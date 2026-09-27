La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Travis Kelce no estará con Taylor Swift en los VMAs. (AP)

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Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards 2026, ya que el jugador de los Kansas City Chiefs tiene programado disputar un partido de la NFL el mismo día de la ceremonia.

El evento se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, mientras que Kelce enfrentará a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

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El deportista de 36 años no estará presente en la ceremonia para apoyar a Swift, quien tampoco ha confirmado públicamente si asistirá al evento. De esta manera, ambos tendrán compromisos profesionales en distintos puntos de Estados Unidos durante la jornada.

Taylor Swift, también de 36 años, tendrá una participación destacada en la edición de este año de los VMAs, donde recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y contribuido al desarrollo de la narrativa visual.

Además del reconocimiento, la cantante estrenará durante la ceremonia el video musical oficial de “Patient Zero”, uno de los temas incluidos en su nueva etapa musical.

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Durante el evento, Taylor Swift hará la presentación formal de su nuevo sencillo.(Captura de video)

La intérprete llega a los premios con nueve nominaciones, entre ellas las categorías de Video of the Year y Artist of the Year. También compite en los apartados de Best Pop, Direction, Art Direction, Cinematography, Editing, Choreography y Visual Effects.

La ceremonia será conducida por Snoop Dogg y tendrá a Madonna como la artista con mayor número de nominaciones, con 11 menciones. Swift ocupa el siguiente lugar con nueve, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter cuentan con siete nominaciones cada una.

Entre los reconocimientos especiales de la noche se encuentra el Video Vanguard Award para Nirvana, distinción que reconoce la trayectoria e influencia de la banda en la música, la cultura y la historia de MTV.

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El grupo se suma a una lista de artistas que han recibido anteriormente este premio, entre ellos Mariah Carey en 2025, Katy Perry en 2024, Shakira en 2023 y Nicki Minaj en 2022.

Madonna, de 68 años, también tendrá una participación especial, pues será la encargada de abrir la ceremonia con su primera presentación en vivo en los VMAs en 23 años.

Madonna se presentará en vivo en los VMAs por primera vez en 23 años. (AP)

El programa contará además con actuaciones de Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, GENER8ION, Gunna y Yung Lean.

Entre los presentadores anunciados figuran Charli xcx, Jeff Probst, Alex Warren, Ciara Miller, Belmont Cameli, Teyana Taylor, Ella Bright, Tyla, David Corenswet, Isabel May, Troye Sivan y Rachel Dratch.

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Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan de su nueva etapa como esposos

Mientras Taylor Swift se prepara para la ceremonia y sus distintos reconocimientos, su relación con Travis Kelce atraviesa una nueva etapa.

La pareja se conoció en 2023 y anunció su compromiso en agosto de 2025. Posteriormente, contrajeron matrimonio el 3 de julio de 2026 en Madison Square Garden, en Nueva York.

Tras la boda, una fuente citada por PEOPLE señaló que ambos se sienten agradecidos mientras comienzan esta etapa como esposos. “Ambos están muy emocionados de ser ahora marido y mujer. Su relación se siente aún más especial”, expresó el informante.

Taylor Swift y Travis Kelce están disfrutando su nueva etapa como esposos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La misma fuente explicó que ambos mantienen agendas relacionadas con el trabajo y la creación de nuevos proyectos.

“Ambos están siempre trabajando, creando o pensando en el futuro. Y les encanta vivir así. Se sienten muy agradecidos por todo lo que tienen. Son muy felices”, afirmó.

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Los MTV Video Music Awards 2026 se transmitirán este domingo 27 de septiembre por CBS, de manera simultánea por MTV y mediante Paramount+, desde el Peacock Theater de Los Ángeles.