La sentencia de Esteban Ocon cuando le preguntaron por la joya de Ferrari que lo dejará sin lugar en la Fórmula 1

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 8, 2026 Haas' Esteban Ocon ahead of the race REUTERS/Edgar Su

Guardar

Esteban Ocon reconoció que merece seguir en la Fórmula 1 pese a quedarse sin asiento para la temporada 2027, luego de que Haas confirmara el fichaje del brasileño Rafael Camara como su sustituto en la escudería estadounidense. El actual líder del campeonato de Fórmula 2 reemplazará al francés de 30 años a partir del próximo año.

El anuncio del fichaje de Camara se confirmó la semana pasada, en la antesala del Gran Premio de Estados Unidos, una carrera que representa para Haas una cita especial por tratarse de su circuito local. Aunque el equipo todavía no oficializó la continuidad de Oliver Bearman como compañero del brasileño, es un hecho que el británico continuará la próxima temporada.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la decisión del equipo antes del inicio del fin de semana de carrera en el Circuito de las Américas, Ocon evitó profundizar en los motivos específicos por los que Haas decidió no renovar su contrato, aunque remarcó que su salida no respondió a cuestiones de rendimiento deportivo. “No puedo decir gran cosa. Lo que sí diré es que Rafa merece una oportunidad en la F1. Creo que ha demostrado en las categorías inferiores que es muy bueno”, declaró.

“Pero, al mismo tiempo, yo no me merezco estar fuera de la F1. Eso es todo. Vengo aquí a hacer el mejor trabajo posible, intentando sacar el máximo rendimiento al auto”, agregó Ocon, quien fundamentó su reclamo en su trayectoria en las categorías formativas. “Lo he ganado todo en cada categoría. Lo hice en karts, en Formula Renault, en Formula 3, en GP3, en F1. En todas estas categorías he ganado carreras. Pensándolo puramente desde una perspectiva deportiva, merezco estar en la F1”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Con la parrilla de pilotos de 2027 prácticamente definida, las posibilidades de que Ocon continúe compitiendo como titular son escasas, salvo que se produzca una salida inesperada en algún equipo. El escenario más probable, según trascendió en el paddock, es que el francés busque un acuerdo como piloto reserva de alguna escudería para mantenerse vinculado a la F1, en lugar de dar el salto a otra categoría del automovilismo.

Rafael Camara debutará en la F1 en 2027 en el equipo Haas (@rafaccamara88)

“Confío en que este no será mi último año en la F1”, afirmó Ocon, quien aclaró que su enfoque actual está puesto en sostener su nivel de rendimiento durante las últimas carreras de la temporada con Haas. El equipo pelea por mantener la séptima posición en el campeonato de constructores, con una ventaja de siete puntos sobre Audi.

PUBLICIDAD

Pese a las muestras de apoyo público que recibió tras conocerse la noticia de su salida, Ocon aclaró que no necesitó respaldo privado de sus colegas y que tampoco lo recibió de forma directa. “Por supuesto que hablo con algunos de ellos en mi vida privada. Lance (Stroll) vino a hablar conmigo, por ejemplo. Pero no he recibido mensajes de nadie”, explicó, en referencia al canadiense, piloto de Aston Martin.

“No me han escrito para apoyarme en la prensa. Está bien. De todos modos, no es el final. Tampoco pido el apoyo de ningún piloto ni nada por el estilo; no es lo que necesito”, añadió. “Todos vivimos en lo mismo. Si no rindes durante tres carreras, eres el peor. Si rindes en tres buenas carreras, eres el mejor. Esa es la dificultad de este deporte”, cerró Ocon.

PUBLICIDAD

Camara tiene 21 años y forma parte de la academia de Ferrari. Fue campeón de la Fórmula 3 en 2025. De la mano de Scuderia fue promovido en Haas ya que el team estadounidense tiene motores de la casa de Maranello.

Esteban Ocon debutó en la F1 en 2016 en Manor. También corrió en Force India, Alpine y desde el año pasado en Haas. Disputó 197 Grandes Premios, logró un triunfo en Hungría 2021 (el único de Alpine en la Máxima), cuatro podios y un récord de vuelta.