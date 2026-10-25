Buscan a dos menores en Santa Cruz, temen que hayan caído al río cuando paseaban con su familia

Efectivos de la Unidad Operativa Güer Aike acudieron al sector costero de La Toma para instrumentar las primeras medidas de contención y rastreo en el río

Guardar

La tarde de este domingo cálido para la región, que reunió a decenas de familias en las orillas de distintos ríos en las afueras de Río Gallegos, terminó con un operativo de búsqueda y rescate de dos menores de edad que habrían caído al agua en la zona conocida como La Toma, dentro del paraje rural de Palermo Aike, a unos 35 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

Las fuerzas de seguridad de Santa Cruz activaron los protocolos de emergencia y desplegaron efectivos en el lugar, mientras la luz del día que se iba yendo jugaba en contra.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió este domingo, cuando una cantidad considerable de vecinos de la capital santacruceña se trasladó hacia los cursos de agua de la región para aprovechar las condiciones meteorológicas favorables y las temperaturas inusuales para la época con máximas de entre 19 y 20 grados. Esa postal de los fines de semana en el sur argentino se quebró de forma abrupta tras la alerta por la presunta caída de los dos chicos al cauce.

Según informó el medio regional La Opinión Austral, una alerta movilizó de inmediato a los efectivos de la Unidad Operativa Güer Aike, que acudieron al sector costero para verificar la situación e instrumentar las primeras medidas de contención y rastreo.

PUBLICIDAD

La complejidad del terreno y las características de las corrientes en esa porción de la geografía provincial obligaron al comando preventivo a solicitar asistencia especializada. Minutos después, se incorporó al dispositivo el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Sus buzos tácticos y rescatistas comenzaron a recorrer la superficie y las márgenes del río en una carrera contra el reloj, con las horas de luz solar cada vez más escasas.

El operativo de rastrillaje fue descripto como amplio y complejo por el medio patagónico. En esa zona rural las aguas del río se caracterizan por su caudal y sus bajas temperaturas, factores que incrementan el riesgo ante cualquier caída accidental. Hasta la caída de la tarde, las tareas de búsqueda continuaban sin novedades sobre el paradero de los menores.

PUBLICIDAD

Buscan a un hombre y a su hija que llevan desaparecidos casi dos semanas en Córdoba

La Fiscalía solicitó la colaboración de quienes pudieran tener información de su paradero (MPF)

En el marco de otra búsqueda, este sábado, la Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno 6, de Córdoba pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre y a su hija menor de edad que están desaparecidos desde el 12 de octubre. Se trata de Ángel Arrachel García Vázquez y Alisson Ross García Vázquez.

El último registro de ambos corresponde al lunes 12 de octubre de 2026, cuando ambos fueron vistos por última vez en la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. Según el pedido difundido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al 25 de octubre, ya transcurrieron 13 días sin información sobre su paradero.

PUBLICIDAD

Para poder facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron una serie de imágenes de ambos. Asimismo, describieron a Ángel Arrachel García Vázquez como un hombre de tez trigueña, tiene cabello corto y ojos oscuros, mientras que la menor también posee tez trigueña, el cabello largo y castaño y ojos oscuros.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, quienes cuenten con información pueden comunicarse con la Unidad Judicial N.º 1 de Córdoba, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro, de la ciudad capital.

No obstante, también estará disponible el teléfono 4332647 y el correo electrónico ujudicial01-cba@justiciacordoba.gob.ar. Otra alternativa es acercarse a la dependencia policial más cercana. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activo el pedido de colaboración para encontrar al padre y a su hija.

PUBLICIDAD