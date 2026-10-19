Deportes

La peculiar situación que obliga a un famoso entrenador a dirigir sentado

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, casi no se levantó en el último partido y debió ausentarse de la conferencia de prensa. Las especulaciones respecto al choque contra el Arsenal, por la Champions League

Kompany, sentado durante el último partido del Múnich (REUTERS/Angelika Warmuth)
Kompany, sentado durante el último partido del Múnich (REUTERS/Angelika Warmuth)
Guardar

La imagen resultó tan elocuente como inusual: Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, siguió casi la totalidad de la goleada 6-1 sobre el RB Leipzig sin despegarse de su asiento en el banco de suplentes. No fue una decisión táctica ni un gesto calculado, sino la consecuencia de una lesión en la cadera que le impide caminar con normalidad y que podría obligarlo a repetir esa postal este miércoles, cuando el equipo bávaro reciba al Arsenal por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El entrenador belga de 40 años arrastra una molestia que le dificulta subir escaleras y permanecer de pie durante períodos prolongados. A ese cuadro se le sumó una infección viral que lo afectó durante la última semana y que terminó de complicar su estado físico general. La combinación de ambos problemas lo dejó visiblemente disminuido el sábado pasado en el Allianz Arena, donde incluso necesitó asistencia para trasladarse dentro del estadio.

PUBLICIDAD

Quien habitualmente recorre el área técnica con energía, da indicaciones a los gritos y mantiene un diálogo permanente con sus futbolistas, esta vez apenas intervino. Sus colaboradores Aaron Danks y René Maric fueron los encargados de asumir ese rol durante el partido ante el Leipzig de Martín Demichelis: hablaron con los jugadores, transmitieron las correcciones y se movieron por la zona del banco mientras Kompany observaba el desarrollo del encuentro desde su silla.

El ex defensor del Anderlecht, Hamburgo y Manchester City celebró los goles sin levantarse, una postal que llamó la atención dentro y fuera de Alemania.

PUBLICIDAD

La lesión también lo alejó de la conferencia de prensa tras golear al Leipzig

El malestar no solo condicionó su participación durante los 90 minutos. Tras el contundente triunfo, el entrenador belga tampoco pudo cumplir con las obligaciones habituales frente a los medios de comunicación. No concedió entrevistas en zona mixta ni se presentó ante la conferencia de prensa, un protocolo que en la Bundesliga se respeta con rigurosidad. En su lugar habló Max Eberl, director deportivo del club, quien ofreció detalles sobre la situación.

Tuvo una infección durante toda la semana y además sufrió una lesión deportiva en la cadera”, explicó el dirigente bávaro ante la prensa. Eberl reconoció que Kompany no se encontraba en condiciones óptimas y que debía aceptar las limitaciones que su cuerpo le imponía. No obstante, fue enfático al confirmar que el técnico estará presente en el compromiso europeo contra el Arsenal: “Estará contra el Arsenal. ¿Qué papel podrá desempeñar entonces? Aún no puedo decirlo”, señaló.

La frase del directivo resumió la incertidumbre que rodea al cuerpo técnico del Bayern de cara al partido del miércoles. Lo que no está en duda es que Kompany viajará junto al plantel y se ubicará en el banco de suplentes. La pregunta es otra: si podrá ponerse de pie para dirigir con la intensidad que lo caracteriza o si tendrá que delegar nuevamente las indicaciones en campo a sus asistentes.

En ese escenario, Danks aparece como la pieza clave. Fue él quien condujo la práctica del lunes y quien, de mantenerse las molestias, volvería a encargarse de la comunicación directa con los futbolistas durante el encuentro. La coordinación interna del cuerpo técnico, según destacó Eberl, funcionó sin inconvenientes frente al Leipzig, lo que genera confianza de que el mecanismo podría replicarse ante un rival de mayor jerarquía.

El Bayern llega con una goleada a cuestas, pero también con una baja sensible

Más allá de la situación física de su entrenador, el conjunto alemán arrastra una baja significativa para el duelo continental. Michael Olise no podrá ser parte del equipo por suspensión, luego de haber sido expulsado en la fecha anterior ante el Viking Stavanger, un partido que terminó con un empate 3-3 y dejó un sabor amargo pese al punto conseguido.

La goleada ante el Leipzig, con un triplete de Luis Díaz como figura destacada, le permitió al Bayern Múnich reencontrarse con una victoria contundente después de dos resultados consecutivos sin triunfos: el ya mencionado empate europeo y un 2-2 frente al Augsburg por la liga doméstica. Esos tropiezos habían generado interrogantes sobre el rendimiento del equipo, que ahora llega al cruce con los Gunners con mayor solidez anímica.

El partido se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 16 (hora argentina), en el Allianz Arena. Para entonces, la evolución de la molestia de Kompany determinará si el técnico belga puede volver a pararse aunque sea de a ratos junto a la línea de cal o si la imagen del entrenador sentado se repetirá ante las cámaras de toda Europa.

Temas Relacionados

Vincent KompanyBayern MúnichChampions Leaguedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Facundo Díaz Acosta logró un importante triunfo ante Thiago Tirante en Almaty y se espera el duelo entre Navone y Cerúndolo en Bruselas

El porteño se impuso en tres sets ante el actual número 50 del ranking mundial y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Kazajistán. En Bélgica, habrá otro cruce entre argentinos en la primera ronda del certamen de Bélgica

Facundo Díaz Acosta logró un importante triunfo ante Thiago Tirante en Almaty y se espera el duelo entre Navone y Cerúndolo en Bruselas

Kate Scott, la presentadora estrella que acompañará a Thierry Henry en la gala del Balón de Oro 2026

El histórico futbolista conducirá el evento del 26 de octubre junto a su compañera en las transmisiones de la Champions League

Kate Scott, la presentadora estrella que acompañará a Thierry Henry en la gala del Balón de Oro 2026

Paredes viajó a Brasil con la ilusión de ser titular frente a Vasco Da Gama por la Sudamericana: la advertencia de Arruabarrena

El volante quiere estar presente en la semifinal de vuelta pese a haber sufrido un desgarro hace menos de dos semanas

Paredes viajó a Brasil con la ilusión de ser titular frente a Vasco Da Gama por la Sudamericana: la advertencia de Arruabarrena

Juan Martín del Potro vuelve a ser candidato a entrar al Salón de la Fama del Tenis: quiénes son sus tres competidores

El tandilense aspira a convertirse en el tercer argentino reconocido por la institución estadounidense, mediante una votación que reunirá a aficionados y especialistas

Juan Martín del Potro vuelve a ser candidato a entrar al Salón de la Fama del Tenis: quiénes son sus tres competidores

De la selección inglesa a Harvard: la nueva vida de Gareth Southgate lejos de las canchas

El técnico de 56 años afirmó que su vínculo con el fútbol cambió. Durante los últimos meses, trabajó en medios, lideró un documental sobre jóvenes y exploró el liderazgo fuera del deporte

De la selección inglesa a Harvard: la nueva vida de Gareth Southgate lejos de las canchas

MALDITOS NERDS

Sony publica ‘Saros: Zenith’, la actualización gratuita para PlayStation 5

Sony publica ‘Saros: Zenith’, la actualización gratuita para PlayStation 5

Riot Games revela a Hush, la nueva duelista de Valorant con telequinesis

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

Telltale retrasa ‘The Wolf Among Us Remastered’ para Nintendo Switch

Liquid Swords entra en bancarrota tras el fracaso comercial de ‘Samson’

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

Hunter Schafer, famosa actriz transgénero, se sometió a una cirugía de reafirmación genital: "Fue increíble y me encanta"

Kylie Jenner provoca críticas al portar el Fantasy Bra en el desfile de Victoria’s Secret: "Una falta de respeto total a las modelos de verdad"

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Selena Gomez revela que el vapeo cambió permanente su voz y manda un mensaje a los que aún lo practican

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: La PNC abre pesquisas internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y por la captura de los hermanos Choc Toz

Guatemala: La PNC abre pesquisas internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y por la captura de los hermanos Choc Toz

La policía captura en la frontera San Cristóbal a un presunto miembro de Barrio 18 cuando ingresaba desde Guatemala

Ministerio Público de Honduras pone en marcha nueva fiscalía contra el lavado de activos y terrorismo

Los diputados de Raíces piden a Bernardo Arévalo un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar