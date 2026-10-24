El Ejército dominicano envía refuerzos a Jimaní ante la crisis de seguridad y la búsqueda de salvadoreños en Haití

Efectivos del Ejército de República Dominicana reforzaron la vigilancia en Jimaní ante la crisis de seguridad en Haití. /(AP foto/Odelyn Joseph)

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Militares del Ejército de República Dominicana (ERD) llegaron el viernes por la noche a Jimaní, en la provincia Independencia, para reforzar la vigilancia fronteriza ante la crisis de seguridad en Haití y las operaciones destinadas a localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la fuerza internacional que permanecen desaparecidos tras un ataque de pandillas.

Un audiovisual difundido por Diario Libre mostró al menos siete vehículos militares que atravesaban el municipio de Cabral rumbo a la zona fronteriza. Parte del convoy incluía unidades de fuerzas especiales, según las imágenes. Una vez en Jimaní, los efectivos ingresaron a la fortaleza militar de la localidad, de acuerdo con una transmisión de Telemicro.

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El paso fronterizo de Jimaní constituye uno de los accesos terrestres dominicanos más próximos a Puerto Príncipe, donde continúan las operaciones de búsqueda. La capital haitiana y sus áreas periféricas enfrentan desde hace años el control territorial de grupos armados, con focos de violencia en sectores de la llanura de Cul-de-Sac y Croix-des-Bouquets.

El ministro de la Presidencia dominicano, José Ignacio Paliza, afirmó el jueves que el país está preparado para adoptar nuevas medidas frente a un eventual agravamiento de la situación. Según indicó, más de 10,000 militares están desplegados en la frontera con Haití.

Un convoy compuesto por blindados, camionetas con efectivos armados y camiones de transporte militar avanza por una vía urbana en dirección al municipio fronterizo de Jimaní durante la jornada del viernes./ (Diario Libre)

“Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad”, expresó Paliza ante la prensa.

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El Ministerio de Defensa de República Dominicana (MIDE) resolvió mantener abiertos los pasos fronterizos, aunque bajo una vigilancia reforzada y preventiva en sectores considerados estratégicos. La decisión surgió tras una reunión para evaluar la evolución de los hechos en Haití, los posibles escenarios y las medidas destinadas a preservar la seguridad nacional y la estabilidad de las comunidades de frontera.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron tras una emboscada cerca de Puerto Príncipe

Los cuatro militares salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas que apoya a la Policía Nacional de Haití frente a las bandas armadas.

El incidente ocurrió el 18 de octubre en Santo, una comunidad de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. Los efectivos viajaban en un vehículo blindado cuando hombres armados los atacaron con explosivos. El automotor se incendió y los cuatro lograron salir, pero luego se perdió la comunicación con ellos.

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Foto de archivo. El presidente Nayib Bukele calificó el hecho de secuestro y envió un contingente para apoyar los operativos de rescate. /(REUTERS/Ralph Tedy Erol)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo que los hombres son técnicos de aviación que integran la misión para realizar evacuaciones médicas y otras tareas de apoyo aéreo. Según su versión, regresaban tras comprar alimentos cuando fueron interceptados.

Bukele calificó el hecho como un secuestro y anunció una operación militar para recuperarlos. El Gobierno salvadoreño envió un contingente a Haití para reforzar la búsqueda, mientras la GSF informó que mantiene acciones coordinadas con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos.

Las operaciones se concentran en zonas donde tienen presencia organizaciones como Chèn Méchan y 400 Mawozo. Ninguna agrupación se atribuyó públicamente el ataque ni se confirmó el paradero o el estado de salud de los salvadoreños.

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La GSF pidió a los habitantes de Santo y de las comunidades cercanas que eviten las áreas donde se desarrollan los operativos. La búsqueda ha derivado en enfrentamientos armados, mientras Haití enfrenta una crisis que desplazó a cerca de 1.5 millones de personas y dejó miles de muertos y heridos por la violencia de las pandillas.