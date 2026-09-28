Motorista intentó cruzar un río crecido de Nicaragua y el bus quedó varado

Un autobús se encuentra parcialmente sumergido en un río de agua marrón. Un grupo de personas permanece de pie sobre el techo del vehículo mientras otras personas observan la escena desde la orilla y caminan cerca del agua. La escena ocurre en Nicaragua. Video cortesía ciudadana.

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Un bus quedó varado en un río de Waslala y los pasajeros subieron al techo ante la crecida.

Un bus que cubría la ruta hacia la comunidad de Piedras Bolas, en el municipio de Waslala, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, quedó atrapado en medio de un río después de que el conductor intentara atravesar el cauce pese al aumento de la corriente. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la unidad rodeada por el agua, con varios pasajeros en la parte superior del vehículo, mientras el bus permanecía inmovilizado en el cauce.

Según Vos TV, Primerísima Nicaragua e Informativos Nicaragua, el hecho ocurrió en el sector de Piedras Bolas, donde las lluvias modificaron las condiciones de los caminos y de los pasos utilizados por los conductores.

La unidad de transporte intentó cruzar el río con pasajeros a bordo, pero la fuerza del caudal impidió que continuara su recorrido y quedó varada en medio de la corriente. Los reportes disponibles no precisaron cuántas personas viajaban en el bus ni cómo se concretó la evacuación. Tampoco se conocieron detalles oficiales sobre el estado de la unidad tras el incidente.

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El caso expuso los riesgos en los pasos rurales durante las lluvias, cuando los ríos pueden aumentar su nivel en poco tiempo y bloquear las rutas de acceso a varias comunidades.

Pronóstico de lluvias y tormentas en la zona

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé para la Región Autónoma del Atlántico Norte lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con precipitaciones de mayor intensidad en distintos puntos de la franja costera. Para el día se anticipan temperaturas de entre 29 y 31°C, vientos del este de cinco a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Durante la noche, las temperaturas se ubicarían entre 24 y 26°C.

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Torbellino dañó más de 35 viviendas en Nagarote

Un torbellino dañó más de 35 viviendas en Nagarote, entre ellas casas recién entregadas por el programa Bismarck Martínez (Foto cortesía alcaldía de Nagarote)

Un torbellino causó daños en más de 35 viviendas de Nagarote, en el departamento de León, Nicaragua, y afectó a inmuebles de la Urbanización Nuevas Victorias, que forman parte del programa habitacional Bismarck Martínez. El fenómeno se registró en la tarde del jueves 24 de septiembre, según informó La Prensa.

La alcaldía del municipio estimó de forma preliminar que el evento alcanzó más de diez barrios y provocó perjuicios en techos, paredes, portones, árboles y bienes de infraestructura pública y privada. Las autoridades locales no precisaron el número de personas damnificadas ni informaron si hubo heridos.

La publicación indicó que varias de las casas afectadas habían sido construidas recientemente dentro del programa de vivienda social promovido por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunos inmuebles presentaron desprendimientos de techos, daños en la estructura superior y afectaciones en partes del cielo raso.

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Las viviendas de Nuevas Victorias habían sido entregadas en mayo

El impacto del torbellino abrió interrogantes sobre la resistencia de las estructuras, debido a que varias viviendas recién construidas sufrieron afectaciones en sus cubiertas y otros componentes de la parte superior. (Foto cortesía alcaldía de Nagarote)

La Urbanización Nuevas Victorias de Nagarote había recibido en mayo 85 viviendas, durante un acto vinculado con la conmemoración del aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, las casas estaban destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de familias del municipio. No obstante, la fuerza del viento dejó daños visibles en varias propiedades a pocos meses de esa entrega.

La Prensa señaló que el impacto del torbellino abrió interrogantes sobre la resistencia de las estructuras, debido a que varias viviendas recién construidas sufrieron afectaciones en sus cubiertas y otros componentes de la parte superior.

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La cifra de más de 35 viviendas afectadas corresponde a un conteo inicial divulgado tras el paso del fenómeno. Las autoridades no comunicaron una estimación económica de las pérdidas ni un cronograma para reparar las casas con daños en techos, paredes y otras estructuras.