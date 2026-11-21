Entre enero y octubre de 2026, el hospital registró 159 pacientes hospitalizados por quemaduras, de los cuales 90 eran niños y 69 niñas. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica lanzó una alerta ante el ingreso de 11 menores de edad con quemaduras durante las últimas dos semanas, una situación que mantiene preocupados a los especialistas debido a la gravedad de algunos casos y a la proximidad de las celebraciones navideñas, cuando aumentan los riesgos de accidentes domésticos.

Entre los pacientes atendidos se encuentran dos bebés clasificados como grandes quemados, una categoría clínica utilizada para lesiones que, por su extensión y gravedad, requieren atención médica especializada.

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Uno de ellos permanece en condición crítica en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, mientras que el segundo se encuentra estable en la Unidad de Cuidado Integral del Niño con Quemaduras (UCINQ), donde también reciben atención los otros nueve pacientes.

Los menores tienen edades comprendidas entre los seis meses y los 11 años y proceden de Alajuela, Guanacaste, Cartago, Puntarenas, San José y Heredia.

Líquidos calientes son la principal causa de quemaduras

El doctor Juan Ramón Poveda Xatruch, jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva y de la UCINQ, explicó que más del 50% de los 11 pacientes ingresados sufrió quemaduras por escaldadura, es decir, por contacto con líquidos calientes.

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Según los registros generales del hospital, accidentes relacionados con agua, leche, café, sopas, aceite, té y chocolate calientes representan entre el 60% y el 70% de las causas de quemaduras pediátricas.

Estos incidentes pueden ocurrir cuando un niño derrama accidentalmente un recipiente, alcanza una bebida caliente o entra en contacto con alimentos que están siendo preparados.

La segunda causa señalada por el hospital son las quemaduras por fricción, con una proporción reportada del 25%, especialmente en accidentes relacionados con motocicletas, bicimotos y bicicletas.

Estas lesiones pueden producirse cuando el pie de un menor entra en contacto con la llanta trasera de un vehículo en movimiento.

El hospital advirtió que, además de quemaduras profundas, estos accidentes pueden provocar fracturas, daños en articulaciones y tendones, e incluso secuelas permanentes.

Las autoridades médicas recomiendan mantener a los menores alejados de cocinas, líquidos hirvientes y pólvora, especialmente durante las celebraciones de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospital registró 159 menores hospitalizados durante 2026

Las cifras institucionales muestran que, entre enero y octubre de 2026, el Hospital Nacional de Niños contabilizó 159 pacientes hospitalizados por quemaduras.

Del total, 90 correspondieron a niños y 69 a niñas.

La institución también identificó quemaduras por contacto con objetos calientes, como planchas para ropa o cabello, ollas, hornos, cenizas y partes de automóviles o motocicletas.

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Otros casos están relacionados con fuego directo, pólvora, electricidad y sustancias químicas.

El Hospital Nacional de Niños reportó el ingreso de 11 menores con quemaduras durante las últimas dos semanas, procedentes de seis provincias de Costa Rica. (Foto: Hospital nacional de niños)

Médicos piden extremar vigilancia durante Navidad

El doctor Carlos Jiménez Herrera, director general del Hospital Nacional de Niños, insistió en que la prevención debe comenzar dentro de los hogares.

El especialista recomendó mantener a los niños alejados de las zonas donde se preparan alimentos, utilizar preferiblemente las hornillas posteriores de la cocina y colocar los mangos de ollas y sartenes hacia adentro.

También pidió evitar manteles que puedan ser jalados por menores y no cargar bebés mientras se manipulan bebidas o comidas calientes.

La advertencia cobra especial importancia ante las festividades de diciembre, cuando las reuniones familiares, la preparación de alimentos y la manipulación de pólvora pueden incrementar la exposición a accidentes.

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¿Qué hacer si un niño sufre una quemadura?

Las autoridades médicas advirtieron que no deben aplicarse remedios caseros sobre las lesiones.

Entre los productos que deben evitarse mencionaron mantequilla, aceites, café, sábila, pasta dental, tomate, achiote y cremas sin supervisión médica.

El hospital explicó que estas sustancias pueden dificultar la atención, incrementar el dolor durante su retiro y elevar el riesgo de infección.

Ante una quemadura, se recomienda apartar al menor de la fuente de calor, enfriar la zona afectada con agua corriente fresca —no hielo— y buscar atención médica, especialmente cuando se trata de bebés, lesiones extensas o quemaduras en áreas sensibles.

Los especialistas reiteraron que la supervisión permanente de los adultos es fundamental para prevenir lesiones que pueden requerir hospitalizaciones prolongadas y dejar consecuencias físicas permanentes.

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