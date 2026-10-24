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"Les están robando su niñez": el duro mensaje de Mauro Icardi tras sus vacaciones por la ausencia de sus hijas con Wanda Nara

El futbolista compartió una reflexión con una foto tomada desde el avión de regreso desde México, donde lamentó los "dos lugares vacíos" que dejaron Francesca e Isabella durante la escapada familiar a la Riviera Maya

Mauro Icardi
Mauro Icardi publicó una foto familiar de las vacaciones, donde están los tres hijos de la China Suárez y su suegra. En otro posteo lamentó la ausencia de sus hijas con Wanda Nara
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Mauro Icardi volvió de México con una postal familiar bajo el brazo y una espina clavada. El futbolista pasó varios días en la Riviera Maya junto a Eugenia “la China” Suárez, los tres hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— y la madre de ella, Marcela Riveiro, en una escapada que incluyó el complejo Hotel Xcaret, piletas naturales y paseos por tiendas como Marshalls y Walmart. Pero al subirse al avión de regreso, eligió sus historias de Instagram para dejar un mensaje que apuntó directo contra su exesposa, Wanda Nara, y que generó repercusión inmediata en redes.

Icardi publicó una foto desde la ventanilla del avión con un texto dedicado a sus hijas

Desde la ventanilla de la aeronave, con el cielo y las nubes como telón de fondo, el delantero escribió: “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”. La referencia fue directa a Francesca e Isabella, las dos hijas que tuvo con Wanda Nara y que no formaron parte del viaje.

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El mensaje no terminó ahí. Icardi sumó una segunda frase que funcionó como una indirecta hacia la madre de las nenas: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”. Acompañó la publicación con dos corazones blancos.

Mauro Icardi
La reflexión de Mauro Icardi en su vuelta a la Argentina tras las vacaciones

El contraste entre la foto familiar en el agua y el descargo desde el avión marcó el tono de sus publicaciones

Minutos antes de ese descargo, Icardi había subido una imagen con un clima completamente distinto. En la postal, que etiquetó con la cuenta @sangrejaponesa, posó sonriente dentro de una piscina natural junto a la China Suárez, Riveiro y los tres chicos, con emojis de la bandera de México y un corazón rojo. La secuencia de historias dejó en evidencia el contraste entre el disfrute de las vacaciones y la angustia que arrastró durante todo el viaje por la ausencia de sus hijas.

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La actriz, por su parte, también abrió una ventana a la intimidad del grupo al publicar un extenso álbum fotográfico en su perfil de Instagram. Las imágenes mostraron a sus tres hijos en distintos escenarios del hotel: Amancio con chaleco salvavidas en el agua, Magnolia posando frente a un espejo con luces de camarín y Rufina recostada junto a la pileta con un libro entre las manos. La China incluyó además selfies en bikini, fotos de cenotes con aguas turquesas e imágenes de las actividades infantiles del complejo.

Un hombre con gorra y tatuajes y una mujer con gorra sentados juntos en la cabina de un avión con iluminación violeta
Mauro Icardi y la China Suárez se fotografían durante el viaje

El divorcio entre Icardi y Nara se formalizó este mes en Milán

El descargo del futbolista se dio en un momento particular de su vida personal. A principios de octubre, el Tribunal de Milán formalizó la disolución del matrimonio entre Icardi y Nara. Según trascendió, el fallo determinó que ninguno deberá indemnizar al otro y que el delantero tampoco tendría que abonar una compensación económica a su exesposa.

Las vacaciones en la Riviera Maya también incluyeron un tramo previo en Miami, donde la pareja y los chicos hicieron escala. Durante esa estadía, Icardi ya había generado ruido en redes al publicar una foto de la China Suárez en bikini dorado con la leyenda “My VS Angel” —en referencia a los ángeles de Victoria’s Secret—, una frase que muchos interpretaron como otra indirecta hacia Wanda Nara, ya que en audios difundidos previamente en el programa LAM la mediática había expresado su incomodidad por el vínculo entre el futbolista y la actriz.

Con su futuro deportivo todavía sin definición tras su salida del Galatasaray, Icardi parece haber encontrado en las redes sociales el terreno para expresar lo que la distancia con sus hijas le genera. El posteo acumuló miles de reacciones y reavivó un conflicto que, pese al divorcio ya firmado, no muestra señales de cerrarse.

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