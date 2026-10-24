Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto de Alpine dialogó con Sky Sports durante la primera práctica libre en el Circuito de las Américas

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Pierre Gasly protagonizó una peculiar entrevista al finalizar la primera práctica libre en la jornada del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos. Todavía arriba del monoplaza de Alpine, el francés se comunicó por radio con el periodista David Croft y la conversación salió en directo para la cadena Sky Sports F1. La experiencia inédita permitió escuchar desde el auto cómo se prepara una salida de carrera.

El diálogo se centró en el estado del Circuito de las Américas, los baches del asfalto, el rendimiento a una vuelta y las alternativas para el arranque del domingo. La transmisión de la cadena internacional despertó atención entre los aficionados por la escasa frecuencia de intercambios de este tipo con un piloto en pista.

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Durante la conversación, Gasly explicó el procedimiento mientras realizaba una práctica de salida al final de la FP1: “Ahora vamos a hacer los burnouts, subiendo las temperaturas de la superficie. Solo queremos hacer girar las ruedas. Métete en tu cajón. Intentando hacerme una idea para el domingo. Tienes que cambiar tu estrategia para la salida. Un punto de frenada es suficiente”.

El francés aguardó la salida de otros autos para completar el ejercicio y anticipó que buscaba extraer conclusiones para la carrera. “Estamos listos para arrancar cuando estos chicos vayan a salir”, señaló el piloto, antes de que Croft le respondiera: “Sí, diles que se den prisa”.

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Tras completar la maniobra y soltar un “fue una buena salida, a ver qué tal el domingo”, Gasly centró la atención en el comportamiento de los neumáticos. “Estaba más o menos bien, hay que probar por la línea interior. Hay que asegurarlo para el Gran Premio de este domingo”, comentó cuando Croft le preguntó si las ruedas patinaban.

El relator británico celebró la inédita comunicación a bordo y destacó la posibilidad de escuchar al piloto explicar desde el cockpit qué necesita para arrancar en el Circuito de las Américas: “Eso es absolutamente brillante. Pierre, gracias. Es una primicia para nosotros. Eres toda una leyenda. Cuídate. Y ahí va Pierre Gasly. Puede que haga otra salida, pero fue fantástico estar en directo a bordo con Pierre mientras nos explicaba lo que necesita hacer para arrancar aquí en el Circuito de las Américas”.

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Después de la carrera, Gasly calificó la experiencia como novedosa dentro de su trayectoria. “Fue la primera vez que concedí una entrevista en directo desde el coche con Sky Sports F1 durante la primera sesión de entrenamientos libres; fue una experiencia genial y espero que ofrezca a quienes lo ven por televisión una perspectiva de las carreras ligeramente diferente a la habitual”, comentó el francés en la gacetilla oficial de Alpine.

“Es la primera vez que hablamos en vivo con un piloto en la pista. Muchísimas gracias a Gasly y a Alpine. Espero que hayan disfrutado todos de esta experiencia”, escribió el reconocido periodista en su cuenta de Instagram.

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David Croft, el reconocido periodista británico que desde el 2012 es el comentarista principal de las transmisiones de Sky Sports F1 (@croftyf1)

En la jornada del viernes en Austin, Gasly completó 23 giros en la primera práctica y quedó 15°, En el segundo entrenamiento sumó otras 27 vueltas, fue 12°. “Desde el punto de vista de los resultados, no parece que haya sido nuestro mejor día, pero sabemos en qué aspectos podemos mejorar y estoy seguro de que seguiremos en la lucha por los diez primeros puestos cuando llegue el momento decisivo. La pista está muy bacheada, algo habitual aquí, ya que forma parte de sus características, y nos ha resultado bastante difícil encontrar el equilibrio adecuado del coche”, argumentó el francés sobre el primer día de actividad en pista.

A esto, sumó: “Gran parte de nuestro trabajo de puesta a punto se ha centrado en intentar que el coche se comporte mejor sobre los baches. Probablemente no seamos tan competitivos aquí como nos gustaría, así que tenemos bastante que aprender y comprender esta noche. Nuestro ritmo con mucho combustible en la segunda sesión de entrenamientos libres fue mejor, lo cual es obviamente muy importante de cara al domingo. Dicho esto, seguimos necesitando clasificarnos lo más arriba posible, y estoy seguro de que gran parte de nuestro trabajo en la tercera sesión de entrenamientos libres se centrará en mejorar nuestro ritmo en una sola vuelta”.

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*El compacto de la jornada del viernes de la F1 en Austin

Franco Colapinto, por su parte, concentró su actividad en reunir información para la carrera del domingo, ya que deberá remontar desde el fondo de la grilla tras recibir una penalización de 10 lugares. En la FP1 completó 23 vueltas y quedó 17°, con una mejor marca de 1:38.121. El argentino trabajó con el tanque lleno para analizar el comportamiento del monoplaza en ritmo de carrera y ajustar la puesta a punto frente a los baches del circuito texano. En la FP2 (15°) acumuló 30 vueltas y terminó el día como el piloto con más actividad en pista, con 53 giros entre ambas sesiones.

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“No hice ninguna simulación de Qualy. Estoy enfocado en el domingo, en lo mismo que hicimos en Malasia: dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude”, explicó a ESPN. La clasificación comenzará el sábado a las 18:00 y definirá la grilla para la carrera de 56 vueltas del domingo 25 de octubre, programada para las 17:00 de Argentina.