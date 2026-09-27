El provocador video de la argentina Ailín Pérez tras su victoria en la UFC: “Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear”

Ailín Pérez envía un mensaje a Amanda Nunes y Kayla Harrison tras su victoria en UFC

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Ailín Pérez lanzó un mensaje directo a Amanda Nunes y Kayla Harrison un día después de vencer a la brasileña Norma Dumont en UFC Vegas 121. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la peleadora argentina se postuló como reemplazo de cualquiera de las dos en la pelea por el título del peso gallo pactada para el 14 de noviembre.

Pérez, de 31 años y oriunda de Hurlingham, extendió a siete su racha de victorias consecutivas en la división de 135 libras tras imponerse por decisión unánime a Dumont, con tarjetas de 29-28 en los tres jueces. Ese resultado dejó a la argentina como la segunda mejor racha en la historia del peso gallo, solo detrás de las nueve victorias seguidas que en su momento acumuló Nunes.

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“Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga”, afirmó. En el video, la peleadora también se refirió a su estado físico tras el combate. “Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”, sostuvo. La frase surge en contraste con las declaraciones de Dumont, quien después de la derrota había asegurado que Pérez necesitó atención médica y terminó con puntos en el rostro.

La peleadora argentina Ailín Pérez habla en el octágono tras su victoria en un evento de artes marciales mixtas de la UFC. Durante la entrevista posterior al combate, la deportista ofrece sus impresiones sobre el desarrollo de la pelea, menciona a la competidora Norma Dumont y manifiesta sus aspiraciones de competir por el campeonato de la categoría.

El combate al que alude Pérez ya tiene fecha oficial. Harrison defenderá el campeonato del peso gallo frente a Nunes el 14 de noviembre en UFC 334, que se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York. La organización confirmó el enfrentamiento durante la transmisión de UFC 331, después de meses de demora provocados por una lesión cervical de la campeona.

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Harrison no compite desde el 7 de junio de 2025, cuando sometió a Julianna Peña con una kimura para quedarse con el título. Su récord profesional es de 19 victorias y una derrota. Nunes, por su parte, regresará al octágono después de más de tres años sin pelear: se había retirado en junio de 2023 tras vencer a Irene Aldana, con un registro de 23 triunfos y cinco derrotas y el antecedente de haber sido campeona de dos divisiones.

Después de la victoria sobre Dumont, Pérez ya había reclamado una oportunidad por el cetro de la categoría. “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, declaró en el octágono. En la entrevista posterior al combate agregó: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”.

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El respaldo de Pérez a su candidatura se apoya en un registro profesional de 14 victorias y dos derrotas, con triunfos consecutivos desde julio de 2023 ante rivales como Ashlee Evans-Smith, Karol Rosa y Macy Chiasson. En caso de concretarse su pedido de pelear por el título, la argentina debería enfrentar a quien resulte ganadora del combate entre Harrison y Nunes en noviembre, o, en tal caso, esperar que alguna de las peleadoras se baje de la contienda de noviembre y ocupar su lugar.

En el mismo video difundido en redes, Pérez cerró su mensaje con una frase que ya utilizó tras su última pelea: “Yo voy a ser la próxima campeona argentina. Ailín Pérez, Fiona, la campeona”.

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