

El conflicto entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras (CMH) continúa sin un acuerdo definitivo, tras más de 40 días de asambleas informativas. (Foto: Cortesía)
El conflicto entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras (CMH) continúa sin un acuerdo definitivo, tras más de 40 días de asambleas informativas. (Foto: Cortesía)
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El Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de salud en Honduras suscribirán un acuerdo para atender la deuda salarial que el Estado mantiene con 727 médicos en distintas regiones del país, según informó el presidente del gremio, Samuel Santos. Las negociaciones también incluyen la situación laboral de profesionales que llevan hasta 20 años bajo contratos temporales o interinatos.

Santos indicó que ambas partes sostuvieron conversaciones durante el fin de semana y que la propuesta contempla organizar los casos pendientes y establecer prioridades para avanzar en el cumplimiento de los compromisos salariales.

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El siguiente paso sería la instalación de una mesa técnica ampliada a partir de las 8h del lunes, con el propósito de continuar las negociaciones y definir los mecanismos para atender a los profesionales afectados. La prioridad inicial estaría dirigida a los médicos con mayor antigüedad.

Sin embargo, la firma del documento y la definición de los procedimientos para su cumplimiento serán determinantes para conocer cómo avanzará la solución planteada. Santos indicó que todavía es necesario revisar y formalizar los términos acordados entre las partes.

Además de la deuda salarial, las conversaciones incluyen la situación laboral de profesionales que han permanecido durante largos períodos bajo modalidades de contratación temporal o interinato.

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Según el presidente del CMH, existen médicos que acumulan entre 10 y 20 años de servicio en esas condiciones, una situación que también se pretende abordar mediante mecanismos que permitan avanzar hacia la regularización de sus plazas.

Revisión y documentación de casos

La mesa técnica deberá revisar estos casos y buscar alternativas que permitan determinar cómo atenderlos, de acuerdo con los mecanismos administrativos que se establezcan en el acuerdo.

Uno de los planteamientos de Santos es que la mesa técnica no funcione únicamente como un espacio temporal para resolver la coyuntura actual, sino que se convierta en una instancia permanente de seguimiento.

Los profesionales con hasta 20 años de interinato esperan la regularización de sus plazas. (Foto: Cortesía)
Los profesionales con hasta 20 años de interinato esperan la regularización de sus plazas. (Foto: Cortesía)

La intención, según el dirigente, es que ese mecanismo permita atender de manera continua los problemas administrativos y salariales que afectan al personal médico, en lugar de esperar a que las dificultades se acumulen para iniciar nuevas negociaciones.

Una instancia de ese tipo tendría como propósito facilitar la revisión de los casos pendientes, dar seguimiento a los compromisos adquiridos y mantener comunicación entre las autoridades responsables y la representación gremial.

Aunque las negociaciones apuntan a una posible salida al conflicto, Santos evitó garantizar que todas las actividades médicas regresarán a la normalidad de manera inmediata.

El presidente del CMH señaló que todavía es necesario revisar y firmar los documentos correspondientes antes de establecer una posición definitiva sobre la continuidad de las medidas gremiales.

En medio de las asambleas informativas y las negociaciones, Santos aseguró que el gremio ha mantenido la atención de los pacientes, incluidos quienes padecen enfermedades crónicas y cáncer.

El dirigente sostuvo que, pese a las actividades informativas desarrolladas por los profesionales, se ha procurado mantener la asistencia a esos pacientes.

Sin embargo, el alcance de la atención durante este período no fue detallado en la información proporcionada por el gremio. Tampoco se especificaron los centros asistenciales, las especialidades o los servicios que podrían haber experimentado cambios en sus operaciones.

La información proporcionada no incluye un inventario de los medicamentos faltantes, una relación de los hospitales afectados ni cifras sobre la magnitud de la escasez.

El Gobierno busca resolver los pagos pendientes de médicos contratados e interinos mientras solicita que se restablezca la atención a los pacientes (Foto: Cortesía)
El Gobierno busca resolver los pagos pendientes de médicos contratados e interinos mientras solicita que se restablezca la atención a los pacientes (Foto: Cortesía)

Mayor presupuesto para la salud

Santos reiteró la necesidad de incrementar los recursos destinados a la salud pública y de impulsar medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones laborales del personal médico y garantizar una atención oportuna a la población.

La solicitud amplía el debate más allá de la deuda que afecta a los 727 profesionales y plantea la necesidad de revisar las condiciones financieras y administrativas bajo las cuales se prestan los servicios sanitarios.

Desde la perspectiva expresada por el dirigente, resolver los pagos pendientes es una parte de la respuesta, pero no sustituye la necesidad de atender otros problemas relacionados con la contratación, la estabilidad del personal, la disponibilidad de insumos y la capacidad operativa de los hospitales.

La información disponible no detalla cuánto presupuesto adicional solicita el gremio ni qué partidas deberían recibir prioridad. Tampoco se han precisado las medidas financieras o administrativas que las autoridades estarían dispuestas a adoptar como parte del acuerdo en negociación.

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