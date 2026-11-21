"El cielo fuera de quicio", escrito por Christian Ferrer y publicado por Sudamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La muerte de Christian Ferrer, ocurrida esta semana a los 66 años, volvió a poner en primer plano la obra de un pensador indispensable: el ensayista que dedicó buena parte de su trabajo a examinar la técnica, la política, el anarquismo y las formas históricas del poder. Docente de carreras de Comunicación y Ciencias Sociales de varias universidades argentinas e integrante del grupo editor de la revista Artefacto, Ferrer construyó una prosa de investigación y ensayo atenta tanto a los grandes procesos como a sus personajes y episodios menos visibles.

Publicado por Sudamericana en 2025, El cielo fuera de quicio. Librecambio y proteccionismo fue el último libro de un profesor que dejó huella en varias generaciones de estudiantes universitarios. Allí pone en relación la tradición liberal austríaca vinculada a Friedrich von Hayek y el régimen comunista que se consolidó en China bajo Mao Tse-Tung. El contrapunto le permite revisar cómo doctrinas enfrentadas pueden coincidir en la legitimación del autoritarismo, la violencia estatal y decisiones que afectan la vida de millones de personas.

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El libro se aleja de una discusión económica en sentido estricto. Ferrer combina biografías, conflictos políticos, historia cultural y escenas particulares para reconstruir los vínculos entre comunistas, liberales y fascistas en distintos momentos del siglo XX. El enfoque mantiene una mirada crítica sobre las élites, las lealtades ideológicas y las consecuencias humanas de los proyectos de poder.

El fragmento que sigue pertenece al capítulo “Un cuento chino” y se centra en Sun Weishi, actriz y dirigente teatral china, hija adoptiva de Chou EnLai. A través de su historia familiar, el texto se interna en las jerarquías, las promesas y las tragedias de la revolución china.

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Christian Ferrer (1960–2026) fue un influyente sociólogo, ensayista y docente argentino, reconocido por su aguda crítica a la tecnología y el poder desde el pensamiento libertario

Un cuento chino

Es indecidible si, para Sun Weishi, tener el padre que tuvo fue buena o mala suerte, pero tampoco pudo elegir. Se tienen ancestros, inevitablemente, y le tocó, amén del progenitor prontamente difunto, un padre adoptivo, comunistas ambos y muy destacados en los Anales Dorados del Partido —con números de afiliación bajos, del tiempo del génesis—. A esta clase de personas suele llamárselas “históricas”, incluso si más adelante son borradas de los manuales de estudio o esfumadas de viejas fotografías. No obstante, vale aclararlo, durante sus últimos días —porque jornadas esplendorosas, Sun Weishi las tuvo en abundancia, pero cuando llegaron las infaustas, no se fueron más—, muchas veces debió haber deseado otro padre, uno del montón, uno que se hubiera fugado con toda la familia al exterior antes del triunfo. En esos meses finales, hasta pudo haber deseado no haber nacido. El precio de salir a la luz fue, en su caso, ciertamente alto, si bien a su tipo de sacrificio hay quien lo clasifica en el anaquel de los “males necesarios”. A ella podemos llamarla, de aquí en más, alternativamente, por su nombre de nacimiento o bien “Pequeña Rosa” —es plausible—, pero muy fea moraleja tiene esta historia cuyo momento culminante aconteció unos diez años antes del fallecimiento de Mao Tse-Tung, “Gran Timonel”, y antes de que los subsiguientes gobernantes decidieran pegar un volantazo e iniciar la marcha del país hacia el comunismo capitalista, una suerte de titanismo perseverante, paciente y expansivo.

En el comienzo (1922), Sun Bingwen, el procreador, era un joven estudiante en Europa de familia acomodada que fue reclutado para el recientemente creado Partido Comunista Chino por Chou EnLai, de apenas 23 años, si bien con el tiempo llegaría a ser hombre de inmensa fama. Cómo no serlo —Chou, famoso— si por dos décadas, hasta su muerte, fue el astuto e inescrutable primer ministro de China. Cuando enlistó, en Berlín, al padre de Sun Weishi, Chou se hacía llamar “John Knight”, supuestamente para despistar, y aunque era verdad que tenía personalidad apta para la doblez —“una víbora sonriente”, diría de Chou, más adelante, un familiar de Pequeña Rosa—, en Francia, Alemania e incluso en Inglaterra, países en los que mantuvo actividad, cualquiera se daba cuenta de que míster Knight era —¿cómo decirlo?— “un natural de Oriente”. De modo que, ya consustanciado con los tintes rojos, el padre de Sun Weishi retornó a casa y puso mente y energía en modo activo y ascendió en la jerarquía del partido, y se diría que su futuro iba a ser promisorio.

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No obstante, en 1927, Sun Bingwen fue atrapado y fusilado —él y unos 10.000 más— por orden del generalísimo Chiang Kai-shek, jefe del bando “nacionalista” durante la larga e inmediata guerra civil y uno de los tantos malos de esta película que recién estaba comenzando. Sun Weishi, de 6 años, pasó a condición de huérfana.

Le quedaban su madre —comunista también— y cuatro hermanos de corta edad. Pero la progenitora no daba abasto —tuvieron que mendigar—, y apenas Pequeña Rosa alcanzó la adolescencia fue dejada en Shanghái, bajo nombre supuesto, a cargo de la Sociedad del Drama Oriental, grupo de teatro del partido. En ese tiempo a Japón se le ocurrió invadir China y en 1937 puso sitio a esa gran ciudad, y los japoneses —un millón de soldados— no solo la sitiaron a lo largo de tres meses, además la bombardearon y la dejaron a ras de suelo. Poco antes de caer la ciudad, Pequeña Rosa huyó a Wuhan, la nueva e improvisada capital, y allí solicitó autorización para hacer el largo viaje a Yenán, territorio donde las huestes rojas se habían hecho fuertes, pero el permiso le fue denegado. Desolada, se puso a llorar y fue justamente entonces cuando —según la leyenda o según la verdad— hizo aparición el milagro o bien la mala estrella —aún no es momento de decidirlo—, bajo la figura de Chou EnLai, el antiguo amigo y reclutador de su padre biológico. Chou, movido por la circunstancia y la simpatía, y consciente además de que él y su esposa no podían tener hijos, adoptó a la adolescente perdida. ¡Adoptada nada menos que por Chou EnLai, ladero de Mao Tse-Tung (el jefe)! Y no solo adoptó a Pequeña Rosa, sino también a su hermanito Sun Yang. Ella era ahora la “princesita roja”. Así la llamaban, cariñosamente. Todo bien, entonces. Pero no, no, no, nada de todo lo que sigue es bonito.

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Sun Weishi pudo ser extraída de Wuhan. Y menos mal, porque pronto se escenificaría allí otra tremenda batalla contra el ejército japonés que finiquitaría a un cuarto de millón de personas. Una vez llegada a Yenán, plaza fuerte del gobierno comunista, Sun Weishi fue presentada al camarada Mao y su corte. Para 1938 ya era una joven y consumada afiliada del partido y poseía dos bienes favorables, belleza y talento para la actuación, así como para la dirección de actores, en una época en la cual el teatro era considerado una potente arma pedagógica en las campañas de concientización de campesinos poco cultivados. En todo caso, belleza y talento abren caminos —puertas— sin por ello dejar de atraer vientos contrarios, comenzando por la envidia. Lástima que las chicas de izquierda de entonces no tuvieran el hábito de consultar el I Ching, podría haberles salido el hexagrama de la futura tormenta, habrían estado prevenidas. A veces, cuando se ha renunciado al sentido común, las técnicas nigrománticas funcionan. Y, sin embargo, incluso cuando incumplir el oráculo es manifiestamente inconveniente, hay gente que recalcitra. No fue ese el caso de Li Peng, el tercer ahijado de Chou EnLai y su esposa Deng Yingchao, huérfano desde que su padre biológico, también uno de los primeros comunistas, fuera ejecutado en 1931. Desde 1940 en adelante, Chou se encargó de que este muchacho tuviera educación e incluso pudo mantenerlo protegido durante el posterior y huracanado tiempo de la Revolución Cultural. Más adelante, mucho más adelante, Li Peng ascendería a lo alto, a lo muy alto —y una vez que estuvo arriba de todo y de todos, no se diría que miraba hacia abajo con piedad y comprensión—. No, no. Compasión, menos que cero. Pero para eso faltaba medio siglo aún.

Las fuerzas del cielo

Avistar pájaros no es tarea sencilla, en caso de andar uno a la búsqueda de aves raras o de singular aparición. Pero, con paciencia y equipamiento, todo se logra. Son necesarios: prismáticos con capacidad de aumento y buena definición, trípode portátil, vademécum ilustrado de aves silvestres, tanto pequeñas como grandes, y cámara fotográfica de alta fidelidad. La celeridad —enfoque, cliqueo, apresamiento— es asimismo importante. Es un hobby (pajareo), claro; si bien basta con trocar ave y avión —ha sucedido antes— para que el pasatiempo se transforme en asunto

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