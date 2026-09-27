Entretenimiento

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Durante el evento, la cantante recibirá el primer premio como Artist Director Honors y estrenará el video de “Patient Zero”

Travis Kelce no estará con Taylor Swift en los VMAs. (AP)
Travis Kelce no estará con Taylor Swift en los VMAs. (AP)
Guardar

Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards 2026, ya que el jugador de los Kansas City Chiefs tiene programado disputar un partido de la NFL el mismo día de la ceremonia.

El evento se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, mientras que Kelce enfrentará a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

PUBLICIDAD

El deportista de 36 años no estará presente en la ceremonia para apoyar a Swift, quien tampoco ha confirmado públicamente si asistirá al evento. De esta manera, ambos tendrán compromisos profesionales en distintos puntos de Estados Unidos durante la jornada.

Taylor Swift, también de 36 años, tendrá una participación destacada en la edición de este año de los VMAs, donde recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y contribuido al desarrollo de la narrativa visual.

Además del reconocimiento, la cantante estrenará durante la ceremonia el video musical oficial de “Patient Zero”, uno de los temas incluidos en su nueva etapa musical.

PUBLICIDAD

Dakota Johnson en "Patient Zero" de Taylor Swift
Durante el evento, Taylor Swift hará la presentación formal de su nuevo sencillo.(Captura de video)

La intérprete llega a los premios con nueve nominaciones, entre ellas las categorías de Video of the Year y Artist of the Year. También compite en los apartados de Best Pop, Direction, Art Direction, Cinematography, Editing, Choreography y Visual Effects.

La ceremonia será conducida por Snoop Dogg y tendrá a Madonna como la artista con mayor número de nominaciones, con 11 menciones. Swift ocupa el siguiente lugar con nueve, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter cuentan con siete nominaciones cada una.

Entre los reconocimientos especiales de la noche se encuentra el Video Vanguard Award para Nirvana, distinción que reconoce la trayectoria e influencia de la banda en la música, la cultura y la historia de MTV.

El grupo se suma a una lista de artistas que han recibido anteriormente este premio, entre ellos Mariah Carey en 2025, Katy Perry en 2024, Shakira en 2023 y Nicki Minaj en 2022.

Madonna, de 68 años, también tendrá una participación especial, pues será la encargada de abrir la ceremonia con su primera presentación en vivo en los VMAs en 23 años.

Madonna se presentará en vivo en los VMAs por primera vez en 23 años. (AP)
Madonna se presentará en vivo en los VMAs por primera vez en 23 años. (AP)

El programa contará además con actuaciones de Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, GENER8ION, Gunna y Yung Lean.

Entre los presentadores anunciados figuran Charli xcx, Jeff Probst, Alex Warren, Ciara Miller, Belmont Cameli, Teyana Taylor, Ella Bright, Tyla, David Corenswet, Isabel May, Troye Sivan y Rachel Dratch.

Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan de su nueva etapa como esposos

Mientras Taylor Swift se prepara para la ceremonia y sus distintos reconocimientos, su relación con Travis Kelce atraviesa una nueva etapa.

La pareja se conoció en 2023 y anunció su compromiso en agosto de 2025. Posteriormente, contrajeron matrimonio el 3 de julio de 2026 en Madison Square Garden, en Nueva York.

Tras la boda, una fuente citada por PEOPLE señaló que ambos se sienten agradecidos mientras comienzan esta etapa como esposos. “Ambos están muy emocionados de ser ahora marido y mujer. Su relación se siente aún más especial”, expresó el informante.

Taylor Swift y Travis Kelce están disfrutando su nueva etapa como esposos. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Taylor Swift y Travis Kelce están disfrutando su nueva etapa como esposos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La misma fuente explicó que ambos mantienen agendas relacionadas con el trabajo y la creación de nuevos proyectos.

“Ambos están siempre trabajando, creando o pensando en el futuro. Y les encanta vivir así. Se sienten muy agradecidos por todo lo que tienen. Son muy felices”, afirmó.

Los MTV Video Music Awards 2026 se transmitirán este domingo 27 de septiembre por CBS, de manera simultánea por MTV y mediante Paramount+, desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceMTV VMAsentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

En diálogo con The Hollywood Reporter, el actor, conocido por interpretar a Björn Ironside en “Vikingos”, recordó que atravesaba una etapa de frustración por la falta de proyectos antes de recibir el llamado de Mike White

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

En una entrevista con el podcast High Performance durante la promoción de su nueva película “Heart of the Beast”, el actor de 62 años reflexionó sobre la importancia de hablar de inseguridades y el valor que adquieren ciertos lazos con el paso del tiempo

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

La actriz británica habló con The Telegraph sobre las producciones de Sam Mendes, que recrearán su romance con el músico de Liverpool y contarán con Lucy Boynton para interpretarla

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

El director mexicano reflexionó sobre la ambición, el poder, la crisis ambiental y el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, además de revelar detalles del rodaje y del vínculo creativo con el actor

Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

El repaso de Top Gear incluye modelos conducidos por el agente británico desde 1964, con autos de espionaje, taxis, triciclos, todoterreno y una aeronave armada para las películas de 007

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

DEPORTES

En un duelo vibrante, Racing y Boca Juniors se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

En un duelo vibrante, Racing y Boca Juniors se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El irónico mensaje del Kun Agüero a Lando Norris tras las críticas del británico a Colapinto por el choque en Bakú

Las sorprendentes revelaciones de Vozinha sobre la fama tras el Mundial: “He perdido la paz y la tranquilidad”

El golazo olímpico de Gastón Lodico con el que Racing se puso en ventaja ante Boca: el gesto previo de un hincha que se volvió viral

El respaldo de un famoso piloto a Franco Colapinto tras el choque con Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán

TELESHOW

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

INFOBAE AMÉRICA

Más de 400 viviendas inundadas en Costa Rica por la onda tropical 47 y el riesgo que persiste en varias provincias

Más de 400 viviendas inundadas en Costa Rica por la onda tropical 47 y el riesgo que persiste en varias provincias

Por qué el régimen de Cuba traslada nuevas facultades hacia los municipios dentro del plan de reformas económicas

Madre cubana bloqueó una calle de La Habana con sus hijos en protesta por sus condiciones de vida

“Me pasó esto porque la dictadura de Ortega y Murillo me obligó a un exilio forzado”: periodista nicaragüense Luis Galeano tras ser liberado por ICE

El GPS que delató a una banda de ladrones de furgones en Villa Nueva: dos camiones robados, ocho capturados y un menor implicado