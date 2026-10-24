Cuatro delincuentes asaltaron a un jubilado en su casa de La Plata mientras miraba el partido de Estudiantes por Copa Libertadores

La zona en la que robaron al jubilado

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Un jubilado de 72 años fue atado, amenazado de muerte y asaltado en su casa de la ciudad de La Plata, a manos de cuatro delincuentes que ingresaron a la vivienda mientras el hombres miraba el partido de Estudiantes frente a Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores.

Según el diario El Día, el hecho ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 23, en una propiedad ubicada en avenida 13 entre 33 y 34. Los ladrones se llevaron dinero y joyas.

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La víctima, hincha del club platense, se encontraba en su dormitorio mientras observaba el partido cuando fue sorprendida por los asaltantes, que vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas y portaban armas de fuego.

Según consta en la denuncia, los delincuentes comenzaron a exigirle dinero en efectivo, dólares y oro. Bajo amenazas constantes, el hombre les indicó que tenía una caja fuerte en la habitación, que los asaltantes abrieron para apoderarse de una suma importante de dinero, parte en dólares y pesos, además de dos pistolas.

El robo no terminó con la caja fuerte. De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras uno de los hombres permanecía junto a él para, los otros recorrieron los distintos ambientes de la casa en busca de más objetos de valor.

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Le insistían con que debía tener más dinero y lo amenazaban con matarlo. La secuencia se extendió durante aproximadamente una hora, en la que el jubilado permaneció atado y controlado en todo momento por la banda. Según declaró, no lo golpearon, pero vivió momentos de pánico debido a que se trataba de una banda que sabía lo que hacía.

Escaparon en la camioneta del jubilado

Antes de escapar, los delincuentes le exigieron las llaves de su vehículo, una Jeep Compass blanca con techo negro que estaba estacionada en el garaje. También se llevaron las llaves de la vivienda y el control remoto del portón.

Una vez que los asaltantes se fueron, el damnificado consiguió desatarse y avisó a sus familiares.

Recién después advirtió que una reja de la ventana de un baño, en la planta alta, había sido cortada y que la abertura estaba dañada, por lo que sospecha que ese fue el punto de ingreso de los delincuentes, indicó el medio platense.

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Voceros policiales indicaron al diario de la capital bonaerense que la investigación quedó en manos de la comisaría Segunda, que busca establecer cómo actuó la banda e identificar a los responsables.