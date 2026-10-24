Guatemala

El Ministerio de Salud de Guatemala ejecutó solo 26,68% del presupuesto de salud reproductiva hasta septiembre de 2026, según organización civil

El observatorio reportó que la cartera devengó Q 37,8 millones (unos USD 4,9 millones) de los Q 141,5 millones asignados (USD 18,5 millones), el porcentaje más bajo de la serie desde 2019 y menor que los registros anuales de los seis años previos

Infografía con gráficos, iconos en relieve, cifras sobre presupuesto de salud reproductiva y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Una infografía detalla que el Ministerio de Salud de Guatemala devengó el 26,68% de los fondos de salud reproductiva a septiembre de 2026, según datos del observatorio OSAR. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala ejecutó apenas 26,68% del presupuesto para salud reproductiva al 30 de septiembre de 2026, el menor nivel desde 2019, mientras la compra de anticonceptivos seguía pendiente. De los Q 141.518.000 (USD 18,5 millones) asignados por el Decreto 21-2004, la cartera devengó Q 37.761.104 (USD 4,9 millones), según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).

Al mismo corte, el país registraba 168 muertes maternas, de las cuales el 90% era prevenible. También nacieron 1.517 hijos de niñas de 10 a 14 años y 42.892 de adolescentes de 15 a 19 años.

PUBLICIDAD

El Decreto 21-2004 destina a estos programas el 15% de lo recaudado mediante el impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas. La norma establece además que, de esos fondos, al menos 30% debe utilizarse exclusivamente para adquirir insumos anticonceptivos, como dispone el artículo 19 de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar.

Las direcciones departamentales, por debajo del avance hospitalario

Los hospitales ejecutaron 40,33% de sus recursos: Q 12.305.726 sobre Q 30.508.340 asignados. Las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, que incluyen a la Unidad Administrativa Central 201, alcanzaron 22,93%, con Q 25.455.377 devengados de Q 111.009.660.

Dentro de esas direcciones, Guatemala Nororiente no ejecutó ninguno de los Q 529.000 asignados. San Marcos gastó 5,4% de sus Q 4,1 millones, Suchitepéquez llegó a 17,3%, Quiché a 20,4% e Ixcán a 16,6%.

PUBLICIDAD

Jalapa, Retalhuleu y Santa Rosa superaron el 85% de ejecución. La distancia entre esos departamentos y las unidades con avances nulos o reducidos marcó la distribución desigual de los recursos para planificación familiar.

La Dirección Administrativa Central sufrió durante el año una reducción de Q 92,6 millones a Q 62,5 millones. Del monto ajustado, ejecutó 12,57%, equivalentes a Q 7,8 millones.

Una mujer sostiene a un bebé frente a una mesa con anticonceptivos, folletos médicos y un cartel de advertencia en un centro sanitario.
Una mujer sostiene a un bebé en un centro de salud de Guatemala, donde la cartera devengó el 26,68% de los fondos de salud reproductiva, según OSAR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El renglón de productos medicinales y farmacéuticos, donde se concentra la compra de métodos anticonceptivos, recibió Q 20,4 millones y registró una ejecución de solo 4,27%, unos Q 873.000. Con el 75% del año calendario transcurrido, OSAR señaló brechas de planificación y en los procedimientos administrativos y financieros del Ministerio.

Los rezagos también se extendieron a los hospitales. El Hospital Roosevelt tenía Q 2,1 millones para servicios médicos sanitarios, pero no había ejecutado ningún monto hasta septiembre.

El Hospital Regional de Occidente tampoco registró gastos en el rubro de mobiliario y equipo médico. El Hospital General San Juan de Dios, que recibió la mayor asignación entre los centros analizados, Q 8,2 millones, ejecutó 34,3% y mantuvo 0% de avance en elementos y compuestos químicos, así como en mobiliario y equipo.

El Hospital de Huehuetenango devengó 10% de sus Q 2,3 millones asignados, mientras que el de Quiché alcanzó 32,35%. El observatorio vinculó el mayor avance hospitalario frente a las direcciones departamentales con la incorporación de nuevas unidades ejecutoras sin experiencia previa en el manejo de recursos de destino específico y con el tiempo limitado para completar trámites durante el último trimestre.

El presupuesto creció, pero la ejecución cayó a su menor nivel

La asignación total pasó de Q 74,1 millones en 2019 a Q 141,6 millones en 2026. Sin embargo, el nivel de ejecución no acompañó ese crecimiento: entre 2021 y 2025 osciló entre 70,7% y 82,4%, con el máximo en 2023.

En 2020, el porcentaje había llegado a 52%. El registro de 2026 quedó por debajo de todos los demás años de la serie desde 2019.

El desabastecimiento de anticonceptivos fue resuelto solo de forma parcial mediante compras a la Organización Panamericana de la Salud y al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. No existía aún un mecanismo definido para las adquisiciones de 2027, pese a que el financiamiento está asignado específicamente para ese fin.

La falta de productos afecta sobre todo a la depoprovera, una inyección anticonceptiva de aplicación trimestral. En octubre, el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos informó una ejecución de 14,64% en la compra de condones, T de cobre y dispositivos intrauterinos entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con Infobae.

Más de Q 19 millones permanecían sin devengar en ese renglón al 1 de septiembre, según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada. El bajo avance comprometía la disponibilidad de métodos para los servicios públicos de planificación familiar.

El acceso a la prevención del cáncer de cérvix también seguía limitado: solo 5% de las mujeres tenía acceso a un tamizaje mediante prueba de ADN del virus del papiloma humano, papanicolaou o inspección visual con ácido acético.

En un centro de atención permanente, una mujer de 32 años y madre de cinco hijos pidió retirar un implante subdérmico que le habían colocado dos semanas antes. El caso recogido por OSAR describió la situación así: “A un CAP llega una mujer de 32 años con cinco hijos, que hace dos semanas se colocó un implante subdérmico, a pedir que se lo retiren, su esposo de 62 años no siente lo mismo por ese método”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo AévaloOSARMinisterio de Salud y Asistencia Social

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de la Granja Penal Canadá es asesinado a balazos en el departamento de Escuintla al sur de la capital de Guatemala

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, fue hallado sin vida el viernes por bomberos en la colonia Voladores, tras las alertas vecinales por detonaciones registradas cerca de una escuela

El director de la Granja Penal Canadá es asesinado a balazos en el departamento de Escuintla al sur de la capital de Guatemala

Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades

La audiencia privada en la Torre de Tribunales debía resolver la situación procesal de los implicados, identificados por iniciales, aunque al concluir el trámite el juzgado no había comunicado decisiones ni medidas

Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades

La Policía de Guatemala confirma que el condenado a 30 años por asesinato de reconocido periodista estaba libre cuando fue asesinado

El fallecido cumplía una sentencia dictada en 2017 por la muerte de un corresponsal de Prensa Libre, pero una resolución judicial permitió su salida en 2024, sin esclarecer las razones de por qué salió libre

La Policía de Guatemala confirma que el condenado a 30 años por asesinato de reconocido periodista estaba libre cuando fue asesinado

Guatemala tendrá al menos 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, según el servicio meteorológico y sismológico nacional

La primera incursión, prevista para la semana inicial del próximo mes, reducirá los registros térmicos en zonas elevadas y podría mantener las precipitaciones en el norte y el Caribe del país

Guatemala tendrá al menos 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, según el servicio meteorológico y sismológico nacional

El colombiano Johan Rubio gana la primera etapa y lidera la Vuelta a Guatemala

El corredor de NU Colombia se impuso en el remate de una escapada que pasó de 15 a cinco pedalistas, tras recorrer 215,4 kilómetros entre El Progreso, Zacapa e Izabal

El colombiano Johan Rubio gana la primera etapa y lidera la Vuelta a Guatemala

TECNO

Los dos juegos de terror que Epic Games Store regala hasta el 29 de octubre

Los dos juegos de terror que Epic Games Store regala hasta el 29 de octubre

Pensilvania obligará a etiquetar los avisos publicitarios hechos o editados con inteligencia artificial

Xbox evalúa volver exclusivos todos sus juegos: ‘Fallout’ y ‘Minecraft’ podrían abandonar PlayStation

En video: Cybercab vs. Waymo, el robotaxi de Elon Musk frena a tiempo y esquiva un choque en la vía

Desde un mapa de ondas sísmicas hasta un juego en 3D: los usos más destacados de la IA Gemini 4 Argon

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

La exclusiva fiesta de Kim Kardashian por sus 46 años: dos vestidos de infarto y la ausencia de Lewis Hamilton

Una aliada de Olivia Benson volverá a ‘La ley y el orden: UVE’ después de 8 años

El cover de Queen que enfureció a Brian May: “Me horroricé”

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

MUNDO

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

Caos en Roma: en medio de las protestas, un grupo de manifestantes irrumpió en el Coliseo

La paradoja de Australia: los animales considerados plagas que podrían ayudar a evitar la extinción de especies

Crece la tensión en Albania: miles de manifestantes enfrentaron a la policía durante una nueva protesta contra el Gobierno

Manifestantes italianos desafiaron el fuerte operativo de seguridad de Meloni y volvieron a chocar con la Policía

El lado oculto de la cría de peces: sobrepesca, contaminación y denuncias de explotación laboral