Los latinos son ahora los votantes indecisos más importantes de Estados Unidos

El próximo 3 de noviembre se desarrollarán las elecciones de medio término en Estados Unidos (Reuters)

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En la década de los noventa, los políticos se disputaban el apoyo de las “soccer moms”. En la década de los 2010, competían por los votos de los votantes blancos de clase trabajadora. Ahora está claro: los latinos son el grupo de votantes indecisos más importante de la década de 2020.

Los demócratas han ganado terreno entre los latinos en los últimos dos años, recuperando la confianza de un grupo crucial de votantes que contribuyó al regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en 2024. Los votantes latinos prefieren ahora a los demócratas frente a los republicanos por 30 puntos porcentuales, según la última encuesta del New York Times y Siena.

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Este cambio supone un giro sorprendente después de que Trump lograra avances significativos entre los latinos, sentando las bases de una coalición multirracial que muchos creían que podría marcar el inicio de un reajuste político a largo plazo.

Pero ese cambio de tendencia parece ahora limitado y, posiblemente, efímero.

Aunque los demócratas aún no han alcanzado el nivel de apoyo entre los votantes hispanos que tenían hace una década, han logrado avances importantes que podrían ayudarles a hacerse con el control del Congreso.

Los votantes hispanos representan al menos el 20 % de los votantes registrados en casi dos docenas de circunscripciones muy reñidas para la Cámara de Representantes en Arizona, California, Colorado, Florida, Pensilvania y Texas, así como en otros estados. Los votantes latinos también podrían resultar decisivos en varias contiendas por el Senado, entre ellas la de Texas, donde los republicanos obtuvieron avances históricos en las dos últimas elecciones. En Iowa y Kansas, estados tradicionalmente republicanos en los que los demócratas ven ahora la oportunidad de dar la vuelta a los escaños del Senado, los votantes hispanos también podrían desempeñar un papel fundamental.

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Los votantes latinos han demostrado repetidamente en las encuestas que ninguno de los dos partidos se ha ganado su lealtad inquebrantable.

En la encuesta del Times/Siena, el 42 % afirmó estar insatisfecho con ambos partidos, y el 45 % dijo que no veía una gran diferencia entre ellos.

Camilo Cruz, de 19 años, independiente, afirmó que no confiaba en que ninguno de los dos partidos mejorara la situación en todo el país. “Está claro que en realidad no están intentando ayudar”, dijo. “Están haciendo todo lo contrario”.

Cruz, estudiante en Fort Myers (Florida), tiene dos trabajos para llegar a fin de mes. “Realmente no parece que ninguno de los dos partidos tenga en mente el interés de la gente”, afirmó.

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Durante las últimas dos décadas, los demócratas han tenido ventaja entre el electorado hispano. Y muchos en el partido habían dado por sentado que el crecimiento del electorado latino perjudicaría inevitablemente a los republicanos. Pero en los últimos años, la ventaja de los demócratas entre este colectivo se ha reducido considerablemente.

En 2024, Trump contó con el apoyo del 44 % de los votantes hispanos, según el informe “Times Voter Trends”, lo que supone un notable aumento respecto a 2016, cuando le apoyaba el 28 %.

En la última encuesta, ese apoyo volvió a reducirse hasta el 31 %.

Los republicanos manipularon los límites de varios distritos electorales en Texas y Florida partiendo de la premisa de que mantendrían su ventaja entre los votantes hispanos. Pero las encuestas recientes sugieren que el cambio de tendencia en el apoyo latino podría provocar pérdidas para los republicanos en distritos electorales en los que Trump ganó por un margen de dos dígitos.

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El 61 % de los votantes hispanos afirma ahora que apoyará a los demócratas en las elecciones de mitad de legislatura, lo que supone una mejora, aunque no alcanza el 68 % que los demócratas obtuvieron en 2016.

La encuesta sugiere que los demócratas están captando una pequeña pero significativa parte de los partidarios de Trump de 2024, ya que el 11 % de los votantes hispanos que apoyaron a Trump afirman que ahora tienen previsto apoyar a los demócratas.

Según muchos indicadores, Trump impulsó tanto el auge como la caída del apoyo de los votantes hispanos a los republicanos. Una encuesta de Equis Research, especializada en votantes hispanos, reveló que el índice de aprobación de Trump había alcanzado un nuevo mínimo entre ese electorado.

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“Me gustaba Trump porque iba a mejorar la economía”, afirmó Janet Fuentes, de 34 años, una independiente que vive en Chicago y que dijo haber votado a Trump en 2024. “Pero los precios no dejan de subir”.

Gran parte de los avances de los demócratas entre los latinos se han concentrado entre los votantes más jóvenes y las personas sin título universitario —dos grupos que se decantaron claramente a favor de Trump hace tan solo dos años—.

En todos los temas objeto de la encuesta, los demócratas cuentan ahora con una amplia ventaja entre los votantes hispanos, lo que ilustra cómo han recuperado su confianza.

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El coste de la vida es la principal preocupación de los votantes latinos, y es el tema en el que los demócratas cuentan con su mayor ventaja. Por un margen de casi 30 puntos, son más los votantes hispanos que afirman confiar en los demócratas para gestionar la economía —un cambio radical respecto a hace dos años, cuando Trump tenía una ligera ventaja en este tema—.

Y hay señales claras del impacto político de la agresiva política de control de la inmigración del presidente Trump: casi el 20 % de los votantes hispanos afirma ahora que la inmigración es una de sus principales preocupaciones, frente al 6 % del mes pasado.

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Mientras que en 2024 los votantes hispanos estaban divididos sobre en qué partido confiar en materia de inmigración, ahora otorgan a los demócratas una ventaja de 27 puntos en este tema.

“La forma tan inhumana en que nuestra actual Administración aborda la aplicación de la ley de inmigración es terrible”, afirmó Víctor Torres, de 42 años, un ingeniero que vive en Houston. “Se trata a las personas como si fueran delincuentes reincidentes, cuando en realidad no han hecho nada malo mientras están aquí”.

Torres, demócrata, afirmó que la inmigración fue el tema principal que determinó su voto este año, y que confiaba más en los demócratas para abordarlo.

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Algo más de una cuarta parte de los votantes latinos afirmó conocer a alguien que hubiera sido deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en los últimos dos años, según una encuesta de NBC News/Telemundo. La encuesta sugiere que esto podría tener repercusiones en la participación electoral. Alrededor del 17 % de los votantes hispanos afirmó que ellos mismos o alguien cercano a ellos estaban considerando no votar en persona este año debido a la preocupación por el ICE.

Aun así, los latinos se muestran más entusiasmados que los votantes blancos, negros o asiático-estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato, según la encuesta del Times/Siena. Alrededor del 30 % de los votantes latinos describieron sus sentimientos como de emoción, alegría o esperanza.

“Mucha más gente de mi edad —la Generación Z— está alzando la voz y, de hecho, votando”, afirmó Paola Paredes, de 21 años, estudiante y miembro de la Guardia Nacional que vive en San Antonio y está inscrita como independiente. Tiene previsto votar por James Talarico, el candidato demócrata al Senado por Texas. “Muchos de mis amigos se apresuraron a inscribirse para votar”, añadió.

En medio de estas noticias alentadoras para los demócratas, hay indicios de que no pueden contar necesariamente con un apoyo inquebrantable por parte de los votantes hispanos. Aunque el partido ha logrado avances desde 2024, ese apoyo no ha vuelto a los niveles de 2016, cuando los demócratas tenían una ventaja de casi 40 puntos.

Además, durante la última década, las opiniones negativas sobre el Partido Demócrata han ido en aumento entre los votantes latinos, según la encuesta de NBC/Telemundo, aunque se han estabilizado en los últimos años. Al mismo tiempo, las opiniones negativas sobre el Partido Republicano aumentaron considerablemente a partir de 2024.

© The New York Times 2026.