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Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron el primer viaje de Isidro a Miami: “Recargamos pilas para seguir metiéndole fuerte”

La familia fue por primera vez a la ciudad estadounidense para pasar unos días a puro relax antes de retomar la rutina

Una mujer con gafas de sol sostiene a un bebé con gorro azul dentro de una piscina, con una cascada y palmeras detrás
Rocío Marengo sostiene en brazos al bebé Isidro en una piscina frente a una cascada artificial.
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Rocío Marengo se encuentra atravesando uno de los momentos más felices luego de la llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduraro Fort. El pequeño llegó luego de mucho tiempo de búsqueda y desde el primer momento se convirtió en el centro de las redes de Rocío, que en cada ocasión comparte con sus seguidores los avances del pequeño. En las últimas horas publicó nuevas imágenes de su escapada a Miami junto a Eduardo y Isidro, el hijo de ambos. La conductora desplegó una serie de fotos familiares tomadas en la pileta de un complejo rodeado de palmeras, con un mensaje en el que definió al viaje como una oportunidad para “recargar pilas” en familia.

Una de las postales la muestra junto al niño dentro del agua, acompañada por la descripción “Mi pez”, mientras que en otra imagen escribió: “Isi ama el agua. Chapoteó a lo loco”, en referencia al primer contacto del bebé con la pileta durante la estadía.

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Según relató la propia Marengo, se trató del primer viaje de Isidro a Miami. Ella lo calificó como “un planazo” para compartir “unos días en familia”, frase con la que resumió el espíritu de la escapada registrada en las fotografías. Las imágenes recorren distintos momentos de esa jornada junto a la pileta de un hotel, con edificios altos y palmeras como telón de fondo. En una de las tomas aparecen los tres juntos dentro del agua: Fort sostiene el puño en alto junto a Marengo mientras Isidro, con un traje de baño a rayas azules y blancas y un sombrero a juego, mira a cámara entre ambos.

Una mujer con gafas oscuras sostiene en alto a un bebé con traje a rayas azules y gorro, junto a un hombre dentro de una piscina
"Fue un planazo meter unos días en familia", escribió la conductora en la publicación
Un bebé con traje de baño a rayas y gorro azul sostiene un juguete naranja al borde de una piscina exterior con palmeras de fondo
Marengo eligió un conjunto en tonoz azueles para su hijo

En otra fotografía, el niño aparece solo en un cochecito, sentado sobre una toalla blanca y con un pulpo de goma rosa en la mano, mientras detrás se distingue una terraza con cortinas claras y, más lejos, edificios de altura asomando entre las palmeras. La frase “Isi ama el agua” condensa el eje de las publicaciones: el disfrute del niño durante su primer chapuzón en la pileta, que Marengo sostiene mientras él salpica con las manos, en una escena que se repite poco después en otra imagen donde madre e hijo posan juntos dentro del agua, con un edificio de gran altura como fondo. Entre esas tomas aparece también Isidro sentado al borde de la pileta, acompañado por dos juguetes de goma: un pulpo naranja y una ballena celeste apoyados cerca de sus pies descalzos.

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El registro incluye además un momento de upa compartido entre los dos adultos: Fort y Marengo sostienen a Isidro en el aire, dentro del agua, mientras el niño sonríe con el sombrero azul puesto y el agua le chorrea desde los pies. El mensaje que acompañó las fotografías también explicó el motivo del viaje. “Fue un planazo meter unos días en familia. Recargamos pilas para seguir metiéndole fuerte”, escribió Marengo, en una frase que vincula la escapada a Miami con un descanso previo a la continuidad de sus actividades. La publicación cerró con las palabras “Hermoso año”, en alusión al tiempo transcurrido desde el nacimiento de Isidro, a quien describió como un niño de casi un año, sin precisar fechas ni la duración exacta de la estadía.

Un bebé descalzo con sombrero azul y traje a rayas sostiene un juguete rosa mientras está sentado en un cochecito infantil al aire libre
"Mi pez", escribió Rocío en el pie de la publicación que hizo
Una mujer en traje de baño sostiene a un bebé con sombrero azul y camiseta a rayas dentro de una piscina al aire libre
La tierna foto de Rocío junto a su único hijo (Instagram)

Las imágenes alternan escenas dentro de la pileta con otras en zonas de descanso del mismo complejo, donde se ven reposeras, sombrillas y un cartel con las normas del lugar escrito en inglés, bajo el título “Pool Rules”. En todas las tomas, tanto Marengo como Fort tienen el cabello mojado, señal de que las fotos fueron captadas durante la misma jornada en el agua, mientras Isidro mantiene en cada una la misma vestimenta: el traje de baño con protección solar a rayas y el sombrero celeste.

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