Ferro perdió con un gol a los 14 segundos y puso al rojo vivo la lucha por el primer ascenso a la Liga Profesional

El Verdolaga perdió en Caballito y todavía no clasificó a la definición por el primer ascenso a Primera

Guardar

Ferro Carril Oeste fue sorprendido por Chaco For Ever en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y fue goleado 3-0 por la anteúltima fecha de la Zona A de la Primera B Nacional. Este resultado le impidió asegurar su pasaje a la final por el ascenso a la máxima categoría contra el puntero de la Zona B. Ese boleto puede quedárselo antes de la última jornada si Godoy Cruz no le gana este domingo a Mitre en Santiago del Estero.

La campaña del Verde en 2026 ilusionó a los hinchas. Eso provocó un aluvión de fanáticos en el recinto porteño para acompañar al equipo, que necesitaba obtener los tres puntos para quedarse con la cima de su grupo. Sin embargo, el destino le tenía preparado un escenario muy distinto porque sufrió un gol a los 14 segundos del partido.

PUBLICIDAD

Tras el pitazo de Javier Delbarba, el elenco chaqueño salió con mucha ambición hacia el arco rival y, en el primer avance del compromiso, Mateo Díaz Chaves asistió a Matías Romero, quien definió frente a la salida de Fernando Mono Monetti.

El Verdolaga nunca se sintió cómodo a lo largo de la etapa y cometió errores defensivos que lo dejaron mal parado en diferentes ocasiones. Esos fallos lo llevaron a quedarse con 10 hombres por la correcta expulsión de Ángel González. El jugador de 32 años derribó en la puerta del área a Díaz Chaves, cuando el atacante cedido desde Argentinos Juniors se encaminaba al mano a mano contra Monetti.

PUBLICIDAD

De ese tiro libre, llegó el 2-0 de la visita a los 45 minutos. Un rebote en la barrera le dejó el balón servido a la figura del encuentro. Mateo Díaz Chaves remató de primera con un derechazo que se filtró en la valla de Ferro para asestarle un nuevo golpe psicológico al conjunto de Juan Manuel Sara.

Mateo Díaz Chaves amplió la diferencia para la visita en Caballito

El entrenador asumió en el Oeste en abril pasado y tuvo un espectacular comienzo con 11 victorias en sus primeros 13 compromisos. Es un ferviente hincha del club, como así también el referente del plantel Gonzalo Castellani. El equipo registró diferentes puntos altos en este lapso, entre los que se destacan Monetti, el mediocampista central Felipe Obradovich (19 años, ya estuvo en la mira de Estudiantes, Racing y San Lorenzo, e interesa al Nüremberg de Alemania); el enlace Enzo Hoyos y el goleador Lautaro Parisi.

PUBLICIDAD

A 26 años de su caída al Ascenso, Ferro persigue una de las oportunidades más importantes en estas décadas para regresar a la élite, que lo tuvo como animador durante 80 temporadas y lo vio dar dos vueltas olímpicas, en los Torneos Nacionales de 1982 y 1984.

Sin embargo, el traspié contra Chaco For Ever, que se completó con el doblete de Matías Romero en el complemento, lo obligó a postergar la posibilidad de clasificar a la definición por el primero de los dos ascensos a la Primera División. Permanece puntero en la Zona A con 65 puntos y el único que puede alcanzarlo es Godoy Cruz (60), que juega este domingo desde las 17 contra Mitre.

PUBLICIDAD

La visita liquidó las acciones en la Capital Federal

Si hay empate en puntos en la cima, se define por diferencia de gol, goles a favor y cruces directos, en ese orden. El Tomba tiene la ventaja en todos los criterios, pero necesita vencer a los santiagueños y a Almirante Brown en Mendoza y que Ferro no le gane a Acassuso en la última fecha. Cabe remarcar que los chaqueños ya no pueden alcanzar los puestos de Reducido a pesar de la victoria en Caballito y tampoco tienen problemas con el descenso.

El líder de ese grupo se cruzará con el puntero de la Zona B (sería Tristán Suárez) el fin de semana del 7 y 8 de noviembre en terreno neutral a designar por la AFA.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el desempate en la pelea por el descenso es diferente porque está estipulado un enfrentamiento más entre los equipos implicados. Por el momento, en la Zona A, Acassuso y San Miguel estarían bajando de categoría, mientras que en la Zona B Güemes de Santiago del Estero ya cayó al Federal A y, actualmente, se jugaría un desempate entre Chacarita y Nueva Chicago (ambos están igualados en 36 puntos y también se enfrentan en la última fecha).

Ferro se enfrentará a Acassuso en la última fecha (Créditos: @FerroOficial/X)

El segundo boleto a la Primera División se definirá en un Reducido, a disputarse con los equipos que terminen del 2° al 8° en cada zona. El perdedor de la final comienza a competir en la segunda fase, que supone los cuartos de final.

PUBLICIDAD