Miguel Díaz-Canel formuló el pedido durante un ejercicio militar con más de 100 estudiantes, después de que el presidente estadounidense dijera que consideraría una operación militar breve contra la isla. (Video de cortesía)

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El dictador designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó un diálogo con Estados Unidos sin presiones ni condiciones sobre el sistema político, la soberanía y la autodeterminación de la isla, durante un ejercicio militar universitario realizado en el marco del Día Nacional de la Defensa. El pedido se produjo después de que Donald Trump dijera que consideraría una campaña militar limitada y manifestara su intención de impulsar cambios políticos antes de dejar la presidencia.

La convocatoria reunió a más de 100 estudiantes en instalaciones de la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily. Díaz-Canel asistió vestido con uniforme militar y acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Álvaro López Miera, y el titular del Ministerio del Interior, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

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Díaz-Canel sostuvo que La Habana busca una conversación con Washington, pero rechazó cualquier exigencia vinculada con la organización política del país. “Lo que buscamos es un diálogo, pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra determinación”, afirmó en declaraciones difundidas por Canal Caribe.

El diálogo condicionado en medio de ejercicios de defensa

Díaz-Canel presentó las medidas de Estados Unidos como una combinación de agresiones económicas, ideológicas, culturales y mediáticas contra Cuba. También definió el embargo económico, comercial y financiero como una agresión contra la población.

Miguel Díaz-Canel reclamó a Estados Unidos un diálogo respetuoso y sin condiciones sobre el sistema político o la soberanía de Cuba.(Foto cortesía Presidencia de Cuba)

El dictador responsabilizó a Washington por lo que describió como un cerco energético que habría paralizado casi por completo la economía nacional. Al referirse a esas restricciones, afirmó: “Constituye un hecho genocida y una agresión también”.

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La acusación incluyó una supuesta ofensiva ideológica y cultural destinada a imponer valores ajenos a la identidad cubana. Según Díaz-Canel, Estados Unidos impulsa una campaña mediática para desacreditar a la Revolución cubana, cuestionar las decisiones gubernamentales y afectar a sectores como los estudiantes universitarios.

El Bastión Estudiantil Universitario se desarrolló de forma simultánea en todas las universidades del país. En Holguín incluyó prácticas de artillería, defensa antiaérea, explosivos y lanzamiento de granadas, mientras que en Mayabeque se realizaron ejercicios de desplazamiento táctico, topografía y primeros auxilios.

Díaz-Canel reconoció que estas actividades implican “una ruptura en la vida normal de las universidades”, aunque las consideró “necesarias” y parte de “la integralidad que hay que tener en estos tiempos”. Elogió a los alumnos de la Universidad Tecnológica de La Habana y de la Universidad de Ciencias Informáticas por su disposición a defender “la patria, la revolución y el socialismo”.

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Las declaraciones de Trump y el papel de Marco Rubio

Trump afirmó el 12 de noviembre que “sin duda consideraría” una operación militar breve contra Cuba. Consultado por Salem News Channel sobre esa posibilidad, respondió: “Ciertamente lo consideraría, sí”.

El presidente cubano asistió con mandos militares a las maniobras con estudiantes en la Gran Unidad de Tanques Rescate de Sanguily. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El presidente de Estados Unidos no anunció planes concretos ni estableció fechas para una eventual acción militar. Sin embargo, expresó: “Quiero terminar con Cuba antes de irme, sí”.

Trump describió a Cuba como un país en una situación crítica y aseguró que su administración sigue de cerca los acontecimientos internos. “Es esencialmente un lugar fallido, una nación que ha fracasado, y lo estamos observando muy de cerca”, declaró.

El mandatario republicano mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, como una figura que podría tener un papel relevante en la política de Washington hacia La Habana.

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Días antes de las palabras de Trump, Rubio había advertido desde París que el gobierno cubano “tiene miedo de concederle a su pueblo cualquier tipo de libertad”. También sostuvo que cualquier transformación dependerá de que el gobierno “despierte”.

La fórmula de la dictadura de Díaz-Canel tiene antecedentes en Raúl Castro, quien en 2009 propuso dialogar con Barack Obama sobre “todo”, pero excluyó de esa conversación a la soberanía y al sistema político. En diciembre de 2014, durante el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, reiteró que Cuba no abandonaría sus principios socialistas.

La Constitución de 2019 consolidó esa posición al declarar irrevocable el socialismo en su artículo cuatro y proteger ese orden frente a futuras reformas. En paralelo, el Gobierno declaró 2026 como “Año de Preparación para la Defensa”, realizó el Ejercicio Estratégico Moncada a comienzos de noviembre y activó estructuras de tiempo de guerra para operar en tiempos de paz.

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Rubio resumió la posición estadounidense en septiembre con una afirmación sobre las perspectivas económicas de la isla: “Nadie va a invertir en Cuba bajo su actual modelo de gobierno. Simplemente no lo van a hacer”.