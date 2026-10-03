El tajante mensaje que el capitán de Portugal le dio a Cristiano Ronaldo: “Se lo dije a él”

Bruno Fernandes asumió la capitanía a partir de la salida de Cristiano Ronaldo (Créditos: Reuters/Angelika Warmuth)

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El capitán de la selección de Portugal, Bruno Fernandes, habló de Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo desde las 15:45 ante Noruega en el Estadio do Dragão de Oporto por la cuarta fecha de la UEFA Nations League, luego de que el Bicho dejó la concentración antes del encuentro del jueves pasado contra Dinamarca debido a diferentes roces con su entrenador Jorge Jesus.

En diálogo con los periodistas, el mediocampista del Manchester United reveló que conversó con CR7 en las últimas horas. “No necesito hablar con mis compañeros; todos sabemos cómo manejar nuestras propias situaciones. Tenemos una situación que no tiene nada que ver con los jugadores, y creo que el papel más importante que podemos desempeñar es dar resultados en el campo. Respecto a Cristiano, hablé con él, y lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, de nuestro fútbol y del país. Por lo que ha hecho no solo en Portugal sino en todo el mundo”, se sinceró el futbolista de 32 años en declaraciones tomadas por el diario portugués A Bola.

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A continuación, enalteció lo que representa Cristiano en la historia del fútbol luso: “Tiene un lugar reservado no solo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses”.

Portugal ganó sus tres primeros partidos en la Nations League (Créditos: Reuters/Pedro Nunes)

Más allá de esto, trasladó un mensaje de unidad al interior del grupo, ya sin la estrella del Al Nassr entre sus filas: “Lo más importante es que dejemos de crear divisiones; en la selección nacional no hay divisiones. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que así es como debería funcionar, y creo que así será”.

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“Lo más importante es que esto termine bien para ambas partes. Estamos completamente al margen, sabemos lo que dicen y lo que vemos. Pasamos mucho tiempo en el vestuario jugando a las cartas, estamos fuera de esta polémica, pero lo que pido es que el país no se divida, que no tome decisiones, que respete a todas las partes. Pero, al mismo tiempo, Cris es y será el mayor ícono de nuestra selección, se merece el respeto de todos, independientemente de a quién le guste más o menos”, declaró Bruno Fernandes.

Más tarde, se alejó de las determinaciones de Jorge Jesus a la hora de conformar la formación titular: “Quién juega y quién no es decisión del entrenador; por suerte, no me corresponde a mí. Es una señal de que tenemos una gran calidad en el equipo, jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y estar en el campo al mismo tiempo. Eso es positivo”. “Estar acá es algo extraordinario y no debería verse de forma negativa si juegas más o menos. Todos queremos jugar, representar a nuestro país y darle una preocupación al entrenador”, concluyó.

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La suplencia de Cristiano Ronaldo ante Noruega inició un escándalo que generó abucheos al entrenador (Créditos: EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

Todo el escándalo entre Ronaldo y la selección de Portugal comenzó a partir de la postura de Jorge Jesus de relegarlo al banco de suplentes para el compromiso de la segunda fecha con victoria 2-1 sobre Noruega como visitante. El ídolo de 41 años realizó movimientos precompetitivos, aunque no ingresó.

El periodista Edu Aguirre, muy cercano a CR7, lo calificó como un “ninguneo”, aseguró que el técnico le pidió perdón en privado al delantero y subrayó que también lo haría públicamente, pero no lo hizo. “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. ‘Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no’. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

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Tras estos dichos, Ronaldo oficializó su decisión de abandonar a la delegación instalada en Copenhague a través de un mensaje en redes sociales: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

El plantel de Portugal respaldó a Jorge Jesus dentro de la cancha con una gran victoria 4-2 a Dinamarca en la tercera fecha

El diario español Marca aseguró que hubo una “última súplica” para impedir su partida en Dinamarca, cerca de la medianoche. “En tierra quedaban también dos protagonistas de la historia, que hicieron una última intentona de convencer al futbolista. Jorge Jesus, seleccionador, y Pedro Proença, presidente de la Federación, se fueron tras Cristiano al aeropuerto para intentar retenerle en Copenhague, junto al resto de los jugadores convocados. Pero pese a sus intentos, el gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados”, firmó el periodista Nuno Luz. Finalmente, Portugal ganó 4-2 en suelo danés y se mantuvo con puntaje ideal.

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El vigente campeón de la Nations League cerrará la fecha FIFA ante los noruegos en condición de local para dar un nuevo paso hacia la clasificación a los cuartos de final. Luego de ese partido, Jesus ya comunicó que se referirá a la situación de Cristiano Ronaldo “sin eludir la pregunta”. ¿Qué dirá? Es un misterio.