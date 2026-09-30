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Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

El astro luso no participó de la victoria frente a Noruega ni saltó al campo de entrenamiento con el plantel de cara al duelo contra Dinamarca

Crece la incertidumbre por la situación de Cristiano Ronaldo en Portugal (Reuters)
Crece la incertidumbre por la situación de Cristiano Ronaldo en Portugal (Reuters)
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La selección de Portugal afronta su partido ante Dinamarca en la Liga de Naciones con el foco puesto en la situación de Cristiano Ronaldo, quien reciemente mantuvo una reunión con el entrenador Jorge Jesus luego de no disputar minutos frente a Noruega. El encuentro entre ambos se celebró el martes por la noche en el hotel del equipo en Malmö, Suecia, y, según informaron los medios lusos A Bola y O Jogo, dejó una impresión positiva tras las tensiones de los últimos días.

La conversación se produjo después de una secuencia que colocó al capitán portugués en el centro de la escena. Ronaldo fue suplente en el triunfo por 2-1 sobre Noruega y no ingresó, pese a que el técnico le había transmitido que podía tener cerca de 30 minutos de participación durante la segunda parte. El delantero realizó la entrada en calor, aunque finalmente permaneció en el banco.

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Tras el encuentro, Jorge Jesus explicó la decisión a partir del rendimiento de Gonçalo Ramos. “Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo”, declaró el entrenador. La ausencia de Ronaldo en ese partido tuvo una dimensión especial: el delantero no se quedaba sin jugar en un encuentro de Portugal desde 2008, hace 6.678 días.

De acuerdo con A Bola, la reunión nocturna entre el seleccionador y el futbolista transcurrió en buenos términos. El medio indicó que el diálogo podría contribuir a dejar atrás el clima incómodo que se instaló dentro de la concentración desde el duelo ante Noruega.

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La conversación se desarrolló después de que Ronaldo tampoco participara de la práctica grupal del martes en el Eleda Stadion de Malmo. El atacante llegó al estadio antes del comienzo de la sesión, intercambió unas palabras con Jorge Jesus y volvió al hotel de concentración, donde completó un trabajo individual en el gimnasio.

Jorge Jesus explicó por qué no le dio minutos a Cristiano Ronaldo (Reuters)
Jorge Jesus explicó por qué no le dio minutos a Cristiano Ronaldo (Reuters)

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) explicó que la decisión no respondió a un problema físico. Según la entidad, el estadio no contaba con una máquina requerida para la planificación del jugador, por lo que el cuerpo médico disponía del equipamiento necesario en el hotel. Ronaldo pudo completar su plan individual, aunque no trabajó en el césped junto al resto del plantel.

Antes del entrenamiento, Jorge Jesus fue consultado por periodistas portugueses sobre el vínculo con el capitán. “Hablo con Cristiano Ronaldo todos los días y a cada minuto”, respondió el entrenador, según publicó O Jogo. Por su parte, el delantero sonrió y levantó el pulgar al ser interrogado sobre si había hablado con el técnico.

La sucesión de episodios también motivó el desplazamiento de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El dirigente tenía previsto viajar a São Miguel, en las Azores, para presenciar el partido de la selección sub-21 ante Gibraltar, aunque modificó sus planes para seguir de cerca la situación del equipo mayor.

A Bola señaló que Proença partió hacia Escandinavia mientras Ronaldo y Jorge Jesus mantenían su encuentro en Malmö. O Jogo, en tanto, informó que el presidente de la FPF tomó un vuelo desde Lisboa a Copenhague y que su objetivo era colaborar para reducir la tensión entre el técnico y el capitán. El medio también publicó que el dirigente aterrizó en la capital danesa durante la madrugada del miércoles y no realizó declaraciones al ser consultado por un periodista español.

La llegada de Proença se da a menos de 24 horas del compromiso ante Dinamarca, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Portugal jugará este jueves 1 de octubre en el Parken Stadion de Copenhague.

Cristiano Ronaldo miró el partido desde el banco contra Noruega (Reuters)
Cristiano Ronaldo miró el partido desde el banco contra Noruega (Reuters)

La principal incógnita ahora es cuál será la participación de Cristiano Ronaldo ante los daneses. La FPF no difundió ningún parte médico ni comunicó molestias físicas del delantero, por lo que su ausencia de la práctica de campo no fue presentada como una baja para el encuentro.

El trabajo específico en el gimnasio, la conversación con Jorge Jesus y el arribo de Pedro Proença marcaron las horas previas al partido. Los medios portugueses no dieron indicios si el futbolista será titular o si contará con minutos en Copenhague. El partido ante Dinamarca ofrecerá la próxima respuesta sobre el lugar que ocupará el delantero de 41 años dentro del equipo dirigido por Jorge Jesus.

Con 234 partidos y 146 goles con Portugal, Ronaldo es el jugador con más presencias y el máximo anotador en la historia de la selección. Debutó el 20 de agosto de 2003 ante Kazajistán y ejerce la capitanía desde julio de 2008. En su recorrido internacional conquistó la Eurocopa de 2016 y las ediciones 2019 y 2025 de la Liga de Naciones.

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