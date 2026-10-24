Cuña de alta presión provocará lluvias y descenso de temperaturas en varias regiones de Honduras

Una cuña de alta presión influirá en las condiciones meteorológicas de Honduras durante este sábado, con vientos del norte, un leve descenso de las temperaturas y lluvias de intensidad variable, principalmente en las regiones norte y nororiental del país.
El pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), indica que se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente dispersos, en esas zonas, mientras que en el occidente y centro se prevén precipitaciones débiles y aisladas.
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En el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas, aunque las temperaturas variarán según la región, con máximas de hasta 35 °C en el sur del país.
Temperaturas por departamento
Los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas máximas más elevadas de la jornada, con 35 °C, seguidos de Gracias a Dios, donde se esperan hasta 32 °C, y Olancho, con 30 °C.
En contraste, Intibucá tendrá las condiciones más frescas, con una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 15 °C. En Copán, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 25 °C.
En Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, el pronóstico contempla una máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C.
Estas son las temperaturas previstas para los 18 departamentos:
- Atlántida: máxima de 27 °C y mínima de 24 °C.
- Choluteca: máxima de 35 °C y mínima de 25 °C.
- Colón: máxima de 28 °C y mínima de 25 °C.
- Comayagua: máxima de 28 °C y mínima de 22 °C.
- Copán: máxima de 25 °C y mínima de 18 °C.
- Cortés: máxima de 29 °C y mínima de 24 °C.
- El Paraíso: máxima de 26 °C y mínima de 19 °C.
- Francisco Morazán: máxima de 26 °C y mínima de 20 °C.
- Gracias a Dios: máxima de 32 °C y mínima de 26 °C.
- Intibucá: máxima de 20 °C y mínima de 15 °C.
- Islas de la Bahía: máxima de 27 °C y mínima de 25 °C.
- La Paz: máxima de 27 °C y mínima de 21 °C.
- Lempira: máxima de 25 °C y mínima de 19 °C.
- Ocotepeque: máxima de 27 °C y mínima de 19 °C.
- Olancho: máxima de 30 °C y mínima de 23 °C.
- Santa Bárbara: máxima de 29 °C y mínima de 21 °C.
- Valle: máxima de 35 °C y mínima de 24 °C.
- Yoro: máxima de 24 °C y mínima de 21 °C.
Oleaje y condiciones astronómicas
En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca.
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Para este sábado, la salida del sol está prevista a las 5:41 de la mañana, mientras que la puesta ocurrirá a las 5:24 de la tarde. La fase lunar corresponde al cuarto creciente.
La influencia de la cuña de alta presión marcará, por tanto, una jornada con mayor probabilidad de precipitaciones en el norte y nororiente, temperaturas ligeramente más bajas en algunas zonas y condiciones predominantemente secas en buena parte del territorio hondureño.
Las condiciones pueden variar durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales de Cenaos y Copeco.
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