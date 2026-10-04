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La F1 reveló la “falla de software” que detuvo a los autos y provocó un caos en el GP de Baréin: la dura reacción de los pilotos

Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, dio detalles del problema que tuvieron los pilotos en el circuito malayo de Sepang

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*La falla en los autos antes de la largada en Baréin

La FIA explicó la falla de software que dejó sin acelerador a varios monoplazas antes de la largada del Gran Premio de Baréin en Malasia. La carrera se retrasó unos 40 minutos por un fuerte aguacero y la vuelta de formación terminó con varios autos detenidos, lo que extendió la demora en la largada de la carrera en el circuito de Sepang por más de una hora y media más tarde de lo pactado por la Fórmula 1.

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El problema apareció porque la unidad de potencia reaccionó de forma inesperada cuando los coches avanzaban a velocidad muy baja sobre la pista mojada. La actualización del sistema obligó a esperar 53 minutos para reanudar la competencia.

Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, explicó que la categoría no había disputado carreras con lluvia real durante la temporada y que esa falta de pruebas impidió detectar la combinación de circunstancias que activó el fallo. Es importante mencionar que la nueva motorización cuenta con un 47 % de potencia eléctrica, lo que precipitó el error en las unidades de potencia de varias escuderías.

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“No conseguimos probar el software tan a fondo como nos hubiera gustado, porque este año ha habido muy pocas sesiones en pista mojada, y se dio una combinación de circunstancias que provocó que se activara este fallo”, explicó Tombazis.

“Básicamente, en la vuelta de formación, algunos coches circulaban muy despacio, casi hasta detenerse. Se produjo una especie de efecto acordeón entre los coches, y algunos de ellos casi se detuvieron por completo. Y ese fallo impidió que se restableciera la potencia y que los coches volvieran a arrancar. Creo que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo de pruebas, probablemente habríamos conseguido detectarlo a tiempo y no habríamos tenido que enfrentarnos a una situación así”, agregó sobre lo sucedido antes del lanzamiento de la carrera.

*La aclaración de Nikolas Tombazis

Max Verstappen y Lewis Hamilton, que partían desde la primera fila, estuvieron entre los afectados, mientras que la situación general provocó la bandera roja, que detuvo el inicio de la prueba en Malasia.

El responsable de la FIA señaló que sus técnicos identificaron el problema y enviaron una actualización a los equipos, cuya instalación tomó menos de media hora. “En cuanto se produjo el problema, nuestros chicos se dieron cuenta muy rápidamente de lo que estaba pasando y tuvieron que trabajar bajo una gran presión de tiempo para preparar una actualización del software, que se envió a los equipos, y estos tuvieron que instalarla en sus coches. Todo eso llevó unos 20 minutos. Puede que a los espectadores que esperaban la carrera y al resto del mundo les parecieran cinco horas, lo cual es comprensible, y lo sentimos mucho. Pero creo que fue una reacción bastante rápida, teniendo en cuenta el problema”, concluyó Tombazis.

Después de lo que ocurrió, los pilotos comentaron la situación que provocó aún más demora para la largada tras el diluvio que cayó en el trazado malayo. Checo Pérez calificó el episodio de “inaceptable”, mientras Lando Norris lo describió como “simplemente horrible” y cuestionó los fallos electrónicos asociados con la nueva motorización. Por su parte, Fernando Alonso, que terminó octavo y volvió a la zona de puntos con su Aston Martin, bromeó: “Este año he tenido un 50 % de abandonos, pero nunca han parado la carrera por nuestra culpa”.

La Ferrari de Lewis Hamilton fue uno de los autos que se detuvo por el problema en el softwate (REUTERS/Annice Lyn/Pool)
La Ferrari de Lewis Hamilton fue uno de los autos que se detuvo por el problema en el softwate (REUTERS/Annice Lyn/Pool)

George Russell consideró que la jornada fue negativa para los espectadores. “Todo el día fue un poco desordenado, con la demora, después la bandera roja, luego vueltas interminables detrás del coche de seguridad y, de repente, vueltas adicionales para permitir que Checo adelantara. Hoy no pareció muy Fórmula 1”, afirmó.

El caso de Carlos Sainz fue similar. El piloto de Williams reclamó una revisión de las decisiones reglamentarias que condujeron al incidente. “La F1 necesita examinarse con dureza y ver cómo terminamos en esta situación”, dijo. El español sostuvo que las normas son demasiado complejas para los pilotos, los equipos y los fabricantes. “La única pregunta que tengo es quién decidió, hace cinco años, que esta era la dirección que había que tomar”, planteó con dureza sobre el nuevo reglamento.

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