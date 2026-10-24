El malestar de Colapinto por el rendimiento de Alpine en el GP de Estados Unidos tras la qualy: “No encontramos el auto”

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Franco Colapinto completó una correcta actuación en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino logró ubicarse 15° en la qualy, aunque largará 21° por la penalización que se le impuso por montar una nueva unidad de control de electrónica en su Alpine, que excedió el límite permitido.

Pese a que centró gran parte de los entrenamientos en el ritmo de carrera para el domingo, el joven de 23 años expresó su malestar por el funcionamiento del A526 y lanzó un preocupante análisis. “Fue una qualy rara. Un poco... nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, comentó en diálogo con ESPN.

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Tras esto, al ser consultado sobre cuánto mejoró el rendimiento del monoplaza entre la jornada del viernes y el sábado, Colapinto respondió de forma escueta: “Un poquito mejoró. No tanto como esperábamos, pero un poco sí”.

El argentino consumó su presentación en la qualy con un tiempo de 1:35.722, mientras que su compañero Pierre Gasly también fue eliminado en la Q2 al quedar 11° —largará 10° por la penalización a Arvid Lindblad—.

Franco Colapinto sufrió una penalización de 10 lugares en la grilla por exceder el límite de componentes permitidos por el reglamento (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Debido a la penalización que se le impuso por montar una nueva unidad de control de electrónica y exceder el límite permitido, Colapinto optó por trabajar durante los tres entrenamientos en el ritmo de carrera. “No hice ninguna simulación de qualy. Estoy enfocado en el domingo, en lo mismo que hicimos en Malasia: dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera”, comentó sobre el cierre del viernes con ESPN.

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Para reflejar el programa que siguió el argentino, fue el piloto que más vueltas (53) completó en el primer día de actividad en el Circuito de las Américas. La situación se repitió en la FP3 del sábado, ya que registró 22 giros y fue uno de los pilotos que más tiempo estuvo en pista.

Colapinto no fue el único penalizado del fin de semana en Austin, ya que se suma a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, quienes también luchan con sus respectivos equipos de manera habitual en los tiempos con la escudería francesa. El brasileño de Audi largará desde el fondo (22°) porque cambió motor y unidad de control electrónica y se le impusieron 60 puestos de sanción, mientras que el británico de Racing Bulls solo cayó cinco posiciones de su clasificación (14°).

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La carrera a 56 vueltas del Gran Premio de Estados Unidos comenzará a las 17:00 (hora argentina) del domingo. En 2024, Colapinto sumó un punto con Williams al finalizar 10°, mientras que en la edición de 2025, ya con Alpine, culminó 17° tras superar a Pierre Gasly en las últimas vueltas.