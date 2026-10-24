Las baterías y las estaciones portátiles se consolidan como respaldo doméstico ante los apagones en Cuba

El alto costo de los equipos de respaldo limita el acceso a sistemas de almacenamiento energético para gran parte de la población cubana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de electricidad durante gran parte del día llevó a que el almacenamiento en baterías y las estaciones de energía portátiles se consoliden como una alternativa doméstica en Cuba. Estos equipos permiten mantener en funcionamiento luces, ventiladores, teléfonos, computadoras, refrigeradores y conexiones a internet, aunque su costo los mantiene fuera del alcance de buena parte de la población.

Según un reporte de IPS Cuba, los hogares combinan baterías, paneles solares, generadores a diésel y sistemas híbridos para enfrentar un escenario en el que el déficit de generación de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) supera la mitad de la demanda diaria desde hace meses.

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La compra de estos dispositivos suele realizarse a través de plataformas en línea administradas desde el extranjero o de emprendimientos privados que los comercializan dentro de la isla, en general con precios en dólares. Entre las marcas más utilizadas figuran EcoFlow, Bluetti y Oupes, con estaciones que se cargan desde la red estatal, mediante paneles solares o con ambas fuentes.

Para familias como la de Nuria Ferrer, residente en La Habana, contar con respaldo energético dejó de ser una medida ocasional. Ferrer adquirió en 2025 un generador diésel, cuando los cortes comenzaron a extenderse en la capital. El equipo consumía cerca de un litro de combustible por cada hora de uso, una alternativa que se volvió más costosa tras el alza del precio del diésel en 2026.

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Su esposo, Jorge Valdés, explicó a IPS Cuba que el hogar pasó por distintas opciones hasta instalar una estación EcoFlow de 1.500 watts y un panel solar de 400 watts, enviado por una hija desde el exterior. La inversión incluyó unos USD 400 por el generador y otros USD 1,500 por las baterías y los paneles.

La red estatal no cubre la demanda eléctrica y los cortes se repiten en distintas provincias de Cuba. /(AP Foto/Ramón Espinosa)

El desembolso para lograr autonomía parcial contrasta con los ingresos de los trabajadores estatales. El medio señaló que el salario mensual promedio en Cuba equivale a unos USD 10, de acuerdo con las distintas tasas de cambio vigentes.

Las estaciones portátiles ofrecen respaldo limitado frente a aparatos de alto consumo. Valdés indicó que, sin carga solar suficiente, el sistema de su familia puede durar unas tres horas si alimenta equipos como una cocina eléctrica o un aire acondicionado. Durante días nublados, deben esperar el retorno del suministro estatal, trasladar las baterías para cargarlas en otro lugar o encender el generador.

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“Lo que realmente resolvería el problema es tener electricidad siempre”, afirmó Ferrer en declaraciones recogidas por IPS Cuba. En su casa, el gas licuado y el carbón vegetal quedaron como recursos para cocinar durante las interrupciones, mientras el generador sirve para recargar las baterías.

El uso de sistemas de almacenamiento energético se expandió también entre quienes dependen de la conexión a internet para trabajar. Alejandro Vázquez, programador y reparador de equipos electrónicos, adquirió cuatro baterías y un sistema que toma energía de la red y activa el suministro de forma automática cuando ocurre un apagón.

El mecanismo no cubre toda la demanda de una vivienda, pero permite sostener la computadora y la conexión necesaria para actividades laborales. Vázquez prevé sumar paneles solares para reducir su dependencia de la red de la UNE.

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Los apagones prolongados llevan a muchas familias a recurrir a baterías, lámparas recargables y generadores. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo energético también sostiene pequeños negocios

Las soluciones domésticas comenzaron a tener efectos sobre emprendimientos privados. Aníbal Águila, dueño de una cafetería familiar, cuenta con una estación de carga, una batería y tres paneles solares. El sistema le permite conservar bebidas frías y mantener abierto el local durante los cortes de electricidad.

De acuerdo con el informe, los apagones pueden convertir a estos comercios en una de las pocas opciones cercanas para quienes buscan productos refrigerados. Pero los ingresos adicionales no compensan necesariamente el valor de la inversión inicial ni los gastos de mantenimiento y protección.

Los paneles instalados en azoteas, balcones o ventanas también enfrentan riesgos de robo. A esto se suma el costo de combustible para quienes conservan generadores tradicionales y la necesidad de reemplazar o cuidar las baterías para evitar que pierdan capacidad.

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En algunos hogares de La Habana que disponen de gas manufacturado por tubería, las familias optaron por generadores adaptados para funcionar con ese combustible. Para la mayoría, sin embargo, las baterías recargables y las estaciones portátiles representan una respuesta parcial a los apagones: preservan servicios básicos, pero no sustituyen un suministro eléctrico estable.