Rodrigo Lussich confirmó el final de su dupla con Adrián Pallares en Intrusos y dio sus motivos

El conductor anunció que dejarán de trabajar juntos el 31 de diciembre y aseguró que la decisión no responde a conflictos personales (Video: Blender at night/ Blender)

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Rodrigo Lussich confirmó que dejará de conducir Intrusos (América TV) junto a Adrián Pallares desde el 31 de diciembre, cuando concluirá la dupla que ambos integran al frente del ciclo. El periodista sostuvo que el cambio no responde a un conflicto personal y explicó que la definición parte de una decisión del canal, en un contexto en el que busca desarrollar proyectos individuales.

La confirmación llegó durante una entrevista en Blender at Night, el ciclo del canal de streaming Blender conducido por José María Listorti, donde Lussich habló sobre sus expectativas laborales para 2027 y se refirió a las versiones que circulaban sobre el futuro de Intrusos. Sin precisar quién seguirá al frente del programa, aclaró que todavía no cuenta con información sobre la continuidad de cada integrante.

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“Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, confirmó Rodrigo Lussich sobre el futuro de Intrusos (América TV)

“Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”, afirmó el conductor. Luego remarcó que la decisión no fue tomada de manera conjunta por él y Pallares: “No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares asumieron la conducción de Intrusos en 2021, luego de la salida de Jorge Rial. En aquella etapa, estuvieron al frente del ciclo durante 2021 y 2022, hasta que el programa atravesó nuevas modificaciones.

Ambos volvieron a conducir el envío en 2025 y permanecerán juntos hasta el cierre de este año. Su salida como dupla coincide con una etapa de incertidumbre sobre el formato que tendrá el histórico programa de espectáculos en la próxima temporada.

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En las últimas semanas, también habían surgido versiones sobre una posible llegada de Moria Casán a la conducción. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada, ya que la actriz y conductora continuará con su programa en Eltrece.

“Es una necesidad mía de conducir solo”, explicó el conductor sobre el final de la dupla

Lussich, por su parte, evitó dar definiciones sobre quién ocupará el lugar que dejará la dupla en Intrusos. El periodista tampoco detalló si él o Pallares mantendrán un vínculo laboral con América TV una vez que finalice el año. Ante las especulaciones que suelen acompañar los cambios de conducción en televisión, Lussich insistió en que el final de la dupla no tiene relación con un deterioro de su vínculo con Pallares.

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“Nunca nos peleamos con Adrián”, señaló. El conductor admitió que existieron discusiones vinculadas al trabajo, aunque las definió como situaciones puntuales y aseguró que siempre pudieron resolverlas fuera de cámara. “Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo”, sostuvo. Según explicó, las diferencias no se trasladaron al aire ni derivaron en un quiebre entre ambos.

“Nunca nos peleamos con Adrián”, aseguró Lussich al descartar conflictos con Pallares

Lussich también contó que, cuando hubo intercambios más tensos, ocurrieron en espacios privados. “Nunca nos peleamos en un camarín. Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido; peleados, peleados, nunca estuvimos”, relató.

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Aunque atribuyó el cierre de la dupla a una decisión de América TV, Lussich expresó que también siente la necesidad de asumir una conducción en solitario. “Es una necesidad mía de conducir solo”, dijo al referirse a la etapa que proyecta para el próximo año.

El periodista sostuvo que Pallares respeta su postura, aunque interpretó que su compañero podría haber preferido mantener el esquema actual. “Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos”, manifestó.

“La dupla no va a seguir”, afirmó Lussich al anunciar su separación televisiva de Adrián Pallares

La declaración dejó en claro que el final del trabajo compartido no implica un distanciamiento personal. Ambos continuarán sus recorridos profesionales por separado, a la espera de que el canal defina cómo quedará conformada la conducción de Intrusos.

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Durante la charla, el conductor también puso en duda que vuelva a encabezar un ciclo dedicado al mundo del espectáculo. Para Lussich, Intrusos representa el punto más alto dentro de ese formato televisivo.

“Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos”, afirmó. Luego argumentó que, después de conducir el histórico ciclo, no encuentra otro espacio que represente un desafío similar dentro del género: “Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia”.

“Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia”, sostuvo el conductor

De todos modos, Lussich aclaró que sigue disfrutando de su trabajo en el programa y valoró la dinámica cotidiana con el equipo. “Intrusos particularmente es un programa que me gusta mucho hacer. Quiero mucho a la gente que trabaja ahí, a los chicos, a los productores, al equipo”, expresó.

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También destacó su experiencia dentro de América TV. “Me gusta mucho trabajar en América, es un canal en el que se trabaja lindo, cómodo. Nosotros vamos a trabajar por separado a partir del año que viene”, agregó.

Consultado por sus próximos pasos, Lussich mencionó que le gustaría realizar un espectáculo teatral de humor con elementos de stand up político. El conductor aclaró que no tiene decidido si buscará un programa centrado exclusivamente en la actualidad política.

“No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”, sostuvo sobre los cambios en América TV

“Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto”, explicó.

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Además, respondió a las versiones sobre un posible desembarco en C5N. “Por lo menos por ahora no voy a C5N, probablemente el año que viene…”, dijo, sin confirmar un acuerdo con la señal.

Por ahora, la única certeza es que Lussich y Pallares finalizarán su dupla el 31 de diciembre. América TV todavía no comunicó cuál será la estructura de Intrusos en 2027 ni los proyectos que asumirán sus actuales conductores.