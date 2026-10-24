La industria volvió a caer en septiembre y continúa en terreno negativo en 2026, según estimaciones privadas

Estimaciones privadas arrojan una nueva caída para la industria en septiembre. (Foto: Reuters)

Guardar

La actividad industrial atraviesa el año sin encontrar un piso claro. Después de una caída fuerte en julio y de una recuperación parcial en agosto, septiembre permite conocer si esa mejora tuvo continuidad. Dos relevamientos privados difundidos en los últimos días coinciden en que no la tuvo, aunque difieren en la magnitud del deterioro.

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la producción industrial cayó 2,9% interanual en septiembre y acumula una baja de 1,4% en los primeros nueve meses del año. En la medición de Orlando J. Ferreres y Asociados, la caída interanual del mes fue de 1,5% y el acumulado de enero a septiembre llegó a 2,3%. En la comparación con agosto y sin efecto estacional, FIEL registró una baja de 0,9%, mientras que Ferreres midió una suba de 0,1%, es decir, un nivel prácticamente igual al del mes previo.

PUBLICIDAD

Más allá de las diferencias en los porcentajes, ambos informes señalan que el sector no logró revertir la tendencia y que la refinación de petróleo y la industria automotriz ocupan los extremos opuestos del ranking.

Qué muestra la medición de FIEL

El informe de FIEL describe una industria que lleva varios meses en retroceso. En términos desestacionalizados, la producción de septiembre cayó 0,9% respecto de agosto, lo que encadena cinco meses de contracción, o seis si se considera el componente de tendencia-ciclo. El tercer trimestre cerró con una baja interanual de 3,2%, el quinto trimestre consecutivo en retroceso, y con una contracción de 4,3% frente al segundo trimestre, ya corregida por estacionalidad. La entidad destaca que la caída alcanzó a más del 60% de los sectores durante ese período y concluye que “la industria se encontraría transitando una nueva fase de contracción”.

PUBLICIDAD

No todas las ramas de actividad están cayendo. En el acumulado de los primeros nueve meses, la refinación de petróleo encabeza el ranking con un alza de 8,2%, seguida por las industrias metálicas básicas (5,1%), los alimentos y bebidas (2,2%) y el papel y la celulosa (1,5%). En septiembre, la refinación se vio afectada por una parada programada en el Complejo Industrial La Plata, aunque el volumen de petróleo procesado en lo que va del año se acerca al récord de 2007. En alimentos y bebidas, el ritmo de crecimiento se moderó después de que agosto marcara el nivel de actividad más alto, con un avance de la faena porcina y una “nueva y marcada caída de la faena vacuna”, que FIEL ubica en un contexto de recuperación de los rodeos, menor demanda interna y exportaciones en niveles récord.

En el otro extremo, la industria automotriz acumula una baja de 17,2%, seguida por los minerales no metálicos (-5,3%), los despachos de cigarrillos (-5,2%) y la metalmecánica (-3,8 por ciento). Sobre el sector automotor, FIEL indica que las ventas mayoristas retrocedieron por octavo mes consecutivo, con una contracción más marcada en los envíos a concesionarias de vehículos de fabricación nacional, en un contexto de caída de los patentamientos y de mayor participación de marcas chinas y de vehículos electrificados e híbridos. Los minerales no metálicos, en cambio, mostraron una ligera mejora en septiembre por la recuperación de los despachos de cemento, tras varios meses de estancamiento.

PUBLICIDAD

Según el tipo de bien, los de consumo no durable crecen 1,4% en el acumulado, un récord para los primeros nueve meses del año, y los de uso intermedio 0,4 por ciento. Los bienes de capital caen 7,6% y los de consumo durable registran la baja más pronunciada (-9,4 por ciento).

El sector textil cayó 9,2% interanual en el mes de septiembre, según la medición de OJF.

Qué dice Ferreres

La consultora que dirige Orlando Ferreres plantea un escenario de menor deterioro mensual, pero sin recuperación. En su informe, la producción desestacionalizada de septiembre mantuvo “un nivel de actividad similar al del mes pasado”, con una suba de 0,1%, y el tercer trimestre cierra con una baja marginal de 0,1% frente al segundo. La consultora describe lo ocurrido en 2026 como “una marcha de serrucho, alternando subas y bajas”, y precisa que en la comparación interanual de septiembre siete sectores cayeron y cinco subieron.

PUBLICIDAD

Las refinerías lideran las subas, con un avance de 15,9% interanual en el mes y de 10% en el acumulado del año. Les siguen la industria química (6,1% en septiembre), los productos farmacéuticos (4,2%), los minerales no metálicos (2,4%) y el papel (2,1%).

Del lado de las caídas, maquinaria y equipo retrocedió 12,5% en septiembre y acumula una baja de 17,5% en los nueve meses. Dentro de ese rubro, Adefa informó una caída de 15,6% anual en la producción automotriz. También bajaron los sectores textil (-9,2%) y plásticos (-7,4 por ciento). Las metálicas básicas cayeron 3,6% en el mes, aunque acumulan una mejora de 2,2% en el año.

PUBLICIDAD

Sobre lo que viene, Ferreres advierte que “el escenario se ha deteriorado”. La consultora no descarta una actividad estancada en los últimos meses del año, o “una recuperación de menor magnitud a lo que se esperaba”.