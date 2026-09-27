Deportes

El provocador video de la argentina Ailín Pérez tras su victoria en la UFC: “Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear”

La luchadora apuntó hacia Amanda Nunes y Kayla Harrison, quienes tendrán un combate por el título el 14 de noviembre

Ailín Pérez envía un mensaje a Amanda Nunes y Kayla Harrison tras su victoria en UFC

Guardar

Ailín Pérez lanzó un mensaje directo a Amanda Nunes y Kayla Harrison un día después de vencer a la brasileña Norma Dumont en UFC Vegas 121. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la peleadora argentina se postuló como reemplazo de cualquiera de las dos en la pelea por el título del peso gallo pactada para el 14 de noviembre.

Pérez, de 31 años y oriunda de Hurlingham, extendió a siete su racha de victorias consecutivas en la división de 135 libras tras imponerse por decisión unánime a Dumont, con tarjetas de 29-28 en los tres jueces. Ese resultado dejó a la argentina como la segunda mejor racha en la historia del peso gallo, solo detrás de las nueve victorias seguidas que en su momento acumuló Nunes.

PUBLICIDAD

“Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga”, afirmó. En el video, la peleadora también se refirió a su estado físico tras el combate. “Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre”, sostuvo. La frase surge en contraste con las declaraciones de Dumont, quien después de la derrota había asegurado que Pérez necesitó atención médica y terminó con puntos en el rostro.

La peleadora argentina Ailín Pérez habla en el octágono tras su victoria en un evento de artes marciales mixtas de la UFC. Durante la entrevista posterior al combate, la deportista ofrece sus impresiones sobre el desarrollo de la pelea, menciona a la competidora Norma Dumont y manifiesta sus aspiraciones de competir por el campeonato de la categoría.

El combate al que alude Pérez ya tiene fecha oficial. Harrison defenderá el campeonato del peso gallo frente a Nunes el 14 de noviembre en UFC 334, que se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York. La organización confirmó el enfrentamiento durante la transmisión de UFC 331, después de meses de demora provocados por una lesión cervical de la campeona.

PUBLICIDAD

Harrison no compite desde el 7 de junio de 2025, cuando sometió a Julianna Peña con una kimura para quedarse con el título. Su récord profesional es de 19 victorias y una derrota. Nunes, por su parte, regresará al octágono después de más de tres años sin pelear: se había retirado en junio de 2023 tras vencer a Irene Aldana, con un registro de 23 triunfos y cinco derrotas y el antecedente de haber sido campeona de dos divisiones.

Después de la victoria sobre Dumont, Pérez ya había reclamado una oportunidad por el cetro de la categoría. “Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”, declaró en el octágono. En la entrevista posterior al combate agregó: “Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá”.

El respaldo de Pérez a su candidatura se apoya en un registro profesional de 14 victorias y dos derrotas, con triunfos consecutivos desde julio de 2023 ante rivales como Ashlee Evans-Smith, Karol Rosa y Macy Chiasson. En caso de concretarse su pedido de pelear por el título, la argentina debería enfrentar a quien resulte ganadora del combate entre Harrison y Nunes en noviembre, o, en tal caso, esperar que alguna de las peleadoras se baje de la contienda de noviembre y ocupar su lugar.

En el mismo video difundido en redes, Pérez cerró su mensaje con una frase que ya utilizó tras su última pelea: “Yo voy a ser la próxima campeona argentina. Ailín Pérez, Fiona, la campeona”.

Temas Relacionados

Ailín PérezAmanda NunesKayla HarrisonUFCdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El tenista perdía 6-4 y 4-0 ante Alex Barrena y se largó a llorar. La conmovedora historia que lo une a su papá, fallecido en 2020

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

El astro rosarino decretó el 1-1 entre el Inter Miami y Columbus Crew y se acercó a la marca de Marcelinho Carioca como máximo anotador de balón parado a distancia

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

Los detalles del establecimiento situado en Juquiá que conserva viviendas, espacios para recibir invitados y áreas destinadas a animales, cultivos y almacenamiento

La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

La selección dirigida por Hernán Darío Gómez ya está en el vecino país y este lunes juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera por otros tres puntos, tras el 3-1 sobre Martinica en el estreno de la Liga de Naciones

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

El entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa después del triunfo por 3 a 2 ante la Academia en el Gigante de Arroyito

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

INFOBAE AMÉRICA

“Turs”, la aplicación salvadoreña, ganó el Innovation Challenge Live de ONU Turismo

“Turs”, la aplicación salvadoreña, ganó el Innovation Challenge Live de ONU Turismo

El Salvador llega a Guatemala con Brayan Gil como figura ofensiva

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Embajador de UE destaca respaldo de Honduras a Ucrania