Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético Madrid y terminó con otra extensa racha negativa: el gesto de los fanáticos

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De a poco, Julián Álvarez va reencontrándose con su mejor versión en el Atlético de Madrid luego de vivir meses complicados con el club en torno a su continuidad y ha logrado cambiar los silbidos por aplausos en el estadio Metropolitano. El delantero argentino marcó el gol del triunfo de su equipo por 1-0 ante el Deportivo La Coruña por la fecha 10 de La Liga de España y continuó con su buena racha.

El ex delantero de River Plate y Manchester City, que venía de marcar el tanto del empate ante Suttgart por la Champions League, apareció en el área para empujar la pelota al fondo del arco luego de una asistencia de Alex Grimaldo desde el sector izquierdo a los tres minutos de iniciado el segundo tiempo. La Araña fue titular y fue el único argentino entre los 11, ya que Giuliano Simeone ingresó en el complemento, el arquero Juan Musso fue suplente y Cristian Romero no jugó por una lesión.

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Luego de los días turbulentos que vivió el oriundo de Calchín en medio del mercado de pases, Julián pudo comenzar a revertir la relación con los hinchas. A nivel personal, el campeón del mundo con la Selección quebró una racha negativa de 174 días sin marcar goles el pasado 20 de octubre ante Stuttgart. El delantero de 26 años no anotaba desde el 29 de abril, cuando había festejado en las semifinales de la Champions frente al Arsenal en el Estadio Metropolitano.

Julián Álvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña por La Liga (REUTERS/Susana Vera)

La sequía coincidió con un período de tensión entre Julián Álvarez y parte de la hinchada colchonera, generado por versiones sobre un posible interés del Barcelona en ficharlo. Pese a la tensa situación, Diego Simeone lo respaldó y lo incluyó en el equipo titular. Con este tanto ante el Deportivo La Coruña, la Araña quebró otro registro negro y volvió a convertir en el Metropolitano por La Liga tras casi un año: su último gol había sido el 1 de noviembre de 2025 ante el Sevilla. Cabe recordar que el 28 de febrero de este año, le había marcado al Oviedo, pero en condición de visitante.

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En lo que va de la temporada, el delantero había sumado minutos en ocho partidos con dos asistencias y un gol hasta este partido. Con este nuevo grito, el delantero surgido de las inferiores de River llegó a 51 tantos con la camiseta del Colchonero. Justamente, su mayor producción fue con el elenco de Núñez, club en el que marcó 54 veces en 122 presentaciones. Además, lleva 36 anotaciones con el Manchester City y 16 con la selección argentina.

Gracias a la victoria, el conjunto del Cholo Simeone quedó como escolta del Barcelona (jugará mañana el clásico contra el Real Madrid), con 25 puntos (8 victorias, un empate y una derrota) y en la próxima fecha visitará el sábado 31 de octubre al Levante.

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