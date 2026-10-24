Sofia Coppola completó el documental del rodaje de ‘María Antonieta’ que su madre no pudo terminar antes de morir

Sofia Coppola, a la izquierda, posa con su madre Eleanor en el Museo de Arte Moderno de Nueva York el 26 de febrero de 1989 (AP/Frankie Ziths, Archivo)

Guardar

En 2005, Eleanor Coppola grabó 80 horas de metraje detrás de cámaras durante la producción de María Antonieta. Era el tercer largometraje de su hija Sofia Coppola y uno bastante ambicioso, con acceso sin precedentes a Versalles, un presupuesto de 40 millones de dólares y 57 días de rodaje programados.

Aunque Eleanor había realizado uno de los mejores documentales sobre el proceso de creación cinematográfica, Corazones de las tinieblas: el apocalipsis de un cineasta, que retrataba el caos de la película de su marido, Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, no había ido a Maria Antoineta para rodar su propia película. Estaba allí para ayudar a capturar momentos clave para la promoción. “Le encantaba mostrar cómo se hacían las cosas”, declaró Sofía en una entrevista reciente. “Siempre le interesó saber qué había detrás de todo aquello”.

PUBLICIDAD

La visión de Eleanor Coppola para un documental

El estreno de la película llegó y pasó, y la vida siguió su curso, pero a Eleanor le frustraba que su trabajo nunca se hubiera plasmado como ella quería, que los preciosos vestuarios de Milena Canonero, que ella había capturado con tanto cariño, nunca hubieran sido destacados. Entonces, un día durante la pandemia de COVID-19, decidió revisar el material grabado y empezó a soñar en grande: Quizás, después de todo, había algo especial allí.

Aunque no llegó a verla terminada, tenía razón: había algo especial en ella. Y Sofía sí la vería completada: Making Marie Antoinette, una mirada luminosa e íntima al proceso creativo: el 6 de noviembre estará disponible en streaming en Mubi.

PUBLICIDAD

Sofia Coppola posa para un retrato en Londres, el jueves 8 de octubre de 2026 (Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Siempre me han encantado las películas de Frederick Wiseman que no tienen argumento. Son como observar todo desde la distancia”, dijo Sofía. “Y pensé: ‘Quizás sería genial que la película reflejara cómo era estar en el set’. Ese fue, en cierto modo, el punto de partida”.

Desde el principio, Eleanor y Sofía se preocuparon por la falta de drama. No hubo crisis como las de El corazón de las tinieblas. Sofía incluso terminó María Antonieta a tiempo y dentro del presupuesto. “Es como lo opuesto a El corazón de las tinieblas”, dijo Sofía. “En cierto modo, es un buen contrapunto porque esa película es tan machista y masculina, y esta es tan femenina”.

PUBLICIDAD

Y además, se ajusta a lo que realmente sucedió. Al revisar las grabaciones, descubrieron un tesoro de momentos memorables que su madre capturó, incluyendo el primer encuentro con Thomas Mars, el cantante de la banda francesa Phoenix y entonces novio de Sofía, y a la fallecida Marianne Faithfull , con su hermoso vestuario, elogiando las películas de Eleanor Coppola.

Sofia Coppola ayudó a terminar lo que su madre había comenzado

Antes de fallecer en abril de 2024, Eleanor le expresó a su hija su deseo de que la película se terminara y su libro, Two of Me: Notes on Living and Leaving (Dos de mí: apuntes sobre vivir y partir) se publicara. Y, en medio del duelo, Sofía, junto con amigos de la familia y colaboradores de larga data, se puso manos a la obra para hacer realidad su visión.

PUBLICIDAD

Sofia Coppola en el set de rodaje de "María Antonieta" (Sofia Coppola/MUBI vía AP)

“Siempre se trató de terminar lo que había empezado”, dijo Sofía. “Como con cualquier documental, he aprendido que uno va tomando forma a medida que avanza. Lo más difícil fue participar yo. Jamás se me habría ocurrido mostrar imágenes mías en un momento de vulnerabilidad”.

En un momento dado, está sentada en una caravana con su madre y se la ve visiblemente molesta porque la están filmando. “Quizás debería descansar para poder llegar fresca al rodaje y sin haber hecho una rueda de prensa con mi madre”, dice Sofía.

Cualquier madre e hija, sin importar su edad, conocen bien este tipo de interacción. Pero eso no facilitó su inclusión. “Yo pensaba: ‘Ay, ¿de verdad tenemos que incluir esto?’, dijo Sofía. “Me da vergüenza estar siendo tan irritable y altanera con mi madre. Pero es la verdad. Así que le encantaría. No quería que fuera un artículo superficial. Quería mostrar todas las facetas de esa experiencia porque eso era lo que ella buscaba”.»

PUBLICIDAD

Sofia Coppola, en el centro, junto a los actores Jason Schwartzman, a la izquierda, y Kirsten Dunst en el set de rodaje de "María Antonieta" (Sofia Coppola/MUBI vía AP)

La película también muestra a la cineasta aprendiendo en tiempo real a hacerse valer en una producción de gran envergadura. “Espero que sea útil para la gente ver que las personas evolucionan, que no llegas al set y ya eres una persona experimentada, sino que tienes que ir descubriendo esa experiencia”, dijo Sofía. “Y tienes que hacer las cosas a tu manera, y no siempre de la misma forma que las hacen los demás”.

Mientras el proyecto tomaba forma, se dieron cuenta de que también podían recurrir a las palabras de Eleanor de aquella época, extraídas de su diario, que podían superponer a las imágenes. En la película, estas palabras son leídas por Diane Lane, una actriz que conoce a los Coppola desde joven y que ha participado en muchas de las películas de Francis, desde Rebeldes y La ley de la calle. También protagonizó el debut como directora de Eleanor, París puede esperar. “Ella quería muchísimo a mi mamá”, dijo Sofía. “La conocía muy bien. Así que podía, en cierto modo, encarnarla, captar la esencia de mi mamá”.

PUBLICIDAD

Veinte años de ‘María Antonieta’

María Antonieta tuvo un estreno complicado. Fue abucheada en el Festival de Cannes y recibió críticas mixtas de un grupo de críticos mayoritariamente masculinos, aunque hubo algunas excepciones.

Eleanor Coppola en el set de rodaje de "María Antonieta" (Sofia Coppola/MUBI vía AP)

Roger Ebert, en una reseña de cuatro estrellas, escribió que “todas las críticas que he leído sobre esta película alterarían su frágil magia y reducirían su emotividad romántica y trágica al nivel de un documental didáctico”. En recaudación, no fue un desastre, pero tampoco un éxito rotundo, con unos 60 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial.

Pero en los últimos 20 años, ha experimentado una importante revalorización cultural. Por ello, su vigésimo aniversario se ha convertido en una gran celebración, con Making Marie Antoinette, un reestreno en cines en 4K de la película, un libro sobre el rodaje con fotografías de su amigo Andrew Durham y una exposición en el Petit Trianon del Palacio de Versalles que estará abierta hasta enero.

PUBLICIDAD

Pero quizás lo más importante para Sofía sea la oportunidad de recordar (o mostrar) al mundo quién fue su madre como artista y documentalista. “Es un regalo maravilloso que nos haya dado estas imágenes y que yo haya podido vivir este año de duelo de esta manera”,. “Tenía una forma muy particular de hacer las cosas y de ver el mundo”.

Fuente: AP