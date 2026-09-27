El Salvador

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

La selección dirigida por Hernán Darío Gómez ya está en el vecino país y este lunes juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera por otros tres puntos, tras el 3-1 sobre Martinica en el estreno de la Liga de Naciones

El entrenador de El Salvador, Hernán Darío Gómez, llega previo al partido ante Guatemala el lunes 28 de Septiembre por la Liga de Naciones Concacaf, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz
El entrenador de El Salvador, Hernán Darío Gómez, llega previo al partido ante Guatemala el lunes 28 de Septiembre por la Liga de Naciones Concacaf, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz
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La selección de El Salvador llegó el sábado por la noche a Ciudad de Guatemala, donde este lunes enfrentará al combinado local en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que otorga plazas para la Copa Oro de 2027.

El equipo dirigido por el colombiano Hernán Darío Gómez se instaló en su hotel de concentración luego de iniciar el certamen con una victoria por 3-1 frente a Martinica. El encuentro ante Guatemala se disputará a las 20:00 hora local, en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

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El Salvador llega con puntaje ideal y apunta a su segundo triunfo

La delegación salvadoreña ha tenido este domingo su entrenamiento oficial, una conferencia de prensa y el reconocimiento del escenario donde se jugará el partido. El estadio está ubicado a unos 5 kilómetros al suroeste del centro de la capital guatemalteca.

El Salvador llega a la segunda jornada con tres puntos y como el único equipo de Centroamérica que ganó en la primera fecha. Guatemala perdió por 3-2 frente a Jamaica, Honduras cayó por 3-2 contra Surinam y Costa Rica fue derrotada por 4-3 ante Curazao.

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador
Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El triunfo salvadoreño frente a Martinica se definió en la primera media hora. Brayan Gil abrió el marcador a los 8 minutos y amplió la diferencia a los 19. Harold Osorio anotó el tercero a los 29, tras una asistencia de Mauricio Cerritos.

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Martinica descontó en el segundo tiempo a través de un penal convertido por Janis Antiste. El partido tuvo además una interrupción de unos seis minutos por incidentes cerca de los bancos de suplentes, que derivaron en las expulsiones del arquero suplente salvadoreño Geonathan Barrera y del futbolista Jonathan Varane.

Brayan Gil, dos goles ante Martinica y titular esperado ante Guatemala

Gil, delantero del Baltika Kaliningrad de Rusia, será una de las principales referencias ofensivas del conjunto visitante en Guatemala. El atacante firmó dos de los tres goles ante Martinica y sostuvo el ataque salvadoreño en el debut de la competencia.

“La Selección Nacional llegó a su lugar de concentración, donde continuará con su preparación de cara a su segundo encuentro”, informó la Federación Salvadoreña de Fútbol en sus redes sociales tras la llegada de la delegación.

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador
Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La nómina, sin embargo, presenta algunas dudas físicas. El atacante Nathan Ordaz no integra la convocatoria para este compromiso. A la vez, los centrocampistas Harold Osorio y Mauricio Cerritos permanecen bajo evaluación médica, según el parte difundido por la selección.

Osorio sufrió una contractura, mientras que Cerritos presenta una tendinitis. Ambos participaron en la victoria ante Martinica. Su evolución puede condicionar las variantes de Gómez para el duelo en territorio guatemalteco.

Guatemala necesita sumar tras caer 3-2 ante Jamaica

Guatemala afrontará el partido con la necesidad de sumar después de su derrota por 3-2 ante Jamaica en la primera fecha. El encuentro tendrá en juego los puntos necesarios para posicionarse en el Grupo B de la Liga A.

El conjunto centroamericano quiere acceder a su primera Copa del Mundo de la mano del técnico mexicano campeón olímpico.
El conjunto centroamericano quiere acceder a su primera Copa del Mundo de la mano del técnico mexicano campeón olímpico. (TW Federación de Fútbol de Guatemala)

Para El Salvador, una victoria permitiría sostener el liderazgo y ampliar la ventaja sobre un rival directo en la lucha por la clasificación. El equipo del “Bolillo” Gómez intentará repetir la eficacia del primer tiempo frente a Martinica, aunque ahora deberá hacerlo fuera de casa y con posibles bajas en el mediocampo.

El partido se jugará este lunes en ese estadio, donde Guatemala recibirá a una selección salvadoreña que arribó con tres puntos, un delantero en racha y la expectativa de confirmar el triunfo del debut.

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