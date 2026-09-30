Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

Esteban Ocon confirmó su salida de Haas (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al término de la temporada 2026, una decisión que formaliza las versiones sobre su futuro y lo deja sin contrato para 2027. El piloto francés anunció su salida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, mientras que el equipo estadounidense ratificó la desvinculación y evitó adelantar quién ocupará su lugar.

“Mi etapa con Haas F1 Team llegará a su fin al término de la temporada 2026”, expresó Ocon. El corredor de 30 años aseguró que deja el proyecto “con la cabeza en alto” y defendió sus actuaciones en un año que, según planteó, estuvo atravesado por circunstancias que escaparon de su control.

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El francés señaló que su prioridad seguirá puesta en las carreras restantes del calendario. “Seguiré trabajando duro con el equipo, trataré de aprovechar cada oportunidad y de extraer todo el rendimiento posible del coche”, sostuvo. También remarcó su intención de permanecer en la máxima categoría: “Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Fórmula 1”.

La confirmación llegó una semana después de que Ocon se definiera como “agente libre” para la próxima temporada, durante el Gran Premio de Azerbaiyán. En aquel momento, había reconocido que no existían avances para prolongar su estadía en Haas y había dejado abierta la posibilidad de negociar con otras estructuras de cara a 2027.

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La escudería también publicó un breve comunicado para confirmar que la relación terminará al finalizar el campeonato. Haas destacó que ambas partes concentrarán sus esfuerzos en las fechas que quedan y buscarán maximizar las oportunidades hasta la última carrera del año.

El director del equipo, Ayao Komatsu, agradeció públicamente el trabajo del francés desde su llegada en 2025. “Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo. Su profesionalismo y su compromiso han resultado muy valiosos a medida que continuamos creciendo como organización”, señaló el japonés.

Komatsu también puso el foco en la experiencia que aportó el piloto durante una temporada marcada por el nuevo reglamento técnico. Según la escudería, sus devoluciones fueron importantes para el desarrollo del VF-26, un monoplaza que presentó dificultades de rendimiento y fiabilidad en distintos tramos del calendario.

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El equipo no comunicó quién será el compañero de Ollie Bearman en 2027. No obstante, la salida de Ocon alimenta las versiones sobre la llegada del brasileño Rafael Cámara, integrante de la academia de Ferrari y uno de los pilotos que pelea por el campeonato de Fórmula 2. El joven de Recife había sido mencionado como favorito para ocupar la segunda butaca de Haas junto a Bearman.

Antes de la confirmación, Ocon había quedado en el centro de las especulaciones por el bajo rendimiento colectivo de la escudería y por su distancia con su compañero británico en el campeonato. En la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, el francés defendió su trabajo y afirmó que había rendido cuando el monoplaza le permitió competir por los puntos.

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En esa misma instancia, reconoció que existían asuntos “fuera de su control” y afirmó que mantendría su esfuerzo hasta el cierre de la campaña. La confirmación de este miércoles deja en claro que esas conversaciones no derivaron en una renovación y que Haas optará por una nueva alineación a partir de 2027.

Cámara no es el único nombre que circuló en el entorno de la escudería. También fueron vinculados el italiano Leonardo Fornaroli, piloto de la academia de McLaren; el japonés Ryo Hirakawa, reserva de Haas y corredor asociado a Toyota; y el australiano Jack Doohan, quien también integra el grupo de pilotos de reserva del equipo.

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Ocon llegó a Haas F1 Team para la temporada 2025, luego de finalizar su ciclo en Alpine. Su incorporación representó una apuesta por la experiencia, ya que compartió estructura con Bearman, un piloto que debutó en Fórmula 1 en 2024 y que comenzó a consolidarse en la categoría.

Durante su paso por la escudería estadounidense, el francés disputó 39 Grandes Premios y consiguió 12 resultados dentro de la zona de puntos. Su mejor actuación fue el quinto puesto en el Gran Premio de China de 2025, apenas en su segunda carrera con el equipo.

El piloto francés insistió en que mantendrá el compromiso hasta el final, pese a que su salida ya está resuelta. “Todavía quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, daré todo al volante, por mí y por mi equipo”, escribió en su mensaje.

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Con los principales asientos de la parrilla de 2027 bajo negociación o ya comprometidos, Ocon deberá definir cuál será su próximo paso. El francés cuenta con experiencia en Manor, Force India, Racing Point, Renault, Alpine y Haas, además de una victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021.

Según planteó el periodista Lawrence Barretto en un análisis publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1, el francés no tendría interés en evaluar opciones fuera de la categoría, aunque conseguir una butaca titular se presenta como una tarea compleja porque la mayoría de los equipos ya definieron sus alineaciones.

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Barretto indicó que Aston Martin podía representar una alternativa si Fernando Alonso no continuaba, pero esa posibilidad quedó descartada luego de que el español renovara su vínculo. En ese escenario, la opción que surge con más fuerza para Ocon es la de asumir un puesto de piloto reserva.

El francés, de 30 años, integra el programa de pilotos de Mercedes, por lo que una vuelta a la estructura alemana en esa función aparece como una posibilidad lógica. No sería una situación inédita para Ocon, que quedó fuera de la grilla durante 2019 y ocupó entonces un lugar de reserva en Mercedes, antes de regresar como titular con Renault en 2020. Tampoco se descarta la posibilidad de recalar en Cadillac, en caso de que se marche Valtteri Bottas.

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Así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027 (@F1)

La confirmación de Fernando Alonso en Aston Martin y la salida de Esteban Ocon de Haas redujeron las incógnitas del mercado de pilotos para 2027. Con el español y Lance Stroll asegurados en la escudería británica, el mapa de la Fórmula 1 queda con cuatro butacas aún sin confirmación oficial: las dos de Haas y las dos de Racing Bulls. Sin embargo, la continuidad de Ollie Bearman en el equipo estadounidense aparece encaminada, por lo que el asiento que dejará el francés concentra la principal expectativa.

Racing Bulls tampoco anunció su alineación para la próxima temporada. Arvid Lindblad figura como una de las piezas del proyecto, mientras que Liam Lawson y el búlgaro Nikola Tsolov aparecen como candidatos para completar la dupla.