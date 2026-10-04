“Ha sido un día doloroso”, la resignación de Pierre Gasly tras la mala estrategia de Alpine en Sepang

Gasly, en el momento de la largada (REUTERS/Annice Lyn/Pool)

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Pierre Gasly admitió que la apuesta de Alpine con los neumáticos en Sepang “no salió bien” y cerró una jornada que el equipo francés preferiría olvidar cuanto antes. Mientras su compañero Franco Colapinto la calificó directamente como “la peor decisión que se podía haber tomado” y Flavio Briatore reconoció que el equipo “no estuvo a la altura”, el piloto francés respaldó la elección colectiva, pero de todos modos fue crítico.

La carrera en el Gran Premio de Baréin, disputada en el circuito de Sepang, comenzó con la pista mojada tras una suspensión de la largada. En ese contexto, Alpine decidió mandar a ambos pilotos con neumáticos slick —de piso seco— en un asfalto que tardó mucho más de lo previsto en secarse. La apuesta salió mal, y las consecuencias se pagaron caro durante las primeras vueltas de la competencia.

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Gasly remarcó el costo de la mala decisión

Gasly describió con precisión el momento en que se selló el destino de su carrera. “Ha sido un día complicado. Fue una de esas jornadas en las que las cosas pueden salir bien o mal y, hoy, claramente no nos han salido bien”, relató el francés, de 30 años. Explicó que, tras la suspensión de la largada y la larga espera posterior, el equipo optó en conjunto por los neumáticos blandos: “A todos nos parecía lógico y respaldé la decisión que tomamos”.

El arranque, sin embargo, estuvo cargado de tensión incluso antes de que comenzara el problema estratégico. “Tuve un susto importante en la vuelta de formación al intentar calentar los neumáticos, pero logré controlar el coche y volver a la pista”, contó. A partir de ahí, el escenario fue deteriorándose. “Fue una apuesta que no salió bien, ya que la pista estaba demasiado mojada y tardó mucho en secarse; al igual que otros, perdimos mucho tiempo en pista”.

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Con la carrera ya en marcha y el daño hecho, el equipo se encontró en una encrucijada clásica: cambiar de estrategia sobre la marcha o insistir con el plan original. “En ese momento, o bien entras a cambiar la estrategia o intentas que funcione. Mantuvimos nuestro plan, pero después todo pareció ponerse en nuestra contra; no hubo oportunidades que pudiéramos aprovechar y, al final, ha sido un día doloroso y un resultado difícil”.

Aun así, Gasly tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo del muro de boxes. “Quiero reconocer la labor del equipo de boxes hoy: tuvieron una tarde ajetreada con múltiples paradas e hicieron un gran trabajo”, señaló, antes de cerrar con un mensaje de unidad de cara al futuro: “Analizaremos todo como equipo, nos mantendremos unidos y pondremos rumbo a Singapur con el objetivo de volver a puntuar”.

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Racing Bulls aprovechó y amplió la diferencia en el campeonato

La versión de Colapinto fue más contundente. El bonaerense no buscó matices: “Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”, dijo en el paddock en diálogo con ESPN. Describió que las dos unidades de Alpine “se quedaron sin grip y patinando en la largada”, y que con los neumáticos lisos en condiciones húmedas no había márgenes para atacar sin asumir un riesgo desproporcionado. También apuntó a la demora en el secado de la pista: “Es increíble que no se haya secado; yo pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar”.

Los mejores momentos de la carrera

El que cerró el círculo fue Briatore. El asesor ejecutivo de Alpine no buscó atenuantes y tomó la derrota con la misma publicidad con la que suelen celebrarse los aciertos. “No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, afirmó ante los medios. Y fue directo: “A la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”.

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El comunicado oficial del equipo, que circuló entre los medios argentinos, intentó repartir la responsabilidad sin señalar a nadie en particular. “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”, indicó el reporte. El cierre fue un llamado a la cohesión interna: “No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantendremos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”.

En términos de campeonato, el domingo dejó una herida concreta. Racing Bulls sumó siete puntos gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y el décimo de Arvid Lindblad, y llegó a los 90 puntos en el Campeonato de Constructores. Alpine, que no marcó unidades, quedó estancada en 68 y vio crecer la diferencia a 22 puntos en la pelea por el quinto lugar. La temporada continúa sin pausa: la Fórmula 1 regresa el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur, la carrera nocturna que desde 2008 se disputa en el circuito callejero de Marina Bay.

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