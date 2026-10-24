Honduras

Honduras: Empresa privada concluye reunión con el FMI y espera que se apruebe la sexta revisión del acuerdo

Manuel Hernández afirmó que el organismo internacional recibió aportes del sector privado sobre la situación económica del país y valoró las posibilidades de atraer inversiones mediante cambios en el subsector eléctrico.

La reforma del subsector eléctrico fue uno de los temas destacados por el representante empresarial tras el encuentro. (Foto: Cortesía)
La reforma del subsector eléctrico fue uno de los temas destacados por el representante empresarial tras el encuentro. (Foto: Cortesía)
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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera fundamental que Honduras mantenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de los desafíos económicos y las reformas que enfrenta el país, especialmente en el sector energético.

Así lo expresó Manuel Hernández, directivo del Cohep, luego de una reunión con representantes del organismo internacional, en la que abordaron asuntos relacionados con la macroeconomía, el desarrollo económico y la participación de la empresa privada en el fortalecimiento de las finanzas nacionales.

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Hernández explicó que durante el encuentro se discutieron temas estructurales de Honduras y las posibilidades de continuar trabajando de manera conjunta para que la revisión del programa económico concluya satisfactoriamente.

“Realmente se abordaron los temas estructurales del país, la macroeconomía, cómo el sector privado puede apoyar a la macroeconomía del país, cómo nosotros podemos seguir trabajando en conjunto para que esta revisión se lleve a feliz término”, manifestó.

El representante empresarial agregó que el sector privado proporcionó información al FMI sobre distintos aspectos de la economía hondureña.

Manuel Hernández señaló que el Cohep espera que la revisión del acuerdo con el organismo internacional concluya satisfactoriamente. (Foto: Cortesía HCH)
Manuel Hernández señaló que el Cohep espera que la revisión del acuerdo con el organismo internacional concluya satisfactoriamente. (Foto: Cortesía HCH)

Asimismo, consideró que las reuniones sostenidas por el organismo con el Gobierno también permitirán reunir elementos para elaborar su evaluación.

De acuerdo con Hernández, será el Fondo Monetario Internacional el encargado de analizar los insumos recibidos y emitir el informe correspondiente como parte del proceso de revisión.

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Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la situación del subsector eléctrico, un área que el sector privado considera determinante para mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para la inversión en Honduras.

Hernández señaló que perciben de manera positiva la postura del FMI sobre la reforma eléctrica, debido a que los cambios podrían contribuir a enfrentar los problemas que afectan al sistema energético nacional.

Entre los principales desafíos mencionó las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuya reducción es considerada necesaria para mejorar el funcionamiento del sector.

El directivo sostuvo que las reformas deben contribuir no solo a detener el deterioro del sistema, sino también a garantizar el suministro de energía que necesitan las empresas para operar y expandir sus actividades.

“Ellos ven positiva la reforma, ven que puedan mediante esto poder llegar a detener ese problema drástico que tenemos en Honduras y que podamos no solo tener energía más barata, sino tener la energía que necesitamos y la potencia requerida para las empresas en el país”, explicó.

El sector privado planteó sus perspectivas sobre la macroeconomía hondureña y su participación en el desarrollo económico nacional. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
El sector privado planteó sus perspectivas sobre la macroeconomía hondureña y su participación en el desarrollo económico nacional. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Para el sector privado, contar con un sistema eléctrico más eficiente representa una condición importante para atraer capital, reducir costos operativos y fortalecer las actividades productivas.

La expectativa es que las medidas que se adopten permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del sector y mejorar la disponibilidad del servicio para los consumidores y las empresas.

Hernández también insistió en la importancia de alcanzar resultados favorables en las negociaciones con el FMI, al considerar que la estabilidad económica y el cumplimiento de los compromisos internacionales pueden contribuir al desarrollo nacional.

Desde la perspectiva del Cohep, el desempeño económico del país debe entenderse como un objetivo compartido entre el Gobierno, la empresa privada y la población hondureña, independientemente de las autoridades que se encuentren al frente de la administración pública.

“Desde el punto de vista de la empresa privada esperamos que el éxito del Gobierno es el éxito de todos en nuestro país”, expresó el representante empresarial.

Asimismo, señaló que espera que las autoridades puedan impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones económicas y abrir oportunidades para el crecimiento de Honduras.

“Si Honduras está bien, todos estamos bien”, concluyó Hernández.

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