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El festejo “a lo Cristiano Ronaldo” de una figura de Dinamarca y su polémica reacción con el entrenador de Portugal

Rasmus Hojlund marcó uno de los goles de su equipo en la derrota 4-2 por la Nations League y respaldó a su ídolo, quien abandonó la concentración lusa en medio de la fecha FIFA

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Este jueves arrancó la tercera fecha de la UEFA Nations League con ocho partidos programados a lo largo de la jornada europea. Todas las miradas se localizaban en Copenhague con la presentación de Portugal en medio del escándalo por Cristiano Ronaldo, pero el triunfo 4-2 ante Dinamarca calmó las aguas en el vigente campeón de la competición.

El combinado luso de Jorge Jesus decidió que la mítica camiseta con el dorsal 7 fuera llevada por Rafael Leao. De esta manera, el atacante del Galatasaray de Turquía tomó la posta como el heredero de CR7, quien dejó la concentración de manera intempestiva en la antesala a este compromiso en territorio danés.

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Cabe aclarar que Portugal no podía evitar lucir ese número porque la reglamentación de la UEFA obliga a que las selecciones usen las numeraciones del 1 al 23 en los partidos. A propósito de esto, se eligió dársela a uno de los 11 titulares elegidos para iniciar el cotejo.

*Rafael Leao utilizó la 7 de Cristiano Ronaldo

El entretenido partido incluyó un festejo de gol que recordó a Cristiano: provino de un futbolista danés en señal de apoyo a su ídolo. Rasmus Hojlund, ex hombre del Manchester United y actual atacante del Napoli de Italia, selló el 2-2 parcial para el anfitrión y lo celebró con el tradicional salto en el aire del Bicho seguido del “Siu”, una marca registrada del goleador de 41 años.

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“Cristiano siempre ha sido mi ídolo desde pequeño. Siempre pensé que era el mejor futbolista del mundo y simplemente intenté aprender de él. Es el mejor goleador de todos los tiempos, probablemente”, ha contado Hojlund tiempo atrás sobre su cariño futbolístico hacia CR7.

Incluso, tras el pitazo final del ucraniano Mykola Balakin, tuvo una reacción que no pasó desapercibida con Jorge Jesus, quien lo fue a saludar y el centrodelantero lo apartó de manera brusca en pleno campo de juego.

El delantero de Dinamarca tuvo una brusca reacción cuando el DT de Portugal lo fue a saludar

Más allá de esto, Portugal se llevó tres puntos valiosos como visitante y quedó a un paso de avanzar a los cuartos de final de la UEFA Nations League, ya que es el líder de la zona con nueve puntos y lo siguen Dinamarca, Noruega y Gales, todos con 3 unidades a falta de tres partidos para cerrar la fase. Clasifican los dos mejores a la siguiente instancia.

Además, Erling Haaland le puso fin a una racha de cuatro partidos anotando goles de manera consecutiva en la competencia (dos de la edición pasada y dos de la actual), luego de que los nórdicos cayeron 2-1 en Cardiff. Terminaron con 10 hombres por la insólita expulsión de Torbjørn Heggem a los 13 segundos del segundo tiempo.

Por último, Grecia es la gran sorpresa de este comienzo porque es el puntero del Grupo A2 con siete puntos, por encima de Países Bajos (5), Alemania (4) y Serbia (0). Los neerlandeses rescataron un empate 2-2 sobre la hora en Tesalónica, mientras que los germanos lograron la primera victoria del ciclo de Jürgen Klopp con un 2-0 a los últimos de la zona en Múnich.

TODOS LOS RESÚMENES

GALES 2-1 NORUEGA

DINAMARCA 2-4 PORTUGAL

ALEMANIA 2-0 SERBIA

GRECIA 2-2 PAÍSES BAJOS

AZERBAIYÁN 0-0 LIECHTENSTEIN

IRLANDA 2-2 AUSTRIA

ISRAEL 0-0 KOSOVO

MALTA 1-1 GIBRALTAR

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