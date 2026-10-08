Shai Gilgeous-Alexander se mostró confiado ante la temporada con el Thunder: “Creo que soy el mejor jugador de la NBA”

Shai Gilgeous-Alexander afirmó ser el mejor jugador de la NBA tras sus reconocimientos individuales con Oklahoma City Thunder (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

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Shai Gilgeous-Alexander afronta una nueva temporada con Oklahoma City Thunder decidido a responder tras la eliminación ante San Antonio Spurs y a sostener su lugar entre las principales figuras de la NBA. El canadiense, dos veces Jugador Más Valioso de la liga, no evita el debate: “Creo que soy el mejor jugador de la NBA”, afirmó en una entrevista con TIME.

El base de 28 años llega al curso 2026-27 después de una campaña marcada por contrastes. Oklahoma City había defendido el título obtenido en 2025, volvió a terminar con el mejor registro de la competición y comenzó la temporada con 24 victorias y una derrota. Sin embargo, el equipo quedó eliminado en las finales de la Conferencia Oeste ante los Spurs, en una serie de siete partidos que dejó al Thunder sin la posibilidad de luchar por otro anillo.

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TIME presenta a Shai Gilgeous-Alexander de cara al comienzo de la temporada 2026-27

La derrota cambió el tono del receso para Gilgeous-Alexander. El Thunder abrirá la temporada el 20 de octubre precisamente contra San Antonio, un rival que aparece junto a Oklahoma City entre los candidatos al campeonato de 2027.

Gilgeous-Alexander sostiene que su producción lo respalda

El escolta-base construyó una candidatura sostenida a la cima de la liga a partir de su volumen ofensivo, su precisión y la continuidad de sus actuaciones. En marzo superó el récord de Wilt Chamberlain de más partidos consecutivos con al menos 20 puntos, al llegar a 126 encuentros seguidos por encima de esa cifra.

El base canadiense superó el récord de Wilt Chamberlain al alcanzar 126 encuentros consecutivos anotando al menos 20 puntos (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

“Creo que la producción que tengo noche tras noche es propia del mejor jugador de la NBA”, declaró Gilgeous-Alexander a TIME. “Creo que la eficiencia con la que lo hago también lo es. Todos toman una pelota para ganar el partido, el encuentro, lo que sea. Y he ganado bastante en los últimos años”.

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El canadiense fue elegido cuatro veces para el Juego de Estrellas y para el mejor quinteto de la NBA. También obtuvo dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso, fue máximo anotador de la competición y recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso de las Finales. En 2026 sumó además el premio al Jugador Más Decisivo del año.

Su impacto ofensivo tiene una característica que genera discusión. Gilgeous-Alexander lideró la NBA por tercera temporada seguida en tiros libres anotados por partido. Su capacidad para penetrar, cambiar de velocidad y provocar contactos lo convirtió en uno de los jugadores más difíciles de contener, aunque también abrió un debate sobre la cantidad de faltas que recibe.

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Gilgeous-Alexander obtuvo dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso y el título de máximo anotador de la competición (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

Las críticas por las faltas llegaron hasta la serie con los Spurs

Durante la temporada, el francés Victor Wembanyama, figura de San Antonio, afirmó tras una victoria de los Spurs que le gustaba jugar en un equipo que practicaba “básquet puro y ético”. La declaración fue leída como una crítica hacia Oklahoma City y, especialmente, hacia Gilgeous-Alexander.

La discusión se profundizó durante la eliminatoria entre ambos equipos. En las redes sociales y entre analistas surgieron cuestionamientos por las caídas del canadiense después de sus ataques al aro. El jugador sostuvo que no busca exagerar los contactos para obtener sanciones.

“Muchas veces me inclino y me alejo tanto que es más fácil caer que intentar aterrizar firme o correr el riesgo de caer sobre alguien”, explicó a TIME. “Es natural. Si intento quedarme de pie cuando mi cuerpo está en otra posición, puedo ponerlo en riesgo”.

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Las constantes penetraciones y caídas de Gilgeous-Alexander al atacar el aro generaron debate sobre la frecuencia de faltas cobradas a su favor (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

Un análisis citado por TIME, elaborado sobre más de 1.300 lanzamientos de anotadores destacados en los playoffs, concluyó que Gilgeous-Alexander fue quien cayó con mayor frecuencia, tanto en jugadas cobradas como falta como en acciones que siguieron sin silbato. El canadiense respondió que sus constantes penetraciones aumentan las posibilidades de recibir contacto.

Para él, el ruido externo no altera su enfoque. “Si una narrativa en redes sociales es lo peor que me puede pasar por jugar este deporte, la aceptaría un millón de veces sobre un millón”, señaló.

Un rechazo escolar dio forma a su método de trabajo

La trayectoria del jugador no comenzó bajo el foco actual. Nacido en Hamilton, Ontario, Gilgeous-Alexander no integró el equipo juvenil de su escuela en noveno grado. La exclusión funcionó como una advertencia sobre la distancia que todavía lo separaba del nivel que pretendía alcanzar.

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“Creía que era ese jugador y aprendí rápido que no lo era”, recordó. Por entonces, atravesaba un crecimiento físico acelerado: pasó de medir 1,70 metros a 1,88 entre noveno y décimo grado. Aun así, esa transformación provocó problemas de coordinación y dolores en las rodillas.

Gilgeous-Alexander afirmó a la revista TIME que su producción diaria se equipara a la del mejor jugador de la NBA (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

Junto a su entrenador de básquet de clubes, Dwayne Washington, dedicó largas sesiones a desarrollar recursos que compensaran esas limitaciones. Trabajó el manejo de balón, los cambios de ritmo y la desaceleración, una de las herramientas que luego definieron su estilo en la NBA. Washington dijo a TIME que su exalumno tenía una capacidad de concentración poco común y que resolvía problemas a partir de un “reloj interno” que le permitía bajar el ritmo del juego.

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Ya con una estatura de 1,98 metros, Gilgeous-Alexander pasó sus últimos dos años de secundaria en Estados Unidos junto a su primo Nickeil Alexander-Walker, actual jugador de Atlanta Hawks. Ambos llevaron a Hamilton Heights Christian Academy, de Chattanooga, al título nacional de escuelas cristianas.

Tras una temporada en la Universidad de Kentucky, fue seleccionado en el puesto 11 del draft de 2018 por Charlotte Hornets y transferido de inmediato a Los Angeles Clippers. Un año después, la franquicia angelina lo envió a Oklahoma City como parte de la operación por Paul George.

La reconstrucción del Thunder encontró en él a su eje

La llegada a Oklahoma City coincidió con una etapa de reconstrucción. El gerente general Sam Presti acumuló selecciones de primera ronda, liberó espacio salarial y armó un plantel joven alrededor de Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren.

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Sam Presti armó un plantel joven para afrontar la nueva etapa competitiva (Mandatory Credit: Jesse Johnson-Imagn Images)

El proceso incluyó temporadas con 50 y 58 derrotas, pero el escolta no interpretó esos años como un retroceso individual. “Podía salir a la cancha y tirar los lanzamientos que quisiera. Muchos jugadores no tienen esa oportunidad”, explicó. “Estaba tan concentrado en jugar al deporte que amo con esa responsabilidad que me divertía”.

Su primer año junto a Chris Paul también modificó sus hábitos. Gilgeous-Alexander aseguró que el veterano le mostró el valor de la alimentación, el gimnasio y la recuperación como partes inseparables del rendimiento. Durante la suspensión de la competencia por la pandemia en 2020, regresó a Ontario y volvió a Oklahoma City con una estructura física más desarrollada.

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El entrenador Mark Daigneault sostuvo que pocos anticiparon el ascenso del canadiense. “Una persona vio que esto iba a suceder, y fue él”, afirmó. “Si alguien dice ahora que lo había previsto, está reescribiendo la historia”.

La eliminación ante San Antonio dejó una responsabilidad compartida

El Thunder había ganado 68 partidos en la fase regular 2024-25 y superó a sus rivales por 12,9 puntos de promedio, una diferencia récord. El equipo mantuvo esa inercia al inicio del curso siguiente, pero las lesiones de Jalen Williams y Ajay Mitchell afectaron la rotación en la serie contra los Spurs.

Holmgren tuvo una eliminatoria compleja frente a Wembanyama y terminó el séptimo partido con cuatro puntos, cuatro rebotes y ninguna asistencia. Gilgeous-Alexander rechazó que la derrota se concentrara sobre su compañero.

El basquetbolista asumió la responsabilidad de la derrota y desligó de la culpa a Chet Holmgren (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

“El MVP de la liga esperó hasta el séptimo partido para jugar bien”, dijo sobre su propia actuación. “No creo que sea culpa de Chet. Yo cargo con buena parte del peso”.

Holmgren, por su parte, contó que su compañero se acercó a hablar con él después de la eliminación. “No creo que sea alguien que necesite que lo controlen, pero eso habla de su carácter y de que tiene la voluntad y la conciencia para hacerlo”, afirmó.

El canadiense mantuvo sus entrenamientos de verano en un gimnasio de Ontario junto a un grupo reducido de jugadores. Allí trabajó especialmente el lanzamiento de tres puntos, un recurso que busca consolidar para ampliar todavía más su repertorio ofensivo.

Oklahoma City volverá a medir sus aspiraciones desde el primer día

Fuera de la cancha, Gilgeous-Alexander sumó proyectos personales. Es copropietario de un estadio en Hamilton, participa en grupos de propiedad vinculados al Atlético de Madrid y a la marca de café La La Land, y puso en marcha una fundación benéfica en septiembre. También planea lanzar una empresa de medios y entretenimiento a comienzos de 2027.

Shai Gilgeous-Alexander reafirmó que su prioridad deportiva continúa enfocada en Oklahoma City (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

Sin embargo, sostiene que su prioridad sigue en Oklahoma City. “No puedes dedicarle tiempo a todo en la vida”, afirmó. “Tengo que empezar antes que después a pensar qué haré luego del básquet. Pero mientras esté en esto, se lleva todo de mí”.

El reencuentro con San Antonio en el inicio de la temporada será la primera oportunidad para medir cuánto cambió el Thunder después de su última derrota. Gilgeous-Alexander anticipó que no abordará el desafío desde el enojo: “No fui feliz al perder, pero pensé: ‘Bien, lo merecía’. Mi trabajo es entender por qué no merecí ganar. Yo ataco la derrota”.