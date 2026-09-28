Honduras

Iglesias y comunidades cristianas conmemoraron en Honduras el Día Nacional de la Biblia

Miles de personas participaron en desfiles y actividades religiosas en distintas ciudades del país, mientras el Congreso Nacional impulsa una iniciativa para promover la lectura de la Biblia y los valores en los centros educativos

La celebración incluyó la participación de grupos juveniles y familias que acompañaron carrozas decoradas con mensajes alusivos.
La celebración incluyó la participación de grupos juveniles y familias que acompañaron carrozas decoradas con mensajes alusivos.
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Con desfiles de carrozas, pancartas, mensajes bíblicos y ejemplares de la Biblia en las manos, comunidades cristianas de distintas ciudades de Honduras conmemoraron este domingo el Día Nacional de la Biblia.

Las actividades reunieron a miembros de iglesias, grupos juveniles y familias que participaron en caminatas y concentraciones organizadas en diferentes puntos del territorio nacional.

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En Tegucigalpa, cientos de personas se concentraron en el bulevar Suyapa para participar en un desfile especial por la fecha. Los asistentes recorrieron distintos sectores de la capital mientras portaban mensajes relacionados con la Biblia y participaban en espacios de oración y alabanza.

La celebración también se extendió a otras ciudades del país, donde las iglesias organizaron actividades similares para recordar la fecha establecida oficialmente en Honduras.

Las movilizaciones forman parte de las actividades que las iglesias realizan cada año para conmemorar el Día Nacional de la Biblia.

Silla infantil de plástico azul claro con una Biblia marrón y una pulsera de cuentas de madera sobre el asiento, en una habitación con paredes blancas y ventana.
Los asistentes recorren sectores de Tegucigalpa en un desfile por el Día Nacional de la Biblia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los recorridos, los participantes llevaron Biblias, pancartas y mensajes alusivos a la lectura de las Escrituras. También intervinieron grupos juveniles y representantes de diferentes congregaciones, quienes combinaron las caminatas con momentos de oración y alabanza.

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En la capital, las actividades continuaron después del desfile en el Parque de Pelota Lempira Reina, donde las comunidades evangélicas tenían programadas otras actividades durante el resto de la jornada.

El significado para las iglesias

El pastor Cesar Gómez calificó la celebración como una bendición para las comunidades cristianas y destacó el significado que tiene la Biblia para los creyentes.

Según explicó, para quienes profesan la fe cristiana, la Biblia representa la palabra de Dios y constituye un texto central dentro de su práctica religiosa.

Para Gómez el llamado es a las familias hondureñas para mantener una Biblia en sus hogares y fomentar su lectura entre padres e hijos. Durante su participación, relacionó la enseñanza de valores religiosos con la convivencia social y expresó su opinión de que la formación espiritual puede contribuir a reducir los niveles de violencia.

El Día Nacional de la Biblia se conmemora en Honduras cada último domingo de septiembre. La celebración fue establecida mediante el Decreto Legislativo 157-87, que fijó esta fecha dentro del calendario nacional.

Desde entonces, las iglesias han utilizado la jornada para organizar diferentes actividades públicas, entre ellas caminatas, desfiles, concentraciones y encuentros religiosos. Los participantes suelen portar ejemplares de la Biblia y mensajes relacionados con su contenido como parte de las actividades conmemorativas.

El Decreto Legislativo 157-87 estableció la conmemoración oficial del Día Nacional de la Biblia cada último domingo de septiembre.
El Decreto Legislativo 157-87 estableció la conmemoración oficial del Día Nacional de la Biblia cada último domingo de septiembre.

La Biblia en centros educativos

Además de su utilización en las iglesias, la Biblia forma parte de las actividades de instituciones educativas vinculadas con distintas comunidades religiosas. En Honduras existen centros de orientación cristiana, tanto evangélica como católica, donde la enseñanza religiosa puede formar parte de sus programas o actividades institucionales, de acuerdo con el modelo de cada centro.

Las actividades de este domingo reunieron a distintas iglesias y organizaciones cristianas, principalmente congregaciones evangélicas. Los desfiles se caracterizaron por la participación de familias, jóvenes y miembros de las iglesias, además de carrozas decoradas y mensajes alusivos a las Escrituras para recordar los valores que construyen y hacen mejor a una sociedad.

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