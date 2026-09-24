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El increíble gol que falló Cristiano Ronaldo y los estrenos de Klopp y Xavi en el arranque de la Nations League: todos los resultados

Portugal venció 1-0 a Gales en el primer día de actividad del certamen internacional europeo, mientras que Países Bajos y Alemania igualaron 1-1. Haaland convirtió un doblete para la victoria de Noruega

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La UEFA Nations League inició una nueva edición en el marco de la fecha FIFA de septiembre-octubre. El torneo internacional que disputan las selecciones de Europa se abrió con una extensa agenda en la que se destacó el triunfo de Portugal sobre Gales y el agónico empate de Países Bajos ante Alemania. Cómo es el formato, los grupos y la agenda de los próximos partidos.

Tras sembrar dudas sobre su continuidad después de la eliminación del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo fue convocado con el combinado Luso y fue titular contra los Dragones Rojos. Sin embargo, la actuación del atacante de 41 años estuvo marcada por una insólita chance desperdiciada. Luego de un remate liviano y un tiro libre a la barrera en el primer tiempo, Ruben Neves lanzó un centro al área chica para que el jugador del Al-Nassr defina en soledad. CR7 no pudo acomodarse y se desvió su remate abajo del arco por encima del travesaño.

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Ronaldo tuvo revancha y logró convertir a los 58 minutos luego de quedar mano a mano contra el arquero Danny Ward, pero el VAR anuló la acción por un fuera de juego del propio atacante con pasado en el Real Madrid. Esto lo privó de aumentar su cosecha de goles (979), detrás de su objetivo de llegar a las 1000 conversiones. Finalmente, se retiró bajo una ovación del Estádio José Alvalade tras ser reemplazado a los 66 minutos.

Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, comentó Cristiano en la previa del duelo. El estreno de Jorge Jesús como técnico de Portugal terminó con un triunfo por 1-0 gracias al tanto de João Félix a los 22 minutos del primer tiempo.

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Países Bajos 1-1 Alemania

En un duelo con debutantes en los bancos de suplentes, Países Bajos y Alemania igualaron 1-1 en un vibrante enfrentamiento en el Johan Cruyff Arena. El estreno triunfal de Jürgen Klopp en el combinado teutón se vio opacado por un gol en el último minuto para darle la igualdad a la Naranja en el primer partido de Xavi Hernández.

El choque tuvo un desarrollo acalorado, con discusiones constantes entre los futbolistas. La tensión se vivió desde el arranque por el gol que le anularon a Virgil van Dijk tras la intervención del VAR: la terna arbitral divisó una infracción de Brian Brobbey sobre el arquero Marc-André ter Stegen. El delantero fue protagonista de la polémica en el gol de Alemania. El atacante de Países Bajos se quedó tirado en el piso por una lesión, pero los germanos continuaron con la jugada y Félix Nmecha estampó el 1-0. El partido demoró en reanudarse por una breve gresca entre los jugadores.

Antes del final del primer tiempo, Karim Adeyemi falló un gol con el arco vacío para aumentar la ventaja y ter Stegen se destacó con una notable atajada. Ya en el complemento, Holanda se hizo cargo de tomar las riendas del juego y tuvo dos oportunidades de la mano de Mexx Meerdink: desperdició un tanto en el área chica y estrelló un tiro en el poste.

Con el reloj marcando los 91 y Alemania al borde de iniciar el ciclo de Klopp con un triunfo, Países Bajos igualó el partido con un golazo. Ruben van Bommel lanzó un centro de tres dedos para que Cody Gakpo pusiera el 1-1 definitivo. Guus Til tuvo una chance inmejorable para darle la victoria al combinado de Xavi Hernández, pero su disparo de cabeza se fue rozando el palo.

Noruega 3-2 Dinamarca

Otra de las atracciones de la jornada del jueves se enfocó en el triunfo de Noruega por 3-2 sobre Dinamarca. Erling Haaland lideró a los Vikingos una vez más y se despachó con dos goles para iniciar la UEFA Nations League con el pie derecho.

El combinado local se adelantó en el marcador gracias a los tantos de Oscar Bobb y el Androide del Manchester City, quien definió de zurda para el 2-0 parcial. Dinamarca reaccionó con un golazo de tiro libre de Mikkel Damsgaard y un tanto de cabeza de Rasmus Höjlund.

Tras un disputado complemento, Noruega volvió a ponerse en ventaja por Haaland. Los nórdicos elaboraron una jugada preparada en un tiro de esquina que terminó con un pase rasante para que el delantero defina dentro del área para el 3-2 definitivo. El atacante del Manchester City acumula 64 tantos en 56 partidos con su selección nacional.

La UEFA Nations League es una competición de selecciones europeas que se creó en 2018 y tiene como objetivo reemplazar buena parte de los amistosos internacionales por partidos oficiales entre equipos de nivel similar. Se disputa cada dos años y reúne a las federaciones afiliadas a la UEFA. Además del título, sus resultados pueden influir en las vías de clasificación a la Eurocopa o al Mundial.

El torneo se organiza en divisiones o ligas —A, B, C y D—, según el rendimiento previo de cada selección. En cada una hay grupos cuyos integrantes se enfrentan en partidos de ida y vuelta, como local y visitante. Este sistema incluye ascensos y descensos: los mejores de las ligas B, C y D pueden subir de categoría, mientras que los equipos ubicados en los últimos puestos de las divisiones superiores corren riesgo de bajar.

La primera edición se celebró en 2018-19 y tuvo a Portugal como campeón, tras vencer 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Oporto. En 2020-21, Francia derrotó 2-1 a España en Milán. Dos años más tarde, La Furia Roja conquistó el trofeo frente a Croacia: empataron 0-0 tras la prórroga y el conjunto español ganó 5-4 en la tanda de penales en Róterdam. Los Lusos se impusieron con su segundo título (por penales contra España) en 2025 y buscarán defender la corona en la presente edición.

La primera fecha de la Nations League contará con varios partidos entre potencias. Desde las 15:45 del viernes, la renovada Italia se medirá contra Bélgica, mientras que Francia visitará a Turquía. El sábado, a la misma hora, España jugará su primer partido tras su consagración en el Mundial 2026: chocará de visitante contra Inglaterra.

LOS PARTIDOS DE LA FECHA 1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

Jueves 24 de septiembre

Países Bajos 1-1 Alemania

Portugal 1-0 Gales

Noruega 3-2 Dinamarca

Andorra 1-2 Malta

Serbia 1-2 Grecia

Austria 3-1 Israel

Kosovo 1-0 Irlanda

Liechtenstein 0-2 Lituania

Viernes 25 de septiembre

  • 13.00: Georgia - Irlanda del Norte
  • 13.00: Armenia - Letonia
  • 15.45: Italia - Bélgica
  • 15.45: Turquía - Francia
  • 15.45: Hungría - Ucrania
  • 15.45: Polonia - Bosnia Herzegovina
  • 15.45: Suecia - Rumania
  • 15.45: Suecia - Rumania

Sábado 26 de septiembre

  • 13.00: Eslovenia - Escocia
  • 13.00: San Marino - Finlandia
  • 13.00: Islas Feroe - Kazajistán
  • 13.00: Bulgaria - Luxenburgo
  • 15.45: Islandia - Estonia
  • 15.45: República Checa - Croacia
  • 15.45: Inglaterra - España
  • 15.45: Macedonia del Norte - Suiza
  • 15.45: Albania - Bielorrusia
  • 15.45: Eslovaquia - Moldavia

TODOS LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

LIGA A

Grupo 1

  • Francia
  • Italia
  • Bélgica
  • Turquía

Grupo 2

  • Alemania
  • Grecia
  • Serbia
  • Países Bajos

Grupo 3

  • España
  • Croacia
  • Inglaterra
  • República Checa

Grupo 4

  • Noruega
  • Portugal
  • Dinamarca
  • Gales

LIGA B

Grupo 1

  • Escocia
  • Suiza
  • Eslovenia
  • Macedonia del Norte

Grupo 2

  • Hungría
  • Ucrania
  • Georgia
  • Irlanda del Norte

Grupo 3

  • Israel
  • Austria
  • Irlanda del Norte
  • Kosovo

Grupo 4

  • Polonia
  • Bosnia Herzegovina
  • Rumania
  • Suecia

LIGA C

Grupo 1

  • Albania
  • Finlandia
  • Bielorrusia
  • San Marino

Grupo 2

  • Montenegro
  • Armenia
  • Chipre
  • Letonia

Grupo 3

  • Kazajistán
  • Eslovaquia
  • Islas Feroe
  • Moldavia

Grupo 4

  • Islandia
  • Bulgaria
  • Estonia
  • Luxenburgo

LIGA D

Grupo 1

  • Malta
  • Gibraltar
  • Andorra

Grupo 2

  • Lituania
  • Azerbaiyán
  • Liechtenstein

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