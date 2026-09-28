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La finca de Pelé de 700 hectáreas que fue un santuario de animales y está a la venta: cuánto cuesta y el destino que podría tener

Los detalles del establecimiento situado en Juquiá que conserva viviendas, espacios para recibir invitados y áreas destinadas a animales, cultivos y almacenamiento

Una propiedad de Pelé continúa en el mercado valuada cerca de los 6,1 millones de dólares (EFE/MICHELE LIMINA)
Una propiedad de Pelé continúa en el mercado valuada cerca de los 6,1 millones de dólares (EFE/MICHELE LIMINA)
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Una finca que perteneció a Pelé permanece en el mercado inmobiliario con una oferta cercana a USD 6,1 millones. El predio rural de Juquiá, en el interior de San Pablo, reúne instalaciones residenciales, actividad agropecuaria y espacios deportivos que reflejan una faceta menos expuesta del exfutbolista brasileño.

La propiedad es conocida como Fazenda Sossego y perteneció a Edson Arantes do Nascimento durante cerca de 38 años. Pelé la compró hacia el final de la década de 1960 y la utilizó como lugar de descanso familiar, establecimiento productivo y punto de encuentro para invitados, trabajadores y allegados.

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La finca se encuentra en Juquiá, dentro de la región del Vale do Ribeira, un área atravesada por el río Juquiá y próxima a sectores de Mata Atlántica. La distancia aproximada es de 130 kilómetros desde Santos y de 165 kilómetros desde la ciudad de San Pablo, dos referencias que ayudan a medir el contraste entre el entorno rural y la carrera pública de su antiguo dueño.

La finca de 700 hectáreas que es propiedad de Pelé
El predio brasileño del exfutbolista reúne viviendas, piscinas, áreas deportivas y terrenos agrícolas

La superficie fue calculada en alrededor de 661 hectáreas, aunque habitualmente se la describió como una finca de casi 700 hectáreas. De ese total, unas 370 hectáreas estaban dedicadas a actividades agropecuarias, con instalaciones preparadas para la cría de animales, la agricultura y la producción de alimentos.

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El establecimiento incluía una granja de cerdos, corrales para ganado, una lechería equipada con ordeño mecánico, silos y caminos internos. También había viviendas destinadas a empleados y administradores, además de galpones y otras construcciones vinculadas con el funcionamiento diario del campo.

La estructura productiva no era secundaria dentro del predio. Pelé, identificado mundialmente con Santos y la selección brasileña, mantuvo en Juquiá una propiedad con una organización rural propia y fuentes de ingreso alejadas de los estadios, los contratos publicitarios y la exposición deportiva.

Durante una visita de periodistas realizada en 2010, el lugar tenía 1.200 cerdos y 200 cabezas de ganado Nelore. La propiedad también contaba con un criadero de peces que reunía cinco especies y con cerca de 18 tanques destinados a la piscicultura.

La finca de 700 hectáreas que es propiedad de Pelé
En el interior de San Pablo permanece la construcción preparada para sostener diversas tareas vinculadas con animales y cultivos

La actividad agrícola incluía cultivos de banana y palmito, mientras que la producción ganadera ocupaba parte de la superficie destinada al trabajo rural. El conjunto mostraba una finca preparada para sostener varias actividades al mismo tiempo, con infraestructura para animales, cultivos y almacenamiento.

La relación de Pelé con Juquiá también tuvo expresiones públicas fuera de los límites de la finca. La ciudad lo declaró ciudadano honorario en 1999 y, seis años después, inauguró un busto del exjugador en una rotonda local.

La residencia principal era conocida como la Casa Rústica o la “Sede del Pelé”. Allí, el exdelantero disponía de seis suites con aire acondicionado, cocina, sala, galería, piscina y espacios preparados para reuniones.

La vivienda también tenía dos saunas, parrillas, salón de baile y dos cocinas, una de ellas destinada al personal. El complejo residencial incluía otras construcciones y alcanzaba casi 30 suites, además de apartamentos para huéspedes y dependencias para quienes trabajaban en el establecimiento.

La finca de 700 hectáreas que es propiedad de Pelé
Pelé aprovechó el espacio como lugar de descanso, además de la producción en su sede alejado de las cámaras

Las instalaciones de ocio comprendían tres piscinas, un gimnasio, salón de juegos, sala de convenciones, dos capillas y un lago con pedalines. La finca tenía cuatro sedes equipadas para vivienda, descanso y trabajo, una escala que permitía recibir a grupos numerosos. Además de un campo de fútbol con vestuarios que mantuvo un vínculo directo con la trayectoria de Pelé.

La propiedad fue puesta a la venta en 2023 y reapareció con una valuación equivalente a unos USD 6,1 millones durante 2024. Según el anuncio publicado en el sitio especializado Chãozão, la finca conserva potencial para funcionar como hotel y para otras actividades turísticas o comerciales.

La finca de 700 hectáreas que es propiedad de Pelé
El establecimiento busca nuevos compradores luego de haber sido desmantelada

La descripción del portal señala que la estructura productiva fue desmontada, pese a que el establecimiento había alojado más de mil cerdos durante su etapa de mayor actividad. La oferta inmobiliaria se apoya ahora en la extensión del terreno, las construcciones existentes y la posibilidad de adaptar el lugar a nuevos proyectos.

Pelé murió el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, y la finca quedó vinculada con su patrimonio familiar. La venta mantiene visible una parte de su historia fuera del fútbol: una propiedad rural que combinó producción, descanso y una infraestructura pensada para una figura acostumbrada a recibir visitantes.

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