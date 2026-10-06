El momento en el que Messi rompió en llanto arriba del micro que trasladó a la selección argentina al Monumental

Imágenes del traslado del autobús de la Selección Argentina rodeado de simpatizantes con banderas. A través de la ventanilla del vehículo se observa a Lionel Messi limpiándose el rostro con un pañuelo. Gentileza La Nación

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Lionel Messi se mostró conmovido, con los ojos llorosos, durante el trayecto que trasladó a la delegación de la selección argentina desde el predio de Ezeiza hasta el estadio Monumental, horas antes de disputar su último partido con la camiseta albiceleste. La escena se dio en medio de una caravana espontánea de hinchas que rodeó el micro del plantel y que alteró la circulación en la zona.

El capitán argentino afrontará esa noche el amistoso ante Benín, disputado a las 20 en Núñez, en el cierre de más de dos décadas de carrera con la selección nacional. El encuentro estuvo acompañado de una serie de homenajes dentro y fuera del campo de juego organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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La salida del micro desde el predio de la AFA, que desde 2023 lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, generó una concentración no convocada de manera oficial. Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron la marcha, bajaron de sus vehículos y se acercaron para filmar y fotografiar el paso de los jugadores. El vehículo, escoltado por un operativo de seguridad, avanzó a baja velocidad entre la multitud.

El episodio recordó a la movilización que acompañó a la selección tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. La posibilidad de que Messi viajara en un vehículo descapotable había quedado descartada por razones de seguridad, dado que el paso lento del micro y la proximidad de la gente ya planteaban dificultades para el operativo.

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El momento del llanto de Messi (Gentileza La Nación+)

Horas antes del encuentro, Messi había difundido un mensaje a través de su patrocinador deportivo en el que expresó su emoción por el cierre de ciclo. “El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por tanto amor, los voy a extrañar”, señaló en el video, acompañado por la canción Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa.

El rosarino disputará esta noche su partido número 208 con la selección, una marca que lo ubica como el futbolista con más presencias y goles en la historia del combinado nacional. Hasta la previa del amistoso acumulaba 125 goles con la camiseta argentina. Su ciclo incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de los subcampeonatos mundiales en Brasil 2014 y en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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La decisión de Messi de retirarse de la selección llegó después de la derrota ante España en la final de la Copa Mundial 2026 y tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto. La despedida tuvo una programación especial desde antes del inicio del partido, con shows musicales y homenajes previstos por la AFA, además de la interpretación del Himno Nacional a cargo de Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas.

De este modo, el astro que supo brillar en el Barcelona, París Saint Germain y ahora lo hace en el Inter Miami, pone punto final a una historia de más de dos décadas, en una función que quedará marcada para siempre en el fútbol argentino.

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