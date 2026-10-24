Cuña de alta presión provocará lluvias y descenso de temperaturas en varias regiones de Honduras

Cenaos pronostica chubascos débiles a moderados en el norte y nororiente del territorio hondureño. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Una cuña de alta presión influirá en las condiciones meteorológicas de Honduras durante este sábado, con vientos del norte, un leve descenso de las temperaturas y lluvias de intensidad variable, principalmente en las regiones norte y nororiental del país.

El pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), indica que se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente dispersos, en esas zonas, mientras que en el occidente y centro se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

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En el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas, aunque las temperaturas variarán según la región, con máximas de hasta 35 °C en el sur del país.

Temperaturas por departamento

Los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas máximas más elevadas de la jornada, con 35 °C, seguidos de Gracias a Dios, donde se esperan hasta 32 °C, y Olancho, con 30 °C.

Las regiones norte y nororiental tendrán las mayores probabilidades de lluvia durante la jornada. Choluteca registrará una temperatura máxima de 35 °C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. (Foto: Redes sociales)

En contraste, Intibucá tendrá las condiciones más frescas, con una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 15 °C. En Copán, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 25 °C.

En Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, el pronóstico contempla una máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C.

Estas son las temperaturas previstas para los 18 departamentos:

Atlántida: máxima de 27 °C y mínima de 24 °C.

Choluteca: máxima de 35 °C y mínima de 25 °C.

Colón: máxima de 28 °C y mínima de 25 °C.

Comayagua: máxima de 28 °C y mínima de 22 °C.

Copán: máxima de 25 °C y mínima de 18 °C.

Cortés: máxima de 29 °C y mínima de 24 °C.

El Paraíso: máxima de 26 °C y mínima de 19 °C.

Francisco Morazán: máxima de 26 °C y mínima de 20 °C.

Gracias a Dios: máxima de 32 °C y mínima de 26 °C.

Intibucá: máxima de 20 °C y mínima de 15 °C.

Islas de la Bahía: máxima de 27 °C y mínima de 25 °C.

La Paz: máxima de 27 °C y mínima de 21 °C.

Lempira: máxima de 25 °C y mínima de 19 °C.

Ocotepeque: máxima de 27 °C y mínima de 19 °C.

Olancho: máxima de 30 °C y mínima de 23 °C.

Santa Bárbara: máxima de 29 °C y mínima de 21 °C.

Valle: máxima de 35 °C y mínima de 24 °C.

Yoro: máxima de 24 °C y mínima de 21 °C.

El oleaje en el litoral Caribe oscilará entre uno y tres pies, según Cenaos. En el golfo de Fonseca se prevé un oleaje de entre dos y cuatro pies. (FOTO: La Prensa)

Oleaje y condiciones astronómicas

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca.

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Para este sábado, la salida del sol está prevista a las 5:41 de la mañana, mientras que la puesta ocurrirá a las 5:24 de la tarde. La fase lunar corresponde al cuarto creciente.

La influencia de la cuña de alta presión marcará, por tanto, una jornada con mayor probabilidad de precipitaciones en el norte y nororiente, temperaturas ligeramente más bajas en algunas zonas y condiciones predominantemente secas en buena parte del territorio hondureño.

Las condiciones pueden variar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales de Cenaos y Copeco.