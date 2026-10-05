Nueve argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: sorteo, rivales y todo lo que hay que saber

Con la presencia de nueve tenistas argentinos se pone en marcha el Masters 1000 de Shangai (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

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La gira asiática llega a su fin con el Masters 1000 de Shanghai, que se disputará del 7 al 18 de octubre en las instalaciones del Qi Zhong Tennis Center. El certamen repartirá 9.415.725 dólares en premios y contará con la presencia de nueve raquetas nacionales. Todas las jornadas se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 20 del escalafón mundial. Luego de alcanzar los cuartos de final en el ATP 500 de Beijing, donde perdió frente al ruso Daniil Medvedev (5°), regresa al certamen asiático para disputar su quinta edición. Su mejor actuación fueron los octavos de final en 2023.

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El sorteo determinó que el porteño, de 28 años, debutará desde la segunda ronda por ser el preclasificado número 21. Su rival saldrá del ganador del duelo entre el australiano Rinky Hijikata (85°) y un tenista proveniente de la clasificación.

Tomás Etcheverry (31°) correrá con la misma suerte que su compatriota y comenzará su participación desde la segunda ronda por ser el sembrado número 28. El platense espera por el británico Cameron Norrie (40°) o el canadiense Denis Shapovalov (42°).

En la primera ronda, Mariano Navone (47°) jugará con el español Pablo Carreño Busta (65°). Sebastián Báez (53°) se medirá con el estadounidense Marcos Giron (88°). Thiago Tirante (54°) enfrentará al serbio Hamad Medjedovic (78°). Juan Manuel Cerúndolo (55°) ante un tenista proveniente de la clasificación y, de avanzar, se verá las caras con el español Carlos Alcaraz (3°).

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Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (77°) y Marco Trungelliti (90°) se cruzarán con otros jugadores provenientes de la qualy. Facundo Díaz Acosta (69°) tendrá como rival al portugués Nuno Borges (51°).

El serbio Novak Djokovic es el máximo campeón del Masters 1000 de Shangai con cuatro títulos (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

El Masters 1000 de Shanghai tiene en el serbio Novak Djokovic (11°) a su máximo dominador, dado que el serbio acumula cuatro títulos en individuales y también encabeza la lista de partidos ganados en el torneo, con 43 victorias. Pero la historia del certamen chino también está marcada por los récords de edad. El suizo Roger Federer es el campeón más longevo ya que levantó el trofeo en 2017, con 36 años, mientras que el italiano Jannik Sinner (1°) es el más joven, lo consiguió en 2024, a los 23.

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Shanghai también ofreció coronaciones de todo tipo en cuanto al ranking. Djokovic, en 2015, y Sinner, en 2024, ganaron el torneo como números 1° del mundo. En el extremo opuesto aparece la gran sorpresa de 2025, el monegasco Valentin Vacherot (14°), quien se consagró como el número 204 del ranking y conquistó el título con la clasificación más baja de la historia del evento. Hasta hoy, además, ningún jugador local pudo ganar el torneo.

Premios y puntos que reparte el Masters

Individuales

Campeón: $1.151.380 / 1000 puntos

Finalista: $612.340 / 650 puntos

Semifinalista: $340.190 / 400 puntos

Cuartofinalista: $193.645 / 200 puntos

Octavos de final: $105.720 / 100 puntos

Tercera ronda: $61.865 / 50 puntos

Segunda ronda: $36.110 / 30 puntos

Primera ronda: $23.760 / 10 puntos

Dobles

Campeones: $468.200 / 1000 puntos

Finalistas: $247.870 / 600 puntos

Semifinalistas: $133.110 / 360 puntos

Cuartofinalistas: $66.570 / 180 puntos

Segunda ronda: $35.700 / 90 puntos

Primera ronda: $19.510 / 0 puntos