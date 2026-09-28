Máscaras, botargas y un presidente abucheado: el Encuentro de Conviteros 2026 en Guatemala

La segunda edición del Encuentro de Conviteros 2026 reunió a 139 agrupaciones de 99 municipios en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Guardar

La segunda edición del Encuentro de Conviteros 2026 reunió este domingo a 139 agrupaciones de 99 municipios y 20 departamentos en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, donde miles de participantes desfilaron con máscaras, botargas, plumajes, armaduras y vestuarios regionales.

La jornada comenzó a las 8:00 horas con dos recorridos simultáneos. Un grupo partió desde el parque Jocotenango y avanzó por la sexta avenida, mientras que otra columna salió del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ambas confluyeron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura.

PUBLICIDAD

Diez convites de Guatemala poseen la declaratoria oficial de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Familias, turistas y vecinos siguieron el paso de los conviteros desde las aceras y los graderíos instalados en el área. Algunos asistentes fotografiaron a personajes de películas, caricaturas y figuras populares; otros siguieron las coreografías de las agrupaciones, acompañadas por música y presentaciones preparadas para el encuentro.

La actividad contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y de la primera dama, Lucrecia Peinado. También asistieron el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; los viceministros Emiliano Valdés Melendreras, Rossina Cazali y Santos Alvarado, además de los directores Ernesto Flores y Martín Corleto.

Durante el acto protocolario, las autoridades entregaron un reconocimiento a cada agrupación participante por su aporte a la preservación y difusión de esta expresión cultural.

PUBLICIDAD

El presidente Bernardo Arévalo, junto a su esposa Lucrecia Peinado y otros funcionarios observan el paso de los conviteros. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) presentó el encuentro como una iniciativa para fortalecer las tradiciones de las comunidades y acercarlas a nuevas generaciones.

Los convites surgieron como una invitación a las fiestas patronales

Los convites son desfiles de bailarines disfrazados que recorren las calles de pueblos y municipios guatemaltecos, en especial durante las celebraciones religiosas y patronales. Su nombre proviene del verbo “convidar”, asociado a la invitación a compartir una festividad.

Los convites guatemaltecos surgieron durante la época colonial como una invitación comunitaria a las fiestas patronales y religiosas. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La tradición tiene antecedentes en las mojigangas o desfiles bufos europeos que llegaron a Centroamérica durante la época colonial, entre los siglos XVII y XVIII. Con el tiempo, las comunidades incorporaron formas propias de música, baile, confección de máscaras y representación de personajes.

PUBLICIDAD

En sus primeras expresiones, los participantes solían utilizar figuras de animales, como monos, tigres y venados. Hoy los convites incluyen personajes de la cultura popular, superhéroes, caricaturas, figuras de cine y televisión, así como elementos de sátira social.

El recorrido conserva vínculos con su origen religioso. En numerosos municipios, los conviteros recorren las mismas calles por donde luego pasa la procesión en honor al santo o la santa patrona.

La indumentaria de los bailarines evolucionó desde figuras de animales tradicionales hasta incluir personajes de la cultura popular y el cine. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Diez convites cuentan con declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, según información divulgada por el Ministerio de Cultura y Deportes.

La edición de este año llevó el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”. La convocatoria superó la de 2025, cuando participaron 67 agrupaciones procedentes de 14 departamentos.

PUBLICIDAD

Bernardo Arévalo fue abucheado durante la fotografía oficial

Durante la fotografía oficial en la Plaza de la Constitución, un grupo de asistentes lanzó abucheos y gritó “¡Fuera! ¡Fuera!” hacia el presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades de Gobierno, según un video difundido por Emisoras Unidas.

Según un video difundido por Emisoras Unidas, asistentes gritaron “¡Fuera!” al presidente y otras autoridades en la Plaza de la Constitución, mientras las agrupaciones de conviteros terminaban sus presentaciones frente al Palacio Nacional. (Emisoras Unidas)

El episodio ocurrió mientras las agrupaciones completaban sus presentaciones frente al Palacio Nacional de la Cultura. La actividad continuó con las danzas y la entrega de reconocimientos a los convites participantes.

Esta es la segunda vez que Arévalo sería abucheado en una actividad pública, la primera ocurrió durante la celebración de los 205 años de Independencia, cuando un grupo de transportistas que manifestaban a pocos metros, se acercaron al momento del discurso del mandatario y comenzaron a exigirle su renuncia al cargo.

PUBLICIDAD