Un socavón en Cerro se llena de agua y amenaza a peatones y conductores tras las lluvias

Un socavón en la esquina de Amenidad y Cruz del Padre, en el municipio de Cerro, acumula agua y basura tras las lluvias./ (14ymedio)

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Un enorme bache en la esquina de Amenidad y Cruz del Padre, en el municipio habanero del Cerro, se ha convirtido en una trampa para peatones y conductores tras las lluvias, que hacen que el agua se precipite dentro de una cavidad abierta en medio de la calle. El asfalto roto, las rejillas desplazadas y los desperdicios acumulados agravan el riesgo en una zona de paso frecuente.

Según informó el medio cubano 14ymedio, el agujero permanece cubierto parcialmente por el agua y recibe el caudal que baja por la vía durante los aguaceros. La escena muestra cómo la corriente arrastra basura hacia el interior del socavón, mientras alrededor quedan expuestos los bordes quebrados del pavimento y parte de la infraestructura del alcantarillado.

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A pocos metros de la abertura, los vecinos y transeúntes intentan atravesar una calle marcada por charcos, desniveles y otros baches. Una mujer tuvo que levantar su carrito de compras para pasar por el tramo inundado. Otras personas buscaron apoyos entre las zonas menos anegadas para evitar caer al agua.

La situación en Cerro vuelve a poner el foco sobre el estado del alcantarillado en La Habana, donde las precipitaciones suelen provocar inundaciones en calles con desagües obstruidos. El riesgo adquirió otra dimensión en febrero de 2025, cuando murió Jonathan Oliva, un niño de 12 años que fue arrastrado por el agua durante una inundación.

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Los peatones deben sortear charcos, desniveles y pavimento destruido para cruzar las calles afectadas en el Cerro./ (14ymedio)

El menor regresaba de la escuela cuando cayó en una alcantarilla en la zona de Villanueva y Vía Blanca, en Luyanó, cerca del hospital Miguel Enríquez. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, después de una búsqueda que conmocionó a los habitantes de la capital cubana.

Tras aquel episodio, 14ymedio recorrió varios puntos afectados por las lluvias y documentó acumulaciones de basura en los sistemas de drenaje. En algunas áreas, el nivel del agua superó un metro, lo que dificultó la circulación de peatones y vehículos.

La muerte de Jonathan Oliva no fue el único caso vinculado con las crecidas repentinas en calles de la ciudad. En septiembre de 2022, una niña murió cuando una corriente la arrastró a ella y a su prima mientras intentaban cruzar una calle inundada en el municipio de Cotorro. Un hombre logró rescatar a una de las menores, pero no pudo salvar a la otra.

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Los cráteres en la vía pública ya atraparon vehículos en el municipio

Los socavones también han afectado el tránsito en distintos puntos de Cerro. En junio de 2024, una motocicleta y un automóvil cayeron en un agujero cubierto por agua en la intersección de Infanta y Ayestarán. Vecinos de la zona ayudaron a sacar la moto y no se registraron heridos.

Muchas personas deben sortear diferentes riesgos ante el estado en el que se encuentran algunas vías en Cuba. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos meses antes, otro bache de grandes dimensiones se había convertido en una piscina improvisada para niños del barrio. Residentes consultados entonces señalaron que la abertura llevaba cerca de cinco años sin reparación y que impedía el paso de vehículos de mayor tamaño.

El problema volvió a hacerse visible en julio de este año, cuando las lluvias y los desagües bloqueados formaron una corriente de aguas residuales en Cuatro Caminos, en Centro Habana. Una vecina expresó su temor a que se repitiera una tragedia como la de Jonathan Oliva.

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En Amenidad y Cruz del Padre, el agua continúa cayendo dentro de un socavón rodeado de basura, rejillas desplazadas y pavimento destruido. Quienes cruzan por el lugar deben sortear la cavidad y las áreas inundadas ante la ausencia de una solución visible.