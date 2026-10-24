Preocupación por el estilo de vida del técnico del Bayern Múnich Vincent Komapny tras su colapso que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital

Vincent Kompany permanece apartado de sus funciones como entrenador del Bayern Múnich luego de ser trasladado al hospital

Guardar

El entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se encuentra estable un día después de sufrir un desmayo y ser hospitalizado en una clínica de la capital de Baviera. El director deportivo del club alemán, Max Eberl, explicó en un comunicado oficial que el técnico belga permanecerá de baja probablemente varias semanas, mientras los médicos completan las pruebas necesarias para conocer la causa de su estado de salud y establecer cuánto tiempo requerirá su recuperación.

“La buena noticia es que está estable. Ayer por la noche hablé con él y también con su mujer. Para todos nosotros fue un momento muy duro. Ayer se desplomó en el campo y permanecerá unos días más en el hospital, hasta que se hayan realizado todas las pruebas y comprobaciones necesarias. Esto nos recuerda una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol. Por eso, todos le deseamos una pronta recuperación. En el FC Bayern estamos unidos. Lo más importante es encontrar la causa, que se recupere y pueda hacerlo con tranquilidad, y que no regrese hasta que esté en condiciones de hacerlo. Las pruebas ya han aportado algunos resultados, pero aún hacen falta más para determinar qué le ocurre y cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Está en las mejores manos. Lo mejor que podemos hacer es acompañarlo y apoyarlo emocionalmente, con energía y cariño”, declaró Eberl.

PUBLICIDAD

Max Eberl, director deportivo del club, descartó imponer plazos para la vuelta del técnico (REUTERS/Angelika Warmuth)

“Vinnie dispondrá de todo el tiempo que necesite. No vamos a establecer plazos de ningún tipo. Primero tenemos que averiguar qué le ocurre y después valorar con calma cuánto tiempo necesitará para recuperarse. No vamos a hablar de días, sino de semanas. Todos lo tenemos claro. Contamos con un cuerpo técnico fantástico, cuyo líder es Vinnie. Pero el éxito de los últimos años también se basa en un equipo extraordinario que trabaja a nivel interno. No se nos pasa por la cabeza cambiar nada. Todos los que están aquí son excepcionales y, por eso, podremos afrontar las próximas semanas unidos y con el espíritu de Vinnie, que todos llevamos dentro”, añadió el director deportivo del Bayern.

La situación que generó preocupación en Alemania se produjo cuando Kompany se desplomó en el campo de entrenamiento del equipo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. La propia institución confirmó el episodio mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el entrenador del plantel profesional observaba una práctica del Bayern Amateure, el equipo Sub 23, después de haber dirigido al grupo principal.

PUBLICIDAD

“Preocupación por el entrenador del Bayern. Vincent Kompany fue trasladado en ambulancia a un hospital de Múnich el viernes. Un helicóptero había aterrizado previamente en el campo de entrenamiento de la calle Säbener Straße”, indicó el diario alemán Bild en un artículo que llevó la firma de cuatro periodistas. “Su estado es estable”, se limitó a agregar la cadena Sky Sports.

La institución priorizó que Kompany complete los estudios médicos antes de retomar cualquier responsabilidad profesional (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El portal alemán aclaró que el entrenador de origen belga fue a ver la sesión del equipo Sub 23 del Bayern tras dirigir al equipo principal y “se desplomó”. Los periodistas reflejaron que fue “una experiencia dramática y profundamente conmovedora para los presentes”. A punto tal que “se suspendió la sesión” cuando “la mayoría de los jugadores profesionales del Bayern ya se encontraban en el vestuario”. Incluso especificaron que a las 15:54 del viernes en Alemania, se pidió al “helicóptero de rescate Christoph 1 (CHX1)” dirigirse al campo de entrenamiento del equipo desde el hospital de Harlaching.

PUBLICIDAD

Bayern emitió un primer comunicado en el que se limitó a informar que “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”. A esto, sumó: “El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”.

Los reportes de los portales citados recuerdan que el ex defensor de Manchester City, de 40 años, arrastraba una infección viral que lo tuvo a maltraer en los últimos partidos del Bayern Múnich. Sky Sports aseguró que se lo vio “debilitado” en el banco de suplentes durante la victoria de su equipo por 6-1 sobre Leipzig el sábado 17 de octubre: se ausentó de la conferencia de prensa posterior y luego faltó a los entrenamientos programados para lunes y el martes.

PUBLICIDAD

Bild, por su parte, brindó más detalles sobre los problemas que tuvo el entrenador durante el choque contra el equipo de Martín Demichelis, donde también arrastraba un problema en la cadera. “Kompany dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido”, señaló. De acuerdo con la reconstrucción del diario, el ex defensor central del Manchester City “no se presentó al entrenamiento del lunes”, después de que los médicos le “realizaran un examen exhaustivo”.

Vincent Kompany se mantendrá fuera del banco del Bayern por algunas semanas

Esto derivó en la prohibición de dirigir el ensayo del martes, un día antes del choque contra el Arsenal por la UEFA Champions League. Además, el belga fue reemplazado en la conferencia de prensa previo al duelo internacional por su principal auxiliar, Aaron Danks. “Lo más importante que le estamos animando a hacer ahora mismo es que descanse y se tome el tiempo que necesite, sin importar cuánto tiempo lleve”, dijo su segundo entrenador ese día.

PUBLICIDAD

Tras su ausencia en la jornada del martes, Kompany reapareció en el banco en el empate 2-2 contra los Gunners del miércoles. El entrenador también se presentó en la rueda de prensa posterior y se refirió a los problemas de salud que tenía. “Lo del virus es cierto y todo lo demás está mejor ahora. Pero es una cosa humana completamente normal. Uno como entrenador siempre quiere hacerlo todo y hacer de todo. Me agarré un virus bastante fuerte la semana pasada, por supuesto no escuché a mi cuerpo y, en algún momento, el cuerpo dijo: ‘¡Para ya, chico!’. Y eso fue todo. Naturalmente me siento mejor; de lo contrario, no estaría aquí hoy. Mañana estaré mejor de nuevo y así seguimos”, describió el entrenador sobre su actualidad.

Los problemas de cadera que arrastra Kompany desde hace varias semanas se sumaron a otros factores que, según informó Bild, preocuparon en el entorno del Bayern Múnich: el técnico habría dormido poco en los últimos tiempos, ha hecho escaso ejercicio, mantenido una alimentación irregular, consumido mucho café y asumido una carga de trabajo excesiva, con poco margen para el descanso y el cuidado personal.

PUBLICIDAD

Bayern Múnich tiene un cargado calendario por delante. El próximo domingo chocará contra el Friburgo por la Bundesliga, mientras que el miércoles 28 de octubre recibirá al Magdeburg por la Copa de Alemania (DFB Pokal). El sábado 31 deberá afrontar el Der Klassiker contra el Borussia Dortmund y, el martes 3 de noviembre, viajará a España para medirse contra el Atlético de Madrid por la Champions.