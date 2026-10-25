República Dominicana

El presidente Luis Abinader refuerza la seguridad en la frontera sur con dos batallones ante la crisis de Haití

La Presidencia informó que el Ejecutivo incorporó dos batallones, armamento pesado y artillería al dispositivo, que ya contaba con cerca de 11.000 efectivos desplegados en la zona limítrofe del país

Abinader refuerza la frontera con dos batallones y artillería pesada mientras Haití se desestabiliza y el gobierno dominicano entra en sesión permanente (Foto cortesía Presidencia)
Abinader refuerza la frontera con dos batallones y artillería pesada mientras Haití se desestabiliza y el gobierno dominicano entra en sesión permanente (Foto cortesía Presidencia)
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El presidente Luis Abinader reforzó este domingo la seguridad en la frontera sur de República Dominicana ante la situación que atraviesa Haití. Según informó la Presidencia de la República Dominicana este domingo, el Gobierno mantiene una sesión permanente para monitorear los acontecimientos y evaluar posibles efectos en territorio dominicano.

El portal oficial de la Presidencia detalla que el país contaba con cerca de 11.000 hombres en la zona fronteriza y sumó dos batallones, equipos pesados y artillería. Abinader afirmó que el despliegue busca garantizar la seguridad nacional.

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El mandatario fue abordado por la prensa durante la Jornada de Inclusión Social Primero Tú, en el sector Beijing de Santiago. A su regreso a Santo Domingo, tenía previsto reunirse con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Anteriormente, se anunció que las fronteras no se cerrarían.

Las autoridades dominicanas mantienen comunicación con el Grupo de Supresión de Pandillas. Abinader también conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y planeaba volver a hablar con él este lunes para conocer las acciones en Haití y determinar si tienen alguna repercusión en República Dominicana.

FOTO DE ARCHIVO Un vehículo blindado de transporte de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de Haití, respaldada por la ONU, patrulla una zona después de que El Salvador anunciara una misión de rescate para cuatro miembros de la Fuerza Aérea que formaban parte de la GSF y que desaparecieron tras una emboscada de una pandilla, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel
FOTO DE ARCHIVO Un vehículo blindado de transporte de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de Haití, respaldada por la ONU, patrulla una zona después de que El Salvador anunciara una misión de rescate para cuatro miembros de la Fuerza Aérea que formaban parte de la GSF y que desaparecieron tras una emboscada de una pandilla, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

“Nosotros estamos en sesión permanente”, afirmó el presidente. Sobre una posible ayuda y otros aspectos de la respuesta dominicana, señaló que son asuntos de seguridad que deben manejarse de manera reservada.

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El sábado, el presidente de República Dominicana afirmó que conversó con su par de El Salvador, Nayib Bukele, para ofrecer apoyo logístico y de inteligencia a la misión salvadoreña que busca rescatar a cuatro técnicos de aviación secuestrados por bandas criminales en Haití. También señaló que su prioridad es mantener la seguridad en la frontera con Haití, ante la presencia de grupos armados en el país vecino.

Cuatro cuerpos encontrados no serían a de los cuatro salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó este sábado que los restos humanos entregados en Puerto Príncipe correspondan a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas en Haití.

El reporte que originó la confusión fue publicado por The New York Times. El diario informó que los cuerpos fueron localizados en las afueras de Puerto Príncipe, presentaban quemaduras graves y fueron trasladados al aeropuerto internacional, donde los recibió un equipo militar de El Salvador que había llegado al país el viernes. La identidad debía establecerse mediante autopsias.

A la fecha se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños desaparecidos por estructuras criminales haitianas. (Foto archivo, agencias)
A la fecha se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños desaparecidos por estructuras criminales haitianas. (Foto archivo, agencias)

Bukele escribió en la red social X que una organización no gubernamental entregó los restos a una delegación salvadoreña con la versión de que pertenecían a los cuatro desaparecidos. Según el mandatario, la revisión preliminar encontró entre ellos a un niño, a un hombre de estatura considerablemente mayor que la de los técnicos de aviación y a una persona con parte de un uniforme de un Ejército extranjero.

También fueron hallados carnets de identificación y prendas militares de otros países. Incluso, el mandatario compartió fotografías de las que serían las identificaciones de los cuerpos de dos extranjeros de los que creyeron pertenecían a los salvadoreños.

El mandatario de El Salvador había asegurado durante la semana que los desaparecidos no cumplían funciones de combate y su rol era apoyar evacuaciones médicas dentro de la misión internacional.

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