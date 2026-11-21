La DGM presentó querellas penales contra cuatro dominicanos acusados del tráfico de 26 haitianos. (Cortesía: Dirección General de Migración)

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La Dirección General de Migración (DGM) informó este viernes que presentó acciones penales contra cuatro ciudadanos dominicanos, a quienes acusa de tráfico ilícito de migrantes tras su detención en operativos realizados en las provincias de Azua, Barahona, Bahoruco y Montecristi.

Según un comunicado de la institución, los imputados transportaban al menos 26 haitianos en condición migratoria irregular.

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A su vez, la DGM indicó que sus abogados depositaron querellas penales con constitución en actor civil ante las fiscalías provinciales y los juzgados de instrucción de las respectivas jurisdicciones. Las presentaciones buscan que los juzgados de Atención Permanente conozcan solicitudes de medidas de coerción, mientras el Ministerio Público (MP) continúa las investigaciones.

Entre los migrantes trasladados había menores, uno de ellos oculto en el baúl de un automóvil

Las capturas de los cuatro imputados formaron parte de operativos de interdicción desplegados el 20 de noviembre en territorio nacional. (REUTERS/Erika Santelices)

El primer caso ocurrió en Azua, donde fue sometido a la Justicia Junior P. Agentes migratorios lo interceptaron en el puesto interagencial de Los Pilones mientras conducía un autobús.

De acuerdo con la DGM, en el vehículo viajaban nueve haitianos sin documentación migratoria: un hombre y ocho mujeres. El expediente fue remitido a la fiscalía de esa provincia para la apertura del proceso penal correspondiente.

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En Barahona, las autoridades procesaron a Yuleiry D., quien fue detenida por integrantes del Ejército de República Dominicana (ERD) en el puesto de chequeo FTCI-Vicente Noble. La imputada conducía un automóvil.

La DGM sostuvo que en ese vehículo trasladaba a cuatro menores haitianos indocumentados. Uno de ellos se encontraba oculto en el baúl del automóvil al momento de la inspección militar, según consta en la información divulgada por el organismo.

El tercer procedimiento tuvo lugar en Bahoruco, en el tramo vial entre Villa Jaragua y Estero. Militares del ERD y miembros de la unidad de inteligencia G-2 detuvieron a Wenner P., quien conducía una yipeta de color roja.

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Según la institución migratoria, el vehículo transportaba a 10 extranjeros en condición migratoria irregular. El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales de la jurisdicción, que deberán determinar las responsabilidades penales del conductor y establecer si existieron otras personas involucradas en el traslado.

El cuarto imputado es Isaac B. arrestado durante un operativo en el kilómetro 19 de la sección Villa García, en el municipio Villa Vásquez, provincia de Montecristi. El detenido conducía un minibús en el que viajaban tres nacionales haitianos sin documentos, de acuerdo con la DGM.

La DGM invocó las leyes sobre migración y trata de personas

La institución migratoria solicitó medidas de coerción y se constituyó como actor civil ante los juzgados de instrucción de las distintas provincias. (REUTERS/Erika Santelices)

Las querellas presentadas por la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración atribuyen a los cuatro detenidos presuntas violaciones de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, además de la Ley General de Migración 285-04.

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La institución señaló que los expedientes fueron depositados ante las fiscalías y los juzgados de instrucción de los distritos judiciales correspondientes. A partir de esas actuaciones, los tribunales deberán resolver las medidas de coerción que solicite el Ministerio Público.

Los cuatro procedimientos formaron parte de operativos de interdicción migratoria ejecutados el 20 de noviembre en distintos puntos del país.