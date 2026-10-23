La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1

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Franco Colapinto culminó la primera jornada de prácticas libres en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 en un fin de semana marcado por la penalización de 10 posiciones que tendrá en la grilla de salida para la carrera del domingo, luego de que Alpine decidió montarle una “nueva unidad de control de electrónica”, según pudo saber Infobae. Y al término del día, el piloto argentino brindó las sensaciones que le dejaron los dos entrenamientos en el Circuito de las Américas.

Tras finalizar 17° en la FP1 y 15° en la FP2, Colapinto analizó su producción en charla con ESPN: “No hice ninguna simulación de qualy. Estoy enfocado en el domingo, en lo mismo que hicimos en Malasia: dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera”.

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De esta manera, el pilarense recordó lo sucedido en el Gran Premio de Baréin, que se corrió en Malasia y en el que afrontó un castigo de 10 lugares en la grilla de salida a causa de un desgaste en las piezas disponibles. Eso lo llevó a comenzar desde el 21° lugar y cruzó la bandera a cuadros en la 13° colocación.

A continuación, profundizó en esta estrategia y dejó una preocupante frase vinculada a las dificultades que enfrenta con su monoplaza en Texas: “Ojalá que ayude, creo que estamos un poco complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido. Cuesta mucho... Es una pista muy bacheada. Está siendo difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana. Creo que hay mucho por mejorar y por entender para mejorar la performance. Es una pista atípica por la cantidad de baches que hay. Habrá que entender cómo mejorar”.

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*El resumen de las dos prácticas del viernes en la Fórmula 1

Horas atrás, el bonaerense de 23 años ya había adelantado la posibilidad de enfrentar alguna sanción: “Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año. A mí se me rompió un motor y con lo de la batería en Singapur son problemas que llevan a tener que penalizar. Están viendo cuántos puestos”.

De igual forma, no será el único penalizado del fin de semana en Austin, ya que se suma a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, quienes también luchan con sus respectivos teams de manera habitual en los tiempos con la escudería francesa. Bortoleto, de Audi, largará desde el fondo porque cambió motor y unidad de control electrónica y se le impusieron 20 puestos de sanción.

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Por otro lado, Lindblad, de Racing Bulls (disputa el quinto puesto del campeonato con Alpine), tendrá una multa de cinco lugares debido a que cambió su motor de combustión interna por sexta vez.

Esta situación es recurrente en cada cierre de temporada porque los equipos llegan al límite de componentes permitidos por el reglamento y las penalizaciones están a la orden del día. Mucho más en un año marcado por una nueva normativa técnica, que provocó bastantes inconvenientes para todos los equipos de la Fórmula 1.

La actividad seguirá este sábado desde las 14:30 (hora argentina) con la tercera y última práctica en Austin y, a partir de las 18:00, se realizará la clasificación para definir los 22 puestos de la grilla de salida en la carrera a 56 vueltas del domingo, a disputarse desde las 17:00.

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 14.00 (Austin, EEUU)

Domingo 25 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV