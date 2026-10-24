Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales de Bruselas tras caer ante Griekspoor

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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Francisco Cerúndolo quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Bruselas tras caer ante el neerlandés Tallon Griekspoor por 2-6, 6-3 y 7-6(4), en dos horas y seis minutos de competencia.

El porteño, de 28 años y número 21 del ranking mundial, quedó a las puertas de la final y no pudo igualar a Diego Schwartzman, quien alcanzó la definición del torneo en 2016, 2017 y 2021, como los únicos argentinos en llegar a esa instancia.

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Desde el inicio del partido, Cerúndolo se mostró suelto en la cancha rápida y bajo techo del torneo belga. Con dos quiebres consecutivos, en el tercer y cuarto game, tomó una ventaja que le permitió cerrar el primer set por 6-2.

En el sexto juego del segundo parcial, el argentino afrontó su primer break point en contra, pero logró salir ileso. Sin embargo, Griekspoor (60°) aprovechó su oportunidad en el octavo game para quebrar el servicio del porteño y, tras salvar dos puntos de quiebre en el siguiente, se quedó con el set por 6-3.

En el set definitivo, ambos tenistas se mostraron firmes con el servicio. Sin embargo, Cerúndolo, bajo la atenta mirada de su entrenador, el chileno Nicolás Massú, mantuvo la concentración y encontró su oportunidad en el octavo game. Con un revés paralelo desde el fondo de la cancha, logró quebrar el saque de su rival y adelantarse por 5-3.

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El argentino quedó a un paso de la victoria, pero no pudo sostener la ventaja y el parcial se definió en el tie-break, donde el neerlandés mostró mayor precisión para imponerse por 7-6(4) y sellar su clasificación a la final.

Ahora el neerlandés espera por el vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils (10°) o el alemán Jan-Lennard Struff (58°).

Francico Cerúndolo se conagró campeón esta temporada en los ATP de Buenos Aires y Queen's

Hasta el momento, la temporada de Cerúndolo registra 38 triunfos y 21 derrotas. Su recorrido comenzó en la gira oceánica: tras un debut adverso en Adelaida, logró recuperarse en el Australian Open, donde alcanzó los octavos de final. En Melbourne, cayó ante el alemán Alexander Zverev (2°), en un exigente encuentro que anticipó otros cruces entre ambos a lo largo del año.

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El regreso al continente sudamericano marcó, hasta ahora, uno de los puntos más altos de su temporada. El porteño cumplió uno de sus grandes objetivos al consagrarse campeón del Argentina Open. Sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, conquistó el título tras vencer en la final al italoargentino Luciano Darderi (22°), con un tenis agresivo y consistente. Ese impulso se prolongó en Santiago de Chile, donde llegó a las semifinales y ratificó su fortaleza en la región.

La gira norteamericana dejó un balance dispar. En Indian Wells se despidió en la tercera ronda, mientras que en el Miami Open avanzó hasta los cuartos de final. Allí volvió a enfrentarse con Zverev, quien se impuso una vez más y amplió su ventaja en los duelos recientes entre ambos.

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Con el inicio de la temporada europea sobre polvo de ladrillo, el argentino atravesó algunos altibajos. En el Masters 1000 de Montecarlo quedó eliminado en su segundo partido y, en el ATP de Múnich, alcanzó los cuartos de final, aunque no pudo avanzar más allá de esa instancia. Luego, en Roland Garros, se despidió en la tercera ronda.

Sobre el verde césped de Queen’s llegó una nueva consagración: derrotó al estadounidense Tommy Paul (15°) en la final y levantó su segundo trofeo de la temporada, el sexto de su carrera. Sin embargo, no logró capitalizar esa actuación a Wimbledon, donde cayó en su debut.

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Francisco Cerúndolo celebrando con el título de Queen's

El tramo norteamericano de la gira tampoco tuvo los resultados esperados. En Los Cabos alcanzó los cuartos de final, mientras que en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati quedó eliminado en la segunda ronda. En el US Open, en cambio, consiguió avanzar por primera vez hasta la segunda semana del torneo, aunque su participación concluyó en los octavos de final.

Más tarde, el porteño volvió a vestir la camiseta de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis, por el Grupo Mundial I, y aportó dos victorias. Ya instalado en Asia, llegó hasta los cuartos de final del ATP 500 de Beijing, pero no pudo repetir esa actuación en el Masters 1000 de Shanghai, donde se despidió en la segunda ronda.

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