Mikel Arteta y su filosofía de liderazgo: "Si tú no estás liderando lo que está en tu mano, ¿cómo vas a liderar a los demás?"

La rutina diaria del técnico español comienza de madrugada con la escritura y la planificación de tareas (REUTERS/Tony O Brien)

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Mikel Arteta convirtió el cuidado personal en una herramienta de liderazgo dentro y fuera del Arsenal. El técnico español explicó que un test genómico le permitió ajustar su alimentación y su descanso, como parte de una rutina que también busca trasladar a la cultura del club londinense.

En una entrevista con GQ, el entrenador relató que se levanta entre las 5.15 y las 5.30, dedica los primeros minutos del día a escribir y ordenar sus tareas, y llega al centro de entrenamiento para una jornada que suele extenderse hasta después de las 14. Tras el almuerzo, reserva media hora para meditar y dormir.

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El hábito responde a una planificación específica. Arteta incorporó hace años a una especialista en sueño al Arsenal, y la profesional determinó que su ciclo breve de descanso debe durar 26 minutos. Antes realiza entre 10 y 12 minutos de una meditación diseñada para él. “Me despierto primero de buen humor, me despierto con ganas de volver a enchufarme”, afirmó.

El test genómico llevó a Arteta a reducir gluten y lactosa

El entrenador se sometió al programa What you’re made of de Bupa, matriz de Sanitas, a partir de una inquietud personal vinculada con su salud y sus responsabilidades familiares. Arteta tiene tres hijos y considera que debe cuidar su estado físico y mental para sostener las exigencias de su trabajo.

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“Con lo que viene en los próximos años, al final lo más importante es que yo esté en las mejores condiciones”, sostuvo. Los resultados no detectaron problemas graves, aunque sí señalaron posibles intolerancias y riesgos que podían desarrollarse con determinados hábitos.

El cuidado de la salud física y mental permite al entrenador sostener las exigencias de su trabajo (Reuters/Matthew Childs)

A partir de esa información, el técnico redujo de forma marcada el consumo de gluten y lactosa. Según contó, ese cambio confirmó sensaciones que ya percibía en su organismo: “Hay ciertas cosas que no me sientan del todo bien”.

También introdujo modificaciones en sus pautas de sueño. Arteta señaló que los efectos se hicieron visibles en pocas semanas y destacó la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo. “En el momento que cambias algo, en tres o cuatro semanas empiezas a notar otras cosas”, aseguró.

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Una operación cardíaca de niño marcó su forma de afrontar los problemas

La relación de Mikel Arteta con la prevención tiene un antecedente en su infancia. Cuando era niño, fue sometido a una operación a corazón abierto, después de que los médicos advirtieran sobre limitaciones que podían condicionar su actividad física. Su familia, explicó, decidió no resignarse al diagnóstico.

El exfutbolista se formó en la cantera del Barcelona, pasó por el Paris Saint-Germain a los 18 años y desarrolló su carrera en Rangers, Real Sociedad, Everton y Arsenal. Tras retirarse, fue asistente de Pep Guardiola en Manchester City antes de asumir como entrenador del equipo de Londres en diciembre de 2019.

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El exfutbolista español trabajó como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City antes de asumir el liderazgo del Arsenal en diciembre de 2019 (Reuters/John Sibley/File Photo)

Para Arteta, la experiencia médica temprana instaló una lógica que hoy aplica a su vida y su profesión. “Si tengo un problema, lo tengo ahora, ¿qué hago con eso?”, planteó al recordar la decisión de sus padres. “Si pasa algo vamos a pelearlo y vamos a mejorarlo”.

Esa idea se conecta con su posición frente a los estudios preventivos. El entrenador entiende que conocer posibles riesgos permite actuar antes de que aparezcan consecuencias más graves. “Si tú no estás liderando lo que está en tu mano, ¿cómo vas a liderar a los demás?”, declaró.

El Arsenal diseña planes individuales para los jugadores

La importancia que Arteta asigna al descanso forma parte de su modelo de gestión deportiva. El cuerpo técnico trabaja con pautas individualizadas para los futbolistas, que contemplan sueño, nutrición, horarios y circunstancias familiares de cada integrante del plantel.

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“El jugador lo tiene que entender, porque si le dices una cosa y no se la explicas, es muy difícil”, dijo. El entrenador mencionó que las necesidades no son iguales para quienes tienen hijos pequeños, para quienes viven solos o para jugadores procedentes de países y contextos culturales diferentes.

El cuerpo técnico del Arsenal diseña pautas de descanso y nutrición adaptadas a las circunstancias familiares y culturales de cada jugador (Reuters/John Sibley)

También remarcó que la alimentación depende del momento en que se produce. Para un deportista, sostuvo, comer dentro de la ventana posterior al esfuerzo no tiene el mismo efecto que hacerlo varias horas después. La intención es que cada jugador comprenda las razones detrás de las indicaciones.

Arteta dijo haber visto cambios concretos entre los futbolistas que mejoraron sus rutinas. Según su experiencia, los malos hábitos pueden permitir rendimientos puntuales, pero dificultan sostener la regularidad durante una temporada de diez u once meses con partidos cada tres días.

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La intuición y la pasión completan su método de trabajo

En un trabajo atravesado por decisiones constantes, Arteta combina el análisis con la intuición. Cuando no dispone de toda la información necesaria, explicó, prefiere atender a lo que siente, aunque eso implique equivocarse. Luego revisa el proceso para identificar si pudo anticipar un problema.

El técnico también vincula la salud mental con el entorno que cada persona construye. “La nutrición es lo que leemos o lo que escuchamos. Y ahí nos podemos meter mucho veneno”, señaló al referirse a la exposición a opiniones, noticias y presiones externas.

Arteta sostiene que la constancia en los hábitos resulta imprescindible para sostener el rendimiento deportivo durante temporadas de diez u once meses (REUTERS/Scott Heppell)

Al pensar en el fútbol español, atribuyó la presencia de entrenadores de ese país en la élite a la conexión cultural con el juego, la formación y la ética de trabajo. Pero, al hablarle a su versión de 18 años, dejó de lado la palabra presión.

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“No le hablaría de la presión, yo hablaría de la pasión”, afirmó Arteta. Para el entrenador del Arsenal, la exigencia debe sostenerse en el entusiasmo y en el vínculo con aquello que llevó a cada persona a elegir su camino.