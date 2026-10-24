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Anita Espósito dio detalles del vestido de casamiento de Lali: "No esperen una novia blanca y brillante"

La hermana de la cantante adelantó que la elección podría alejarse de los códigos tradicionales

Anita Espósito adelantó cómo podría ser el vestido de novia de Lali
Anita Espósito adelantó cómo podría ser el vestido de novia de Lali
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A días de su casamiento, Lali Espósito mantiene bajo reserva los detalles de su vestido de novia, aunque su hermana Anita Espósito adelantó que el diseño difícilmente responda a la imagen tradicional de una ceremonia “blanca y brillante”.

Durante un diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina por La Once Diez Radio Ciudad Am 1110, Anita evitó revelar información concreta sobre el look que elegirá la cantante para la boda, pero dejó una definición que alimentó las expectativas alrededor de una de las decisiones más esperadas del evento. “No sé si es una novia de blanco”, afirmó al ser consultada por el estilo de Lali.

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La hermana de la artista relacionó esa posibilidad con la personalidad y la identidad estética que Lali construyó a lo largo de su carrera. “Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”, señaló, en referencia a la idea clásica del vestido nupcial, asociada a telas claras, brillos y siluetas convencionales.

Anita, que también se desempeñó como influencer vinculada a la moda, no confirmó si ya vio el diseño ni dio pistas sobre la firma, el color o el formato del atuendo. “Poder no puedo decir nada”, respondió ante la insistencia de Dlugi, aunque su comentario instaló la posibilidad de que el vestido de casamiento de Lali se aparte de los códigos tradicionales.

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lali espósito anita
Anita Espósito adelantó en diálogo con Catalina Dlugi que el vestido de novia de Lali podría alejarse de la estética nupcial clásica

La expectativa también alcanza a la celebración previa. Anita contó que la familia viene atravesando una serie de encuentros antes de la boda y bromeó con que, si mantienen ese ritmo, “nadie se va a poder poner un vestido”. Sobre la exposición mediática que rodeará el casamiento, reconoció que le genera nerviosismo, en particular por la cantidad de fotos y la atención sobre los invitados.

Sin embargo, remarcó que se trata de un momento de felicidad para el entorno de Lali. Mientras se conocen pocos detalles de la ceremonia, la incógnita sobre el vestido se consolida como uno de los puntos centrales de una boda que promete alejarse de algunos rituales convencionales.

En los últimos días, Lali también se refirió a otra de las posibles presencias en la ceremonia: Tini Stoessel. La cantante habló durante los Premios Billboard de la Música Latina sobre la invitación mutua que mantienen para sus respectivos casamientos y confirmó que su propia celebración será de escala reducida.

Durante la alfombra roja de unos premios, la cantante confirmó que luego del concierto en River Plate ambas intercambiaron invitaciones para sus respectivos casamientos (Video: Instagram)

La artista contó que la invitó, aunque contempló que la agenda de Stoessel puede impedirle asistir. “Yo hago una boda muy, muy pequeñita”, explicó. Según relató, Tini evalúa sus compromisos porque tiene intención de acompañarla en esa fecha.

El vínculo entre ambas volvió a quedar expuesto meses atrás, cuando Stoessel y Marilina Bertoldi participaron por sorpresa del show de Lali en el estadio River Plate. Espósito recordó que la idea surgió mientras preparaba el concierto y que contactó a las dos artistas por teléfono.

La intérprete de “Fanático” admitió que no tenía certeza de que Tini pudiera sumarse debido al ritmo de su gira. “Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada”, dijo. Pese a esa posibilidad, ambas aceptaron la propuesta sin demoras. “Las dos me dijeron: ‘Sí, obvio’”, recordó.

Sobre la participación de Stoessel, Lali valoró que hubiera hecho un lugar en su agenda para el número en el que las cantantes aparecieron vestidas de novias. También destacó que el equipo logró mantener la intervención fuera del alcance de las filtraciones hasta el momento del recital.

La conversación incluyó además el inconveniente que afectó una función de Tini en Miami, en el marco de la gira FUTTURA. Lali expresó su apoyo a la cantante y a su equipo técnico, con el que señaló que comparte varios profesionales.

En este marco, durante una entrevista con Luis Jairala para el programa Ultra Fiesta, la cantante habló de la supuesta rivalidad que exisitó entre ellas. Cuando el periodista señaló que siempre las quisieron poner como rivales, al estilo de lo que se hacía con Britney Spears y Christina Aguilera, Lali respondió sin dudar: “Toda la vida, toda la vida”. Y profundizó: “Ella es una estrella total desde que es muy niña. Yo trabajo desde muy niña también. Y siempre nos comparaban, que en algún punto decís: bueno, ella es una estrella del pop, yo también hago acá mi pop, no sé qué. Y siempre nos ponían ahí como en comparación, siendo muy diferentes, la verdad, una de la otra, haciendo incluso a veces cosas muy distintas musicalmente. Pero bueno, dos mujerones, vamos a decirlo, argentinas”.

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