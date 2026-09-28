El Salvador

En fotos: Comandos de Salvamento de El Salvador cumple 66 años con más de 2.000 voluntarios activos y una nueva sede en camino

La organización humanitaria celebró su aniversario con un desfile en San Salvador. Sus equipos responden emergencias sin costo las 24 horas y pronto ampliarán su cobertura al oriente del país

Los Comandos de Salvamento celebran 66 años con un desfile por el centro de San Salvador (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Los Comandos de Salvamento celebran 66 años con un desfile por el centro de San Salvador (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
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Comandos de Salvamento de El Salvador celebró 66 años de fundación este sábado con un desfile desde el Parque Cuscatlán, en San Salvador Centro, hasta el auditorio del Ministerio de Gobernación, en el Centro de Gobierno. El acto reunió a integrantes de esta entidad sin fines de lucro y de servicio humanitario.

La institución cuenta con 33 seccionales y más de 2 mil voluntarios en todo el país. En los próximos días prevé abrir una nueva sede en San Miguel, en el oriente de El Salvador. Los equipos atienden emergencias las 24 horas, todos los días de la semana, incluidos accidentes de tránsito, incidentes relacionados con las condiciones climáticas y traslados de embarazadas. Sus servicios son gratuitos y también han participado en rescates por terremotos, deslaves como el de Montebello, huracanes y accidentes viales.

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La entidad humanitaria reunió a sus integrantes el sábado en una marcha que partió del Parque Cuscatlán y concluyó en el auditorio del Ministerio de Gobernación, dentro de dependencias gubernamentales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La entidad humanitaria reunió a sus integrantes el sábado en una marcha que partió del Parque Cuscatlán y concluyó en el auditorio del Ministerio de Gobernación, dentro de dependencias gubernamentales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La institución proyecta abrir una sede en San Miguel con una red de 33 seccionales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La institución proyecta abrir una sede en San Miguel con una red de 33 seccionales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Los equipos de rescate brindan atención gratuita las 24 horas ante accidentes y emergencias climáticas (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Los equipos de rescate brindan atención gratuita las 24 horas ante accidentes y emergencias climáticas (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La organización opera todos los días de la semana y también realiza traslados de embarazadas, tras participar en respuestas a terremotos, huracanes, deslaves como el de Montebello y siniestros viales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La organización opera todos los días de la semana y también realiza traslados de embarazadas, tras participar en respuestas a terremotos, huracanes, deslaves como el de Montebello y siniestros viales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Atenciones 24/7 todos los días de la semana es lo que ofrecen los rescatistas voluntarios de Comandos de Salvamento (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Atenciones 24/7 todos los días de la semana es lo que ofrecen los rescatistas voluntarios de Comandos de Salvamento (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La entidad humanitaria reunió a sus integrantes el sábado en una marcha que partió del Parque Cuscatlán y concluyó en el auditorio del Ministerio de Gobernación, dentro de dependencias gubernamentales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La entidad humanitaria reunió a sus integrantes el sábado en una marcha que partió del Parque Cuscatlán y concluyó en el auditorio del Ministerio de Gobernación, dentro de dependencias gubernamentales (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La organización, que suma 33 seccionales en El Salvador, alista su expansión hacia el oriente del país mientras refuerza una red de atención humanitaria sostenida por miles de voluntarios (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La organización, que suma 33 seccionales en El Salvador, alista su expansión hacia el oriente del país mientras refuerza una red de atención humanitaria sostenida por miles de voluntarios (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Con 33 seccionales distribuidas a lo largo del territorio, esta entidad sin fines de lucro conmemoró su fundación y anunció una próxima expansión hacia San Miguel (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Con 33 seccionales distribuidas a lo largo del territorio, esta entidad sin fines de lucro conmemoró su fundación y anunció una próxima expansión hacia San Miguel (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Accidentes viales, deslaves, huracanes y traslados de embarazadas forman parte de su historial. La institución proyecta además expandirse hacia el oriente del país con una nueva sede. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Accidentes viales, deslaves, huracanes y traslados de embarazadas forman parte de su historial. La institución proyecta además expandirse hacia el oriente del país con una nueva sede. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

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