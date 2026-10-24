Luisana Lopilato y Michael Bublé disfrutaron del otoño en Canadá y se sumaron a una tradición

Luisana Lopilato y Michael Bublé participaron en la tradicional recolección de calabazas de otoño en Canadá (Instagram)

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Un campo sembrado de calabazas, carpas blancas y un cielo celeste de fondo fueron el escenario que eligieron Luisana Lopilato y Michael Bublé para sumarse a una de las tradiciones más populares del otoño en Canadá. La actriz argentina compartió las fotos en sus redes sociales, con postales que los muestran juntos en un predio agrícola durante una de las últimas jornadas soleadas de la temporada.

“Aprovechando los últimos días de sol”, escribió la actriz junto a las fotos, que mostraron distintas estaciones de un predio agrícola abierto al público, una modalidad conocida en inglés como pumpkin patch que se repite entre fines de septiembre y fines de octubre en varias provincias canadienses. Se trata de granjas donde las familias eligen y cortan sus propias calabazas, en una práctica vinculada tanto al Día de Acción de Gracias canadiense —celebrado el segundo lunes de octubre— como a Halloween, el 31 de ese mes.

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Las familias acuden a estas granjas para elegir y cortar calabazas destinadas a Acción de Gracias y Halloween

La actriz y su familia se sumaron a la tradición canadiense

Lopilato posa sentada sobre una calabaza en un campo agrícola al aire libre durante las celebraciones de la temporada de otoño

En las fotos, Lopilato aparece sentada sobre dos calabazas en medio de un campo sembrado de cientos de ejemplares dispersos por el suelo, con carpas blancas y un cielo celeste de fondo. En una de las tomas se la ve sonriente mientras se ata los cordones de sus zapatillas; en otra posa con el puño en alto y la mirada fija hacia la cámara. Para la salida eligió un buzo bordó con la inscripción “New York Sports Studios” y la leyenda “1995”, combinado con jeans de tiro ancho con roturas en una de las rodillas y el dobladillo doblado sobre el tobillo. Completó el conjunto con zapatillas en tono vino con detalles blancos, lentes de sol oscuros y aros pequeños.

Una de las fotografías los muestra juntos frente a un campo de maíz, en una selfie donde ambos sonríen con lentes de sol puestos y Bublé la abraza por los hombros, vestido con un buzo marrón y una campera verde oliva. Otra postal la registra sentada sobre una calabaza con el mentón apoyado en la mano, con un campo de maíz y árboles otoñales de fondo. En una imagen posterior aparece en cuclillas junto a otra calabaza, con un buzo de bebé rosa con corazones en la mano, mientras sonríe a la cámara.

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El recorrido incluyó además un sector de girasoles de pétalos densos y color anaranjado, fotografiados en primer plano junto a calabazas apiladas entre las plantas y un cartel amarillo al fondo. Otra de las estaciones fue una estructura con forma de comisaría construida íntegramente con calabazas pequeñas, bajo un cartel de madera con la palabra “Sheriff” y, a un costado, un afiche de “Wanted” que ofrecía una recompensa de USD 1.000 por “aplastar calabazas”. Lopilato se fotografió de pie en la entrada de esa estructura, con las manos en los bolsillos del jean.

La actriz de Pipa eligió un look sencillo para pasar el día al aire libre

"Es esa época del año. Día de calabazas", escribió en una de las historias Lopilato

Si bien no aparecen en las fotos los hijos de la actriz y el cantante estudieron presentes

Lopilato mostró las distintas facetas que se pueden grabar en las calabazas (Instagram)

Entre las imágenes compartidas apareció también una toma panorámica del predio al atardecer, con hileras de calabazas sobre paja y guirnaldas de luces encendidas entre los puestos, acompañada por el texto “Es esa época del año. Día de calabazas”, en referencia a la jornada dedicada a la cosecha de calabazas.

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En el cierre de la publicación de Lopilato se mostró una exhibición compuesta por calabazas que ya habían sido talladas y transformadas en los tradicionales jack-o’-lanterns, cada una con una expresión diferente. Las calabazas estaban dispuestas sobre estantes de madera, bajo un cielo despejado. El texto que acompañaba la imagen invitaba a “elegir el estado de ánimo” entre tres opciones marcadas con flechas: “feliz”, sobre una calabaza ubicada en la parte superior y con gesto sonriente; “caótico”, sobre otra con una expresión más intensa; y “somnoliento”, sobre una tercera que tenía los ojos entrecerrados.