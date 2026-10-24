Deportes

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

El neerlandés se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6(4) en dos horas y seis minutos y jugará la definición del ATP 250 belga

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Guardar

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Bruselas tras caer ante el neerlandés Tallon Griekspoor por 2-6, 6-3 y 7-6(4), en dos horas y seis minutos de competencia.

El porteño, de 28 años y número 21 del ranking mundial, quedó a las puertas de la final y no pudo igualar a Diego Schwartzman, quien alcanzó la definición del torneo en 2016, 2017 y 2021, como los únicos argentinos en llegar a esa instancia.

PUBLICIDAD

Desde el inicio del partido, Cerúndolo se mostró suelto en la cancha rápida y bajo techo del torneo belga. Con dos quiebres consecutivos, en el tercer y cuarto game, tomó una ventaja que le permitió cerrar el primer set por 6-2.

En el sexto juego del segundo parcial, el argentino afrontó su primer break point en contra, pero logró salir ileso. Sin embargo, Griekspoor (60°) aprovechó su oportunidad en el octavo game para quebrar el servicio del porteño y, tras salvar dos puntos de quiebre en el siguiente, se quedó con el set por 6-3.

En el set definitivo, ambos tenistas se mostraron firmes con el servicio. Sin embargo, Cerúndolo, bajo la atenta mirada de su entrenador, el chileno Nicolás Massú, mantuvo la concentración y encontró su oportunidad en el octavo game. Con un revés paralelo desde el fondo de la cancha, logró quebrar el saque de su rival y adelantarse por 5-3.

PUBLICIDAD

El argentino quedó a un paso de la victoria, pero no pudo sostener la ventaja y el parcial se definió en el tie-break, donde el neerlandés mostró mayor precisión para imponerse por 7-6(4) y sellar su clasificación a la final.

Ahora el neerlandés espera por el vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils (10°) o el alemán Jan-Lennard Struff (58°).

Francisco Cerúndolo campeón Argentina Open 2026
Francico Cerúndolo se conagró campeón esta temporada en los ATP de Buenos Aires y Queen's

Hasta el momento, la temporada de Cerúndolo registra 38 triunfos y 21 derrotas. Su recorrido comenzó en la gira oceánica: tras un debut adverso en Adelaida, logró recuperarse en el Australian Open, donde alcanzó los octavos de final. En Melbourne, cayó ante el alemán Alexander Zverev (2°), en un exigente encuentro que anticipó otros cruces entre ambos a lo largo del año.

El regreso al continente sudamericano marcó, hasta ahora, uno de los puntos más altos de su temporada. El porteño cumplió uno de sus grandes objetivos al consagrarse campeón del Argentina Open. Sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, conquistó el título tras vencer en la final al italoargentino Luciano Darderi (22°), con un tenis agresivo y consistente. Ese impulso se prolongó en Santiago de Chile, donde llegó a las semifinales y ratificó su fortaleza en la región.

La gira norteamericana dejó un balance dispar. En Indian Wells se despidió en la tercera ronda, mientras que en el Miami Open avanzó hasta los cuartos de final. Allí volvió a enfrentarse con Zverev, quien se impuso una vez más y amplió su ventaja en los duelos recientes entre ambos.

Con el inicio de la temporada europea sobre polvo de ladrillo, el argentino atravesó algunos altibajos. En el Masters 1000 de Montecarlo quedó eliminado en su segundo partido y, en el ATP de Múnich, alcanzó los cuartos de final, aunque no pudo avanzar más allá de esa instancia. Luego, en Roland Garros, se despidió en la tercera ronda.

Sobre el verde césped de Queen’s llegó una nueva consagración: derrotó al estadounidense Tommy Paul (15°) en la final y levantó su segundo trofeo de la temporada, el sexto de su carrera. Sin embargo, no logró capitalizar esa actuación a Wimbledon, donde cayó en su debut.

Francisco Cerúndolo celebrando con el título de Queen's
Francisco Cerúndolo celebrando con el título de Queen's

El tramo norteamericano de la gira tampoco tuvo los resultados esperados. En Los Cabos alcanzó los cuartos de final, mientras que en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati quedó eliminado en la segunda ronda. En el US Open, en cambio, consiguió avanzar por primera vez hasta la segunda semana del torneo, aunque su participación concluyó en los octavos de final.

Más tarde, el porteño volvió a vestir la camiseta de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis, por el Grupo Mundial I, y aportó dos victorias. Ya instalado en Asia, llegó hasta los cuartos de final del ATP 500 de Beijing, pero no pudo repetir esa actuación en el Masters 1000 de Shanghai, donde se despidió en la segunda ronda.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloATP BruselasTallon Griekspoor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine busca llegar en óptimas condiciones a la carrera del domingo en Austin

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto francés se comunicó con una cadena internacional al finalizar la FP1 y, todavía en pista, explicó detalles en primera persona sobre el trazado de Fórmula 1

Pierre Gasly dio una inédita entrevista a bordo de su Alpine en plena práctica del Gran Premio de Estados Unidos

Banfield recibe a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: formaciones confirmadas

El Taladro se juega su última chance de ingresar a los playoffs ante el Granate. Televisa TNT Sports

Banfield recibe a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: formaciones confirmadas

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Desde las 18:30 en Nueva York, las Garzas van por una nueva victoria antes de los playoffs. Televisará Apple TV

El Inter Miami de Lionel Messi visitará el New York RB por uno de los últimos partidos de la fase regular de la MLS: hora, TV y formaciones

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

Además del clásico entre Banfield y Lanús, la jornada del sábado seguirá con tres partidos claves de cara al tramo final antes de los playoffs

Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

ENTRETENIMIENTO

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

Vivió gratis durante 38 años en una casa de Stevie Wonder y ahora enfrenta una demanda de desalojo

La muerte de RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, dejó devastada a su hermana menor: “Perdí a mi otra mitad, era como mi padre”

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Rosalía revive el meme de la doctora Polo en pleno discurso de los Latin Billboard: “Ningún hello, ni ningún good afternoon”

INFOBAE AMÉRICA

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Un hombre intentó quedarse con una mansión de USD 5,4 millones mediante documentos falsos y terminó detenido

Juan Villoro y la cultura de la victimización en México: “Hemos tenido muchísimas derrotas y nos consolamos con frases célebres”

Veinte años de muertes, secuelas y reclamos: Panamá pide perdón por la tragedia del dietilenglicol

“No hay injerencia ni violación a la soberanía de Haití”, afirmó politólogo internacional sobre la operación rescate de El Salvador

Los siete agentes de la Policía detenidos en Guatemala por el caso de exfiscal Solorzano Foppa comparecen ante las autoridades